En Venezuela la pandemia agudiza la dificultad para acceder a medicamentos contra el sida

La falta de capacidad interna para responder y las sanciones internacionales han impedido que el Gobierno de Venezuela compre en los últimos años suficientes medicamentos antirretrovirales y reactivos para detectar el VIH. Diversas organizaciones señalan que durante la pandemia más de 1.000 personas han muerto debido a que las restricciones han obstaculizado o bloqueado la obtención de tratamientos, así como la atención en hospitales públicos.

Jesús Rodríguez acaba de salir de prisión y lo peor de su paso por la cárcel fue ser una persona con VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, causante de la enfermedad del sida. Mientras pagó condena, su vida corrió riesgo debido a que no contó con la atención médica ni los tratamientos necesarios para controlar la enfermedad.

"Si a las personas que estaban en libertad se les hacía imposible retirar el tratamiento (...) entonces imagínense a nosotros que la Guardia Nacional no quería sacar a ningún privado de libertad para el traslado al hospital. En el hospital cuando llegábamos a ir, no nos quisieron recibir. Cuando no era eso, era que no había transporte o el director del penal no quería que se hiciera efectivo el traslado", denuncia Rodríguez.

Después de pasar vicisitudes y ver morir a compañeros, Rodríguez señaló que aprovechará su libertad para crear un organismo que haga enlace entre el sistema de salud y el sistema penitenciario.

"La idea es ayudar a sortear todos los protocolos para hacer las cosas más fáciles allá adentro, no solo a los pacientes que tengan VIH, sino pacientes con tuberculosis o cualquier otro tipo de enfermedad, porque son personas que están totalmente invisibilizadas".

Falta de transparencia en los registros de muertes por VIH

Fuera y dentro de las cárceles hay más de 100.000 personas con VIH en Venezuela que no han podido acudir a las consultas, ni han tenido acceso a los antirretrovirales durante la cuarentena por Covid-19.

Datos recolectados por los monitores de la sociedad civil señalan que entre enero y octubre de 2020 la principal causa de la muerte de más de 1.000 pacientes fue la falta de tratamiento, una cifra que algunos organismos no gubernamentales temen podría ser mucho más alta.

La Asociación Solidaria contra el SIDA, en Venezuela, denuncia falta de transparencia en las cifras de muertos oficiales a causa de VIH. © France 24

Alberto Nieves, director de Acción Solidaria Contra el sida, denunció la poca transparencia de las entidades sanitarias. "Cuando vamos a los centros médicos de salud nos niegan la información. Las actas de defunción no reflejan la veracidad de las muertes, entonces son veladas, disfrazadas: falleció por tuberculosis, falleció por sarcoma de Kaposi, falleció por otra condición de salud, pero se niegan a colocar la palabra sida".

Nieves también agregó a las cifras de este año que hay más de 1.100 infecciones nuevas, la mayoría pertenecientes a personas en edades reproductivas de entre 16 a 40 años. También añadió que existe un desabastecimiento de antirretrovirales del 65%.

Una apuesta por la defensa de los pacientes desde la Asamblea Nacional

Desde el ruedo político, Mauricio Gutiérrez también quiere ser un puente entre la salud pública y la comunidad VIH/sida en Venezuela. Su repudio a la desatención de las personas con el virus lo animó a lanzarse como candidato a diputado en elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre con el objetivo de evitar más muertes.

"El sistema público de salud nos está dejando morir y hasta el momento la respuesta de todos los poderes públicos ha sido ninguna, hablan de nosotros solamente para utilizarnos con fines partidistas, proselitistas. Tenemos, como personas afectadas, que ocupar espacios de toma de decisiones", indicó.

Gutiérrez también explicó que su intención será mejorar la calidad de vida de los seropositivos. "No solo son medicamentos antirretrovirales los que les hacen falta a las personas con VIH también necesitamos antibióticos o medicamentos comunes para la tensión, que son muy costosos o no los hay".

Aunque es cierto que la pandemia del Covid-19 ha empeorado el estado de salud de las personas VIH/sida, desde el año 2016 organismos internacionales, entre los cuales Naciones Unidas, han asumido la compra de medicamentos antiretrovirales, así como pruebas para detectar el VIH, a falta de una creciente falta de atención sanitaria por parte del Estado.

