Perú declara alerta epidemiológica tras segunda muerte por difteria

Las autoridades peruanas se encuentran en alerta tras el segundo fallecimiento por difteria, por lo que han iniciado un plan masivo de vacunación. Actualmente, en el país se han identificado otras tres personas con la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de Perú declararon este 5 de noviembre la alerta epidemiológica a nivel nacional por difteria. La decisión se produce luego de que se confirmara la segunda muerte por esa enfermedad en Lima, la capital.

El Ministerio de Salud lanzó una campaña de vacunación que se llevará a cabo mientras continúan las acciones de prevención para frenar los casos de Covid-19.

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informó que la segunda persona fallecida por la enfermedad es una mujer de 69 años que murió por una complicación respiratoria y que, al ser sometida a una prueba de laboratorio, se detectó el agente de la difteria, el Corynebacterium diphteriae.

Previamente, una menor de cinco años había perdido la vida a causa de esta enfermedad respiratoria. La muerte se produjo la semana pasada en el distrito de La Victoria. Ese fue el primer caso reportado de difteria en Perú en los últimos 20 años.

Según el funcionario, la situación ha forzado al Ministerio de Salud a extender el área de investigación hacia el distrito de San Martín de Porres, donde residía la segunda víctima.

Suárez explicó que "el Centro Nacional de Epidemiología está a cargo de la fase de investigación y ha declarado la alerta epidemiológica nacional para que todos los servicios de salud estén atentos a cualquier caso sospechoso de difteria que podría presentarse".

Actualmente hay tres casos más de difteria en Perú

Las autoridades se encuentran en alerta pues tres de los familiares de la menor fallecida fueron diagnosticados con difteria, por ello, este jueves se realizó una campaña de vacunación en los alrededores de la residencia de la niña. La intención del Gobierno es inmunizar a alrededor de 80.000 personas que residen en el distrito de La Victoria.

Asimismo, el Ministerio informó que cincuenta brigadas de vacunación visitaron 683 viviendas de la localidad de Condevilla en San Martín de Porres "para identificar a personas no vacunadas y casos sospechosos alrededor del domicilio de la persona de 69 años que fue diagnosticada con esta enfermedad".

Hoy, cincuenta brigadas del Minsa se desplazaron en la zona de Condevilla para identificar a personas no vacunadas y casos sospechosos de #difteria.

De acuerdo con el doctor Claudio Ramírez Atencio, director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, el objetivo de la campaña es "hacer un barrido de vacunación para reducir las posibilidades de que se extienda la transmisión de la difteria y adicionalmente, regularizar el esquema de vacunas de niños y gestantes, así como inmunizar a adultos y adultos mayores para evitar que este tipo de males se sigan presentando en el país".

Ramírez Atencio dijo que se realizó el cerco epidemiológico de las personas que estuvieron en contacto con los fallecidos por difteria y se registraron 19 contactos, "a ellos se les ha tomado las muestras de laboratorio para el descarte de la enfermedad, han sido vacunados y están recibiendo seguimiento clínico de los especialistas”.

Perú ha registrado más de 900.000 casos de Covid-19

Los casos de difteria, que mantienen en alerta a la población, se presentan cuando Perú registra más de 908.000 contagios de Covid-19. Hasta el momento, y según cifras oficiales, el virus deja más de 34.600 fallecidos.

De acuerdo con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el ritmo de contagios y fallecimientos ha disminuido en las últimas semanas. No obstante, el mandatario llamó a continuar aplicando las medidas de prevención y distanciamiento social.

Vizcarra resaltó que "esto no quiere decir que no haya gente que se siga contagiando, el virus no se ha ido, pero hay menos infectados, ingresan al hospital pacientes con síntomas moderados, pero ahora es mayor la cantidad de personas que salen de los hospitales, comparado a la cantidad que entra".

Con EFE y Reuters

