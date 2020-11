En medio de protestas, Antero Flores-Aráoz asume como nuevo primer ministro de Perú

Antero Flores-Aráoz, quien fue ministro del fallecido presidente Alan García, juró como nuevo jefe del Gabinete Ministerial, tras aceptar la propuesta del ahora presidente, Manuel Merino. El abogado de 78 años tiene la tarea de conformar su gabinete en medio de una pandemia que le ha quitado la vida a casi 35.000 personas en Perú.

Anuncios Lee mas

Un día después de que Manuel Merino juramentara como presidente de Perú, el turno fue para su nuevo primer ministro, Antero Flores-Aráoz.

El abogado asumió el cargo en una ceremonia organizada en el Palacio de Gobierno a la que asistieron varios congresistas. Durante su discurso, sostuvo que en su gestión evitará medidas populistas para no arruinar los esfuerzos en la recuperación de la economía que ha sido duramente golpeada por las restricciones tomadas en los últimos meses para contener la pandemia de Covid-19.

Flores-Aráoz dijo además que la situación es complicada en Perú, ya que el país afronta varias crisis al mismo tiempo: “en consecuencia, esto no es un lecho de rosas, es todo un problemón que hay que afrontarlo, el presidente me pidió que lo acompañe y acepté, es un reto, pero el reto es para los valientes, no de los cobardes”, aseguró.

Varios nombres empezaron a divulgarse para los diferentes cargos, sin embargo, el nuevo primer ministro no dijo quién estaría a la cabeza del ministerio de Economía y en cuanto al ministerio de Salud, insistió en que Pilar Mazzetti continúe en el puesto. Agregó que su gabinete será juramentado el jueves 12 de noviembre.

Querido Pueblo Peruano:

Durante estos dos años y ocho meses de gobierno ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino, a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 10, 2020

Esta posición contrasta con la opinión de algunos diputados que el pasado lunes votaron para destituir al expresidente Martín Vizcarra y desmantelar su Ejecutivo. Muchos alegaron que la gestión de la pandemia en el país, dirigida por Mazzetti, ha sido pésima hasta ahora.

Con un Congreso fragmentado, la inestabilidad vuelve a amenazar al país andino que ahora recibe a un tercer mandatario en cuatro años.

“Es incomprensible, por parte de las autoridades peruanas, que no tengamos un consejo de ministros que esté tomando decisiones, ya que estamos en medio de una situación muy dramática en el país con el problema sanitario provocado por la pandemia y también la crisis social y económica que estamos atravesando”, dijo a France 24 el exjefe del gabinete ministerial y exministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor.

Manifestantes en Perú piden que Vizcarra regrese a la presidencia

Una parte importante de la población en Perú rechaza la llegada al poder del presidente del Congreso y exige que Martín Vizcarra sea repuesto en el cargo y termine su mandato el 28 de julio de 2021.

“Esperemos que reaccionen y regresen a Vizcarra, que para mi ha trabajado muy bien en su gobierno”, afirmó a EFE Irma María, una ciudadana que salió este miércoles 11 de noviembre a manifestar y que cree que no fue correcta la decisión que tomó el Congreso de destituir a Vizcarra por “incapacidad moral”.

Miles de personas protestaron en Lima contra Manuel Merino, presidente del Congreso de Perú que asumió la jefatura del Estado. 11 de noviembre de 2020. © Aldair Mejía / EFE

Para muchos ciudadanos de Lima, la capital peruana, existe un temor generalizado a que la inestabilidad profundice aún más la crisis económica.

A pesar de las voces de rechazo, otros ciudadanos creen que en Perú “la gente es de doble moral, porque muchos pedían la salida de Vizcarra del cargo y ahora que eso ha sucedido hacen disturbios y se indignan”, como dijo un joven interrogado por EFE.

“Estábamos hartos y tienen muchas denuncias, muchos antecedentes sobre las cosas que estaba haciendo y ahora, es obvio, nos quieren tapar los ojos, pero no pueden, poco a poco todos se están dando cuenta”, agregó el hombre en referencia a las denuncias por corrupción que se han presentado contra Vizcarra.

Con EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo