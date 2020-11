Martín Vizcarra se defiende ante el Congreso peruano en un segundo juicio político en su contra

El presidente peruano rechazó las acusaciones de soborno por las que enfrenta ante el parlamento un segundo proceso de destitución en menos de dos meses. El mandatario sostuvo que no pueden sacarlo de su cargo con "declaraciones no corroboradas".

Anuncios Lee mas

La escena del 18 de septiembre se repite en el Congreso peruano. Por segunda ocasión, el presidente Martín Vizcarra está ante los congresistas de su país defendiéndose por el proceso de destitución que algunos legisladores lideran en su contra. En este debate de moción de vacancia, el Congreso discute si el mandatario recibió o no sobornos cuando ejercía como gobernador regional del departamento de Moquegua, en el sur del país.

Vizcarra se defendió de las acusaciones en su discurso de este 9 de noviembre y sostuvo que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador (2011-2014). Ese caso ya fue investigado por el Ministerio Público. "No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno", señaló el presidente ante los parlamentarios.

Los testimonios y los mensajes de WhatsApp que apuntan a la presunta corrupción

El segundo proceso contra el mandatario comenzó el 20 de octubre, cuando el partido de centroizquierda Unión por el Perú (UPP) presentó la moción de vacancia alegando que Vizcarra tenía una “incapacidad moral”. Esta fue la misma acusación que discutió el Congreso en septiembre para destituir a Vizcarra. En esa ocasión, los señalamientos eran por supuestamente haber mentido sobre sus vínculos estrechos con Richard Cisneros, un cantante y exasesor envuelto en un escándalo político por suscribir nueve contratos con el Ministerio de Cultura sin tener experiencia suficiente para las labores a desarrollar.

Ahora, el segundo proceso de destitución es por las diferentes declaraciones que rindieron varios empresarios ante la Fiscalía, en las que dicen que le pagaron coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas en 2014, cuando el presidente era gobernador de la región de Moquegua. Las constructoras para las que trabajaban están envueltas en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

El diario local 'El Comercio' reveló a principios de octubre uno de los testimonios en el que un testigo aseguró que le pagaron ilícitamente un millón de soles (casi 300.000 dólares) al hoy presidente Martín Vizcarra para que les diera el contrato de la obra Lomas de Ilo. Luego, el mismo diario publicó otros tres testimonios que señalaron que el presidente recibió otros pagos similares por el hospital de Moquegua.

Tres aspirantes a colaboradores afirman que dieron S/1′300.000 a Martín Vizcarra por hospital de Moquegua (Vía @gvillasis) https://t.co/KQz91NNrWE — El Comercio (@elcomercio_peru) October 18, 2020

El mandatario negó haber recibido los pagos ilegales, pero esto no fue suficiente para convencer al Congreso de que no le abriera otro juicio político. "El presidente Martín Vizcarra tuvo un comportamiento inapropiado. No podemos permitir que siga mintiendo al país", dijo la congresista de UPP Yessica Apaza cuando su colectividad presentó la moción de vacancia.

A los testimonios, se sumaron unas conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y el exministro de Agricultura José Hernández, que mostrarían que había una coordinación entre los dos funcionarios relativa a las empresas que supuestamente pagaron las coimas.

Se sospecha que Hernández, cercano al presidente, es uno de los colaboradores eficaces, (colaboradores premiados) que habrían acusado a Vizcarra ante la Fiscalía en la investigación de corrupción. Los mensajes que se revelaron un día antes del debate de destitución habrían sido obtenidos de un celular del exministro.

Así se defiende Vizcarra

Cuando los medios peruanos estallaron con las nuevas revelaciones el pasado 8 de noviembre, el presidente emitió un comunicado en el que dice que ha sido "atacado de forma sistemática" con “la difusión de reportajes sesgados” y con una información que se publica sin contexto, según Vizcarra. “Con firmeza y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido actos de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país”, concluyó.

A esas palabras de defensa, Vizcarra sumó el discurso que dio este lunes ante el Congreso. Allí enfatizó que los hechos de los que se le acusan son falsos y que no están corroborados. “Recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, arguyó el mandatario.

Además, insistió en que no lo pueden destituir de la Presidencia por el testimonio del exministro, que aún falta por verificar. “¿Se puede vacar a un presidente sólo con la declaración de aspirantes a colaboradores no corroborado?”, le preguntó Vizcarra al hemiciclo, sin mencionar concretamente a Hernández.

Con EFE y AFP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo