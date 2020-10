Salvadoreños bloquean carreteras para reclamar fondos para alcaldías

Anuncios Lee mas

San Salvador (AFP)

Trabajadores de alcaldías de El Salvador bloquearon este martes carreteras estratégicas y los accesos a la capital para demandar al presidente, Nayib Bukele, la entrega de 75 millones de dólares de un fondo de desarrollo que le adeuda a los municipios.

"Señor ministro de Hacienda, transfiera los 75 millones a las municipalidades, haga su trabajo", se leía en una pancarta que portaban trabajadores municipales en el puente de San Marcos Lempa, el más extenso del país, entre los departamentos de Usulután y San Vicente, sureste.

La Ley obliga al Ministerio de Hacienda a transferir todos los meses 10% de la recaudación tributaria a las 262 alcaldías para el sostenimiento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).

Los empleados de alcaldías cerraron la autopista al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, las carreteras Panamericana, El Litoral, Troncal del Norte y otras rutas importantes con lo cual paralizaron el tráfico automotor.

"El presidente no nos hace llegar el Fodes, nos debe cuatro meses, y no hemos pagado el Seguro Social de los empleados, no hemos pagado a proveedores, salarios del personal y hemos dejado obras a medias", declaró a la AFP Roberto Herrera, alcalde del municipio de Toncatepeque, cercano a la capital.

Junto a unas 400 personas, Herrera ocupó un tramo de la carretera Troncal del Norte.

El presidente Bukele lamentó los altercados entre manifestantes y conductores de vehículos y motos que se registraron en la protesta de este martes.

