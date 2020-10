Nadal vuela en París, los 'Peques' argentinos también asaltan los cuartos

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El rey de Roland Garros Rafael Nadal (2º ATP) avanzó con mano de hierro a los cuartos de final, este domingo, con Diego Schwartzman (14º) y Nadia Podoroska (131ª WTA), los 'Peques' del tenis argentino, también aterrizando entre los ocho mejores.

Ganar, quitarte la camisa y dedicársela a tu rival, que te responde que ha sido "el mejor momento de mi vida". Hasta ese punto ha llegado la leyenda de Nadal, el hombre de los 12 títulos en París.

El perdedor (6-1, 6-1 y 6-2) fue el estadounidense Sebastian Korda (212º), de 20 años y procedente de la clasificación, que califica al español de su "ídolo absoluto" -bautizó a su perro como Rafa-.

- Viento, frío y lluvia -

"Estoy en cuartos sin haber perdido un set, no me puedo quejar. Hoy era difícil hacer un partido brillante porque había mucho viento. Según avanza el torneo estoy ganando confianza, lo veo en los entrenamientos", analizó Nadal tras otro día de perros en la capital francesa: fuertes ráfagas de aire, parón por la lluvia, frío y nubes.

En cuartos le espera otro adolescente respondón, el italiano Jannick Sinner (74º), de 19 años, que se cobró a un enfermo Alexander Zverev (7º); 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3.

"No podía respirar bien, tenía fiebre. No tenía que haber jugado", dijo el reciente finalista del US Open, sin aclarar si se había hecho una nueva prueba de covid-19.

Si Nadal se dio un paseo por la central, Dominic Thiem (3º), considerado su sucesor en polvo de ladrillo y ganador del último US Open, sudó la gota gorda para eliminar al francés Hugo Gaston, 239º de la ATP e invitado al torneo, en un duelo de cinco sets; 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3.

"Sus dejadas son de otro planeta. He esprintado unas 400 veces a la red", señaló Thiem sobre la sorpresa del torneo, un artista de 1,73 metros.

Se enfrentará en cuartos con uno de sus mejores amigos en el circuito, el argentino Schwartzman, que batió con gran autoridad al italiano Lorenzo Sonego (46º) por 6-1, 6-3 y 6-4 en 1 hora y 58 minutos.

"Le gané al mejor de la historia en el polvo de ladrillo en Roma (Nadal) con esta confianza. Espero tener ese nivel contra Dominic. Tengo que hacerlo todo perfecto", avisó sobre el duelo del martes.

- La revolución de las modestas -

Otra 'Peque', Nadia Podoroska (131ª WTA) remontó para ganar su séptimo partido (tres de la previa y cuatro en el cuadro principal) y convertirse en la primera argentina en cuartos desde Paola Suárez en 2004.

La rosarina, de 23 años, batió por 2-6, 6-2 y 6-3 a la checa Barbora Krejcikova (114ª).

"Estoy en un sueño. Hoy al principio no estaba bien, hacía mucho viento y cometí muchos errores. Intenté mantenerme positiva y concentrada a pesar del contexto", dijo.

Su próxima rival fue la única favorita que salió viva de la carnicería de este domingo en el cuadro femenino, la ucraniana Elina Svitolina, quinta jugadora mundial, que apeó a la francesa Caroline Garcia, 6-1 y 6-3.

En lo que fue la revolución de las modestas, la joven polaca Iga Swiatek (54ª) endosó un 6-1 y 6-2 a la primera favorita, la rumana Simona Halep, que la había eliminado en octavos el año pasado.

"Mi temporada ha sido fantástica, a pesar de que ha sido un año muy complicado para todos. Este partido no va a arruinarlo. Voy a comer un trozo de chocolate y todo irá mejor mañana", dijo Halep.

En sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, Swiatek chocará con la italiana Martina Trevisan (N.159), otra jugador de la clasificación, que sorprendió a la holandesa Kiki Bertens (N.8), doble 6-4.

