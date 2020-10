"Tenemos un plan", señala Moyá a la AFP sobre cómo batir a Djokovic

Anuncios Lee mas

París (AFP)

"Tenemos un plan", declaró a la AFP Carlos Moyá, el técnico de Rafael Nadal, este sábado en la víspera de jugar la final de Roland Garros ante Novak Djokovic, sin especificar los detalles sobre cómo el rey de la tierra batida afrontará su duelo ante el número 1 mundial.

"Es un desafío muy importante, está claro que es uno de los grandes de la historia. No sé si más difícil que enfrentar a Federer en su mejor momento en Wimbledon. Pero tenemos un plan", señaló Moyá por teléfono.

Horas antes, en la pista 3, en una soleada pero fresca tarde en París, Nadal se ejercitó durante una hora y media, junto a Moyá y su otro técnico Francis Roig.

- 'Ha multiplicado las dejadas' -

"Djokovic ha hecho un torneo bastante sólido, ganando casi siempre con contundencia. Ayer (ante Tsitsipas) aunque llegó a cinco sets estuvo dominando todo el partido y tuvo 'match ball' en el tercero. Contra Carreño (cuartos) tuvo más dificultades, pero está solventando las situaciones de peligro", analizó Moyá.

Este sábado, Nadal completó una sesión destinada a soltar piernas y preparar algunas cuestiones específicas, como su revés cruzado, clave para hacer daño al serbio, así como recibir dejadas y posibles globos posteriores.

En el Roland Garros de las bolas pesadas y de la humedad, la dejada se ha convertido en un arma de primera y Djokovic en uno de sus principales practicantes.

"Es un recurso muy válido, sobre todo en las condiciones actuales. Siempre he pensado que un gran jugador se adapta a las circunstancias y a las condiciones. La bola es menos viva, en un esprint cuesta más y hay que usar todas las tácticas. Djokovic hace tiempo que usa la dejada y estas dos semanas las ha multiplicado, habrá que estar atentos", señaló el antiguo número 1 mundial.

- 'El servicio hace menos daño' -

Por el contrario, el servicio ha perdido valor en el extraño Roland Garros 2020; con frío, lluvia y viento, casi sin público y con la introducción del tenis nocturno.

"Hacen menos daño aquí, tanto para Rafa como para Djokovic. Tendremos en cuenta eso, no habrá muchos puntos de saque, no será clave", dijo, reconociendo que su discípulo vive un buen momento con el servicio, lo que le permite "desgastarse menos".

Djokovic ha ganado una vez a Nadal en París, en los cuartos de 2015, cuando el español vivía una época complicada, con ansiedad en la pista.

"He visto muchas veces ese partido. Son momentos distintos en la carrera de cada uno, Rafa no estaba a su mejor nivel, ahora juega mejor y sobre todo distinto. Lo de entonces no es vigente para ganar a Djokovic hoy", explicó.

"Además Rafa le ha ganado aquí muchas veces. Es un recuerdo lejano, el año pasado ya es lejano en este deporte", dijo Moyá.

Finalmente el entrenador mallorquín recordó que Nadal rema a contracorriente en esta edición, "sobre todo por el clima y las bolas (más pesadas)".

"Si Rafa pudiera elegir las condiciones no serían así. Pero es tierra batida, es cinco sets y ganar a Rafa aquí es uno de los grandes retos de la historia de este deporte", recordó.

