La surcoreana Kim gana el Campeonato PGA femenino, su primer Grand Slam

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La golfista surcoreana Sei-young Kim conquistó el domingo su primer título de Grand Slam al imponerse en el Campeonato PGA femenino, donde la española Carlota Ciganda concluyó en el grupo en tercera posición.

Kim, que arrancaba como líder, selló su triunfo con una espectacular cuarta ronda de 63 golpes, siete bajo par, la más baja de la historia en una última jornada de este torneo, celebrado en el campo de Aronimink de Newton Square (Pennsylvania).

"Significa mucho", dijo Kim. "No tenía ninguna victoria de Grand Slam en mi carrera. Es muy emotivo. Estoy muy feliz con esto. Siento que me he superado a mí misma. Muy feliz con la primera gran victoria".

La surcoreana, de 27 años y número 7 del ranking mundial, terminó con un total de 266 golpes, a cinco de distancia de su compatriota Park In-bee (271) y siete de la española Ciganda (273) y la japonesa Nasa Hataoka.

Ciganda, que también buscaba su primera victoria en un Grand Slam a sus 30 años, hizo una última ronda de 65 golpes, cinco bajo par, que resultó insuficiente para arrebatarle el triunfo a la surcoreana.

"Sei Young estuvo realmente intocable", admitió Park. "Ella jugó muy, muy bien al golf hoy. Me gustaría felicitarla. Tuvo un gran día. Así es como una campeona juega una ronda final, así que fue bueno verlo."

- Mejor marca en el torneo -

Los 63 golpes de Kim igualaron el récord en una ronda de este torneo, que compartían las estadounidenses Patty Sheehan (1984) y Meg Mallon (1999) y la surcoreana Kelly Shon (2017.

Kim tuvo una oportunidad de lograr la mejor marca con 62 pero falló un putt de 4,5 metros en el último hoyo.

"Este campo es un verdadero desafío", señaló Kim. "Traté de mantener el enfoque en mi trabajo. Fue realmente difícil".

"A veces mi cabeza y piernas temblaban pero fui capaz de mantener la concentración y pude alcanzar mi gran objetivo, así que estoy muy feliz por ello"", aseguró.

Kim, que sumó su 11º título del circuito LPGA, sí pudo batir el récord de 267 golpes totales en el torneo, conseguido por la estadounidense Betsy King en 1992 en el campo de Bethesda (Maryland).

La mexicana Gaby López concluyó en el noveno lugar, empatada con otras tres golfistas, con un total de 280 golpes.

"Fue una semana muy positiva para mí, estoy muy contenta", dijo López, que el domingo terminó con 72 golpes. "Hoy no le pegué tan bien a la pelota (...) Pero fue una semana donde puse a prueba muchas cosas y salieron".

- Clasificación del torneo Campeonato PGA femenino tras la cuarta y última ronda del domingo (par 70):

1. Kim Sei Young (KOR) -14 (71-65-67-63)

2. Park Inbee (KOR) -9 (70-70-66-65)

3. Nasa Hataoka (JPN) -7 (72-69-68-64)

. Carlota Ciganda (ESP) -7 (68-69-71-65)

5. Anna Nordqvist (SWE) -4 (69-68-68-71)

6. Brooke Henderson (CAN) -3 (71-69-65-72)

7. Charley Hull (ENG) -1 (70-71-69-69)

. Jennifer Kupcho (USA) -1 (72-65-71-71)

9. Brittany Lincicome (USA) 0 (67-72-72-69)

. Gabriela López (MEX) 0 (68-72-68-72)

. Bianca Pagdanganan (PHI) 0 (77-65-65-73)

. Lauren Stephenson (USA) 0 (70-68-74-68)

...

© 2020 AFP