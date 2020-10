Cavani al United, la principal operación en frenético cierre del 'mercato' europeo

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Pese a haber dispuesto de varias semanas para formar sus planteles, algunos de los grandes clubes europeos esperaron a las últimas horas del 'mercato' para cerrar las últimas operaciones, entre ellas el fichaje del uruguayo Edinson Cavani por el Manchester United.

Pero el equipo inglés, que este lunes también fichó al defensa brasileño Alex Telles, procedente del Oporto, y al joven extremo marfileño del Atalanta Amad Diallo, de 18 años, no fue el único animador del último día del 'mercato'.

El París SG firmó a Rafinha, Danilo Pereira y Moise Kean; el Bayern completó su plantel con tres incorporaciones, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting y Bouna Sarr y la Juventus se hizo con los servicios del joven Federico Chiesa (22 años), procedente de la Fiorentina.

En un mercado estival atípico por la pandemia del covid-19, en el que, exceptuando en Inglaterra, los grandes clubes europeos se mostraron prudentes ante los estragos de la crisis sanitaria y las incertezas financieras, el Manchester United fue sin duda el que dio el gran golpe con la contratación de Cavani, que se encontraba sin equipo desde que finalizó su contrato en junio con el París SG.

"El Manchester United es uno de los mayores clubes del mundo; es un verdadero honor estar aquí", declaró en el comunicado del club el delantero uruguayo de 33 años, que firmó por una temporada más otra opcional.

El 'Matador' aportará experiencia y agresividad a la joven delantera de un United que pelea desde hace años por volver a la élite del fútbol inglés... y que podría enfrentarse al París SG, club del que se marchó como máximo goleador histórico, el próximo 20 de octubre en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

- Rafinha, Danilo y Kean al PSG -

Un día después de la humillación histórica tras el 6-1 encajado en Old Trafford frente al Tottenham, el United no se conformó con fichar sólo a Cavani y aprovechó las últimas horas del 'mercato' para cerrar las contrataciones del lateral brasileño Alex Telles, pagando unos 15 millones de dólares al Oporto, y del joven extremo marfileño Amad Diallo, del Atalanta, aunque esta joven promesa no llegará a Old Trafford hasta enero.

Así, pasada la medianoche parisina (22H00 GMT), anunció la llegada del centrocampista brasileño Rafinha, procedente del Barcelona.

Antes, el club francés ya había anunciado la contratación de fichó al centrocampista defensivo del Oporto Danilo Pereira, de 29 años, que llega cedido por una temporada con una opción de compra de entre 16 y 20 millones de euros (entre 19 y 23,5 millones dólares), según los medios.

Y para sustituir a Choupo-Moting, Leonardo, el director deportivo del PSG, apuesta por el joven italiano Moise Kean, que a sus 20 años tendrá así la ocasión de relanzar su carrera que parece estancada en las dos últimas temporadas, en las que jugó cedido en el Hellas Verona y el Everton, después de ser en noviembre de 2017 en el primer futbolista nacido en el nuevo milenio en debutar en la Serie A, con la Juventus.

- Douglas Costa regresa a Baviera -

Sin las necesidades históricas del United o el PSG, el Bayern Múnich también se movió de manera activa en el último día del 'mercato', pese a haber ganado cinco títulos la pasada temporada, entre ellos la Liga de Campeones.

El 'Rekordmeister' anunció el lunes el regreso del extremo brasileño Douglas Costa, de 30 años y que ya jugó en el club bávaro entre 2015 y 2017, antes de disputar los últimos tres cursos con la Juventus.

El Bayern también hizo oficial este lunes la llegada del delantero Choupo-Moting, procedente del PSG, y del lateral francés Bouna Sarr, del Marsella. El joven centrocampista Mickael Cuisance hace el camino inverso, de Múnich a Marsella.

Particularmente activo en las últimas horas se mostró también la Juventus, que fichó al extremo internacional Federico Chiesa, de 22 años y procedente de la Fiorentina, por un monto que podría llegar a los 60 millones de euros (unos 64 millones de dólares), aunque las dos primeras temporadas jugará como cedido por el equipo toscano.

- Torreira se une a Suárez en el Atlético -

Para suplir la marcha de Chiesa, la Fiorentina anunció la contratación del español José María Callejón, libre tras acabar su contrato con el Nápoles, club en el que jugó las últimas siete temporadas.

En España, con un Real Madrid que se ha mantenido inactivo durante todo el periodo de traspasos y un Barcelona acuciado por las deudas (este lunes el club azulgrana anunció unas pérdidas de 97 millones de euros, unos 114 millones de dólares, en la pasada temporada), fue el Atlético de Madrid el que acaparó las noticias en el último momento, con la marcha del centrocampista ghanés Thomas Partey, por el que el Arsenal pagó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros (unos 59 millones de dólares) y la llegada del uruguayo Lucas Torreira, cedido por los 'Gunners' por una temporada, aunque el club rojiblanco podría tener una opción de compra por el centrocampista de 24 años.

