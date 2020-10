Día 28: Lluvia de críticas a Trump por minimizar el Covid-19, que padece

Mientras el presidente Donald Trump proyecta una imagen imbatible mientras padece el contagio del nuevo coronavirus, varios expertos lo acusan de poner en peligro a los ciudadanos al minimizar los daños del virus a costa de exhortar a sus votantes de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

A 28 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todos los focos continúan concentrados en el presidente Donald Trump, que aventajado por su contendiente demócrata Joe Biden en los sondeos, ha hecho de su lucha personal contra el nuevo coronavirus toda una arma de campaña.

Estas son las noticias más relevantes este 6 octubre de las elecciones estadounidenses:

Expertos tildan a Donald Trump de "irresponsable" por sus declaraciones tras alta médica

Este martes, un día después de haber salido del hospital Walter Reed donde se le trataba por el contagio de Covid-19 que padece, el presidente estadounidense pronunció unas controvertidas declaraciones en las que aseguró que los estadounidenses deben "aprender a vivir" con el nuevo coronavirus e insinuó estar superando la enfermedad.

"Muchas personas cada año, a veces más de 100.000, y a pesar de la vacuna, mueren de gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con él, al igual que estamos aprendiendo a vivir con el Covid-19 (...) No dejes que te domine. No tengas miedo", dijo el magnate.

Trump abandonó el lunes en la noche el centro médico y tras llegar a la Casa Blanca, se quitó la mascarilla e hizo un gesto triunfal con el puño.

Desde su ingreso al hospital, el mandatario ha intentado dar una imagen de fortaleza y de no estar afectado por la enfermedad, a la que ha minimizado sistemáticamente durante meses: "Estoy mejor, y tal vez soy inmune, no lo sé", dijo el magnate.

FEELING GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Su comportamiento ha levantado críticas entre varios expertos, que acusan al mandatario de estar actuando "irresponsablemente" en un momento en el que el país podría estar cercano a enfrentar una tercera ola de contagios y después de que el Covid-19 se ha cobrado más de 200.000 vidas estadounidenses.

"Me horroricé cuando dijo que no se debe temer al Covid", dijo William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville. "Esta es una enfermedad que está matando a unas 1.000 personas al día (...) es un virus que debe ser respetado y temido".

El presidente y director del Atlantic Council, Frederick Kempe, dijo por su parte a la cadena 'CNBC' que lo hecho por Trump "va en contra de toda lógica de salud" pero opinó que también "solidifica" el apoyo de su base electoral. "(Trump) juega completamente con la persona que su base ama y continúa apoyando", aseguró.

Donald Trump recibe atención médica las 24 horas del día, un privilegio del que pocos estadounidenses disfrutan y es tratado, entre otros medicamentos, con el antiviral Remdesivir, uno de los únicos tratamientos cuya eficacia contra el Covid-19 ha sido probada pero que ha causado polémica por su elevado precio, que puede superar los 4.000 dólares.

Con AP

