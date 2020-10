Danny Green, de Lakers, recibió amenazas en redes tras fallo en Finales NBA

Anuncios Lee mas

Orlando (Estados Unidos) (AFP)

El escolta de Los Angeles Lakers Danny Green dijo el domingo que recibió amenazas de muerte a través de redes sociales después de fallar un triple en el quinto partido de las Finales que pudo dar el título a su equipo.

"Es un partido de básquetbol. La gente, los aficionados, son emocionales. Espero que no se lo tomen tan en serio. Ojalá fueran tan apasionados sobre votar, o sobre las injusticias, así tendríamos un cambio a mejor en el país", dijo Green. "Por supuesto yo soy el blanco fácil".

El escolta, de 33 años, supo de los mensajes porque también le estaban llegando a su pareja.

"Le tuve que preguntar, '¿estás recibiendo amenazas de muerte?' Y ella dijo, 'Sí, tú también'. Yo no sabía porque realmente no le presto atención", explicó Green poco antes del sexto juego de las Finales ante los Miami Heat. "Tampoco estoy molesto, agitado o preocupado por ello. No soy de ese tipo de persona".

Los Lakers, que tenían una ventaja de 3-1 en las Finales, se encontraban en el juego del viernes solo un punto por abajo en el marcador (109-108) cuando faltaban 16 segundos y tenían la posesión. LeBron James entró a canasta y, rodeado de defensores de Miami, dobló la pelota para Danny Green que erró un triple frontal sin oposición.

Tras el juego, LeBron no lamentó haberle pasado la pelota a Green y dijo que simplemente había que asumir la derrota.

"Las opiniones de la gente no me importan. Las únicas que me importan son las de las personas en este vestuario. Y si todavía confían en mí y creen en nosotros, eso es todo lo que me importa. Podemos terminar esto", dijo Green, campeón de la NBA el año pasado con Toronto Raptors.

En caso de lograr el anillo, Green y LeBron ingresarían en el exclusivo club de jugadores que han ganado títulos con tres franquicias diferentes.

