Un deslave deja una decena de muertos y más de 30 desaparecidos en El Salvador

Al menos nueve personas murieron en un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias en El Salvador y se sospecha que otras 35 personas permanecen desaparecidas bajo el diluvio de lodo, según informó el Gobierno este 30 de octubre.

Alerta roja en Nejapa, un municipio al norte de San Salvador, la capital del país. La medida fue declarada por Protección Civil este viernes, horas después de que un deslave sorprendiera a los habitantes del lugar y dejara a al menos nueve personas muertas, entre ellas dos niños, y a otras 35 desaparecidas.

Desde la noche del jueves se presentó una fuerte tormenta que horas más tarde provocó un deslizamiento de agua, lodo y rocas en las inmediaciones del volcán San Salvador. Los escombros golpearon principalmente al municipio de Los Angelitos, a unos 11 kilómetros de la capital.

"Aproximadamente a las 11 de la noche hubo un trueno y de repente, sentimos como si hubiera un terremoto, fue cuando (el deslizamiento de tierra) se acercaba", dijo Ricarda Sibrian, una mujer de 43 años, quien afirmó que había perdido a su hija, nieta y yerno durante el derrumbe.

Unos 300 socorristas, entre policías y militares se desplazaron al área y han trabajado a contrarreloj para tratar de encontrar sobrevivientes debajo de la tierra húmeda. El equipo de caninos de la Fuerza Armada también coopera en las operaciones.

"Yo sentí que la casa temblaba y que se meneaba, yo pude correr y les dije a ellos (la familia) sálganse (…) no pude hacer nada. Está fallecida mi esposa y un hijo mío que se llama Vladimir no me lo hallan, y tengo un hijo en el hospital", relató entre lágrimas Miguel Ángel Erroa, un campesino de 61 años.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, calificó la situación de "difícil" y publicó fotografías sobre las labores de rescate en su cuenta de Twitter.

"Fue una lluvia tremenda en la noche, 133 milímetros de agua"

El fuerte torrente de agua, lodo y gigantescas rocas bajó desde la parte alta del volcán y en su recorrido de varios kilómetros arrastró árboles y viviendas. La Agencia de Protección Civil indicó que el deslizamiento abrió un camino de aproximadamente cuatro kilómetros de largo a través de Los Angelitos, mientras arrasaba con todo a su paso.

Los habitantes reaccionan tras la recuperación de los cuerpos de las víctimas de un deslizamiento de tierra en Nejapa, El Salvador, el 30 de octubre de 2020. © Reuters/Jose Cabezas

"Es una tragedia la que vivimos en la zona de Los Angelitos 1 y 2 (…) fue una lluvia tremenda en la noche, 133 milímetros de agua, es impresionante, generó un alud de tierra que afectó 60 casas, 35 (personas) desaparecieron" hasta el momento, declaró el ministro de Gobernación, Mario Durán, al constatar en los daños y dirigir las tareas de rescate.

Rescatistas trabajan para remover escombros mientras buscan víctimas de un deslave, en Nejapa, El Salvador, el 30 de octubre de 2020. © Reuters/Jose Cabezas

El alud pasó sobre una autopista hasta llegar a una quebrada que cruza el centro de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes, donde se reportaron daños en viviendas, pero no hubo víctimas. La autopista, que une la capital con ciudades del norte como Nejapa y Quezaltepeque, quedó bloqueada.

En medio de la ya complicada situación de la zona y de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevén lluvias y tormentas dispersas de "moderada intensidad", en las próximas horas.

Además, las autoridades advierten que la cifra de víctimas mortales podría aumentar a medida que avancen las tareas de búsqueda y rescate.

