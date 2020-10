El español Sergio García gana su primer torneo en EEUU desde el Masters de 2017

Anuncios Lee mas

Jackson (Estados Unidos) (AFP)

El golfista español Sergio García se impuso este domingo en el torneo Sanderson Farms Championship en Jackson (Mississipi), su primera victoria en el circuito PGA estadounidense desde el Masters de Augusta de 2017.

García, número 51 del ranking de PGA, llegaba a la cuarta y última ronda como parte del trío de líderes y el domingo logró distanciarse del resto con una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, que culminó con un espectacular birdie en el hoyo 18.

El español logró un eagle en el hoyo 14 para igualar al entonces líder, el estadounidense Peter Malnati, y luego aterrizó un hierro 8 desde 155 metros a solo 75 centímetros de la bandera del 18 para lograr el putt ganador.

"Es genial, no hay duda", dijo García con una sonrisa tras terminar su recorrido en el Country Club de Jackson.

El español, de 40 años, concluyó el torneo con un total de 269 golpes, uno por delante de Malnati (63 golpes el domingo) y tres del estadounidense J.T. Poston (70).

El colombiano Sebastián Muñoz, campeón de este torneo en 2019, firmó una última tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, y concluyó en el grupo en el puesto 23 junto a su compatriota Camilo Villegas.

"Obviamente ha sido un trabajo muy duro para mí y mi familia", reconoció García, quien dedicó la victoria a su padre, Víctor García, quien perdió a dos hermanos por la pandemia de coronavirus, uno de ellos fallecido hace tan solo una semana.

"Ha sido duro porque perdí a dos tíos por covid-19. Ha sido muy duro para mi padre así que esto es para él", afirmó.

- "Inyección de confianza" -

García, que conquistó su undécimo torneo de PGA estadounidense y el primero como padre, ha logrado tres victorias en el European Tour desde que se enfundó la chaqueta verde en Augusta.

"Seguir creyendo. Seguir trabajando duro. Mantener tu mente en lo correcto", dijo el español sobre las claves de su victoria.

Apenas el viernes García sorprendió con su revelación de que ha venido golpeando la pelota con los ojos cerrados en competición durante los últimos tres años.

El español reconoció que este triunfo le ayudará para la preparación del próximo Masters de Augusta, que este año se tuvo que retrasar hasta el 12-15 de noviembre por culpa de la pandemia.

"Es obviamente una inyección de confianza, no hay duda. Cada vez que juegas bien, incluso si no hubiera ganado, habría sido un gran éxito para mí esta semana", afirmó. "Ser capaz de hacer muchas de las cosas que hice, significó mucho. Me mostró mucho de lo que todavía tengo y de lo que todavía puedo hacer".

Los dos primeros del ranking de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, así como otras estrellas como Tiger Woods no participaron en este evento.

