Hamilton iguala las 91 victorias de Schumacher y vuela hacia séptimo título

Nürburgring (Alemania) (AFP)

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó el récord de 91 victorias en Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher al ganar este domingo en el Gran Premio de Eifel, en Alemania, y vuela lanzado hacia un séptimo título mundial, otro récord en manos del alemán.

Como gesto de reconocimiento, fue Mick Schumacher, hijo de 'Schumi' y piloto de Fórmula 2, el que ofreció a Hamilton un casco de su padre.

Después, el piloto británico, altavoz del movimiento 'Black Lives Matter', entre otras causas, se subió a su 160º podio en la categoría reina, en 261 Grandes Premios disputados.

"No sé qué decir, me faltan las palabras, crecí admirando a Michael Schumacher. Nunca habría imaginado igualar ese récord", reaccionó Hamilton. "No fue hasta el regreso hacia boxes cuando me di cuenta de que lo había logrado", añadió.

La primera victoria de Hamilton en F1 se remonta a la temporada 2007, en el Gran Premio de Canadá en Montreal, con un McLaren de motor Mercedes.

- Renault regresa al podio -

Para lograr su séptima victoria en 2020, Hamilton se impuso delante del holandés Max Verstappen (Redbull) y del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que ofrece a su escudería francesa su primer podio desde 2011.

"Fue una buena carrera, estuvimos rápidos y estoy feliz por el resultado", afirmó Verstappen.

Tras partir desde la segunda plaza en la parrilla de Nürburgring, Hamilton se benefició de los problemas mecánicos del monoplaza de su compañero Valtteri Bottas, obligado a abandonar en la vuelta 17 de las 60 que incluyó esta undécima prueba de la temporada.

Para la escudería Renault se trata del primer podio desde hace nueve años, cuando el alemán Nick Heidfeld se hizo con el tercer puesto en el GP de Malasia de 2011. Sin contar por supuesto el periodo en que Renault F1 se denominó Lotus F1 Team, a partir de 2012.

"¡Estoy tan contento por este podio! Hacía tanto tiempo, dos años y medio creo (desde su victoria en Mónaco en 2018, en un Red Bull)", recordó Ricciardo. "Tengo la impresión de que es el primero", confesó.

Este esperado podio tendrá una primera repercusión en Renault. Fruto de una apuesta entre Ricciardo y el Team Principal Cyril Abiteboul, quien ahora deberá realizarse un tatuaje.

- Pérez y Sainz Jr. arriba -

En el Mundial, Hamilton cuenta ahora con 69 puntos de ventaja sobre Bottas y 83 sobre Verstappen. Salvo enorme catástrofe, está en buen camino para igualar los siete títulos de campeón del mundo de Fórmula 1 de Schumacher.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y el español Carlos Sainz (McLaren), tras una magnífica pelea, se hicieron con la cuarta y quinta posiciones. .

El francés Pierre Gasly (AlphaTauri), ganador en Monza a comienzos de septiembre, sumó los 8 puntos del sexto puesto, justo delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Llegado el sábado para sustituir a Lance Stroll, enfermo, en Racing Point, Nico Hülkenberg protagonizó una sólida carrera para finalizar octavo, por delante de Romain Grosjean (Haas) y de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que completaron el Top 10.

'Hulk', antiguo piloto Renault y ganador de las 24 Horas de Le Mans, se benefició sin duda de la falta de rodaje del conjunto de los pilotos: los ensayos libres 1 y 2 fueron cancelados el viernes ante la falta de seguridad que provocaron las condiciones climáticas. Algo que no perturbó a Hamilton.

