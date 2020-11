Se prolonga la crisis en Perú: el Congreso no logró asignar a un nuevo presidente transitorio

Perú sigue sin líder presidencial y sin jefe del Legislativo. Este, durante una votación extraordinaria en la noche del domingo, rechazó la Mesa Directiva que podría haber dado relevo a una nueva presidencia, tras la renuncia del recién elegido como interino Manuel Merino y la destitución anterior del expresidente Martín Vizcarra. Sin que haya funcionado en el pleno la lista única liderada por Rocío Silva-Santisteban, el país vive un vacío de poder temporal.

Un logro ciudadano, pero con una crisis política aún sin resolver. Tras las mayores manifestaciones en décadas en Perú contra la destitución del expresidente Martín Vizcarra, que provocaron la renuncia del mandatario transitorio Manuel Merino solo cinco días después de que juramentara el cargo, el país se encuentra de nuevo sin un jefe de Estado, ni un presidente del Legislativo.

En una sesión extraordinaria –que inició en la tarde del domingo y se prolongó tarde en la noche–, el Congreso peruano rechazó, por 52 votos en contra, 42 a favor y 25 abstenciones, una primera lista de Mesa Directiva que hubiera llevado por primera vez a la Presidencia a una mujer, la izquierdista Rocío Silva-Santisteban.

De acuerdo con el quórum que asistió a la extensa sesión plenaria, eran necesarios al menos 60 votos para su aprobación presidencial, que sería transitoria hasta que se diera un nuevo presidente o presidenta en las próximas elecciones de abril 2021.

La primera terna no fue avalada pese a que horas antes los portavoces de distintas bancadas políticas habían prometido votar a su favor. "Es una sorpresa porque costó mucho trabajo plantear una lista de consenso; me sorprendió que la gente de APP (Alianza Para el Progreso) que iban a votar en bloque no lo hicieran", declaró Silva-Santisteban a una radio local, tras el rechazo.

La congresista añadió que otros partidos políticos, que prometieron su voto en pro de esa lista única encabezada por ella, tampoco lo hicieron lo hicieron. Al menos no en bloque.

Una segunda terna del Congreso intentará relevar la Presidencia

Este lunes 16 de noviembre a partir de las 14.00 hora local, el pleno del Legislativo tiene previsto pronunciarse sobre una segunda lista que podría ocupar el Ejecutivo de forma interina, tal y como había ocurrido con Manuel Merino.

Sin embargo, la nueva votación no se prevé fácil. El principal bloqueo para ratificar la primera terna provino por parte de los legisladores que rechazaron la moción de censura que terminó con la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre. Así, y a falta de un vicepresidente, el exjefe del Congreso Manuel Merino convocó a una ceremonia para posesionarse en el cargo un día después.

El Tribunal Constitucional, el otro órgano que podría resolver la crisis política

Otra vía por la que se podría solucionar el vacío de gobierno es el Tribunal Constitucional. La corte anunció que para esta semana tiene previsto pronunciarse sobre la demanda competencial que entabló el anterior Gobierno de Vizcarra contra la figura de "incapacidad moral" que utilizó el Congreso para buscar su vacancia.

Expertos en derecho constitucional citados por la prensa peruana explican que se trata de una figura muy amplia en la Constitución y que pudo haber una mala interpretación del Legislativo para destituir al exmandatario. La corte tendrá la última palabra para decidir si fue así o no.

El pleno del Tribunal también definirá este lunes si habrá una vista, programada para este miércoles, en la que escucharán a las partes involucradas, o si comienzan el debate de forma directa y sin audiencia.

Aunque se trata del caso de la primera moción de vacancia contra Vizcarra ocurrida en septiembre, algunas fuentes citadas por el diario peruano El Comercio indican que el proceso podría extenderse sobre la segunda moción, que finalmente lo destituyó el 9 de noviembre. Y otras señalan que por el momento no sería posible.

El primer intento para remover del cargo al expresidente trató sobre un presunto caso de corrupción conocido como 'Richard Swing', que involucraba a un cantante y al Ministerio de Cultura en unos pagos sospechosos.

El segundo se enfocó en una supuesta trama de sobornos conocida como 'el club de la construcción', de cuando Vizcarra ejercía como gobernador del departamento de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014. Sin embargo, ninguna de las dos causas han sido probadas por la Fiscalía, que adelanta las investigaciones.

Entretanto, el Tribunal Constitucional también solicitó a la Policía la "inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo" de las personas desaparecidas durante las protestas en contra de Merino, que dejaron dos jóvenes muertos.

