Comienza en Londres proceso del 'camión de la infamia' en el que hallaron 39 inmigrantes muertos

Prácticamente un año después del horrible descubrimiento de 39 inmigrantes vietnamitas, muertos en un camión frigorífico, comienza el primer proceso en Reino Unido. Los dos principales sospechosos serán objeto de una audiencia posterior. Un proceso que pondrá de nuevo bajo los reflectores el drama de la inmigración que muchas asociaciones no dudan en calificar de "vergüenza para Europa".

Los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre del año pasado, fecha en que fueron descubiertos los cuerpos de 31 hombres y 8 mujeres -entre las cuales dos adolescentes de 15 años- en el interior de un contenedor, en una zona industrial al este de Londres.

Una de las víctimas, Phm Tra My, una vietnamita de 26 años originaria de la localidad de Can Loc Ha Tinh tuvo el tiempo de enviar un último mensaje a sus padres: “Lo siento mamá y papá. Mi ruta al extranjero no tuvo éxito. Mamá. Te quiero mucho, a ti y a papá. Me muero porque no puedo respirar. Soy de Can Loc Ha Tinh. Vietnam. Mamá. Lo siento mucho”.

El episodio provocó conmoción en el Reino Unido. Se trata del peor suceso de este tipo registrado en el país desde que en el año 2000 aparecieran asfixiados en otro contenedor en Dover (Kent) los cadáveres de 58 inmigrantes de origen chino, que habían pagado para ser introducidos irregularmente.

Los dos principales sospechosos: el chofer del camión en el que fueron hallados los cuerpos de las víctimas y un norirlandés, supuestamente el organizador -que se declararon culpables-, serán objeto de una audiencia posterior que determinará su pena.

Los cuatro hombres que hoy enfrentan la Justicia británica son acusados de homicidio involuntario por ayudar a la inmigración clandestina, cargos que recusan.

Las víctimas eran originarias de una región pobre del centro de Vietnam, donde frecuentemente las familias contraen fuertes deudas para enviar a uno de los suyos al Reino Unido, a través de conductos clandestinos, con la esperanza de conseguir empleos bien remunerados.

Vietnamitas hallados muertos en un camión en Reino Unido tenían entre 15 y 44 años https://t.co/veDyNlFQp7 pic.twitter.com/0joPAuoZNP — FRANCE 24 Español (@France24_es) November 8, 2019

El pasado 15 de septiembre en Vietnam, siete personas fueron condenadas por su participación en el tráfico humano. Las penas oscilan entre dos años y siete años de detención, tres de ellos recibieron penas condicionales.

Un proceso que una vez más expondrá a la luz pública un drama que muchos observadores no dudan en calificar de "vergüenza para Europa".

