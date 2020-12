Con enormes desafíos a cuestas, López Obrador sostiene que “ya cumplió” la mayoría de sus promesas

En un discurso desde el Palacio Nacional, en el marco de la rendición de cuentas por sus dos primeros años de Gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya cumplió 97 de sus 100 promesas de campaña. Sin embargo, su Administración enfrenta grandes desafíos como la gestión de la pandemia del Covid-19, la crisis económica y los altos índices de criminalidad.

Anuncios Lee mas

Entre críticas y elogios, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió sus dos primeros años de Gobierno

El gobernante asumió el cargo en 2018 con la promesa de “transformar a México” y aunque elogió lo que considera logros de su Administración, reconoció que algunas promesas han sido difíciles de cumplir.

En una ceremonia sobria, marcada por las restricciones de la pandemia del Covid-19, el mandatario mexicano dijo que ha “sentado las bases para transformar” a su país.

AMLO destacó su campaña de austeridad, que asegura le ha ahorrado a la nación miles de millones de dólares, promocionó los avances de la lucha contra la corrupción y dijo que de 100 promesas de campaña solo le falta cumplir tres: descentralizar las dependencias del Gobierno federal, impulsar la energía renovable con hidroeléctricas y aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 2 de diciembre de 2020 https://t.co/8F3pmJZGsz — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 2, 2020

Pero no todos están de acuerdo con la gestión del mandatario. Sus controversiales medidas frente a la pandemia, que tuvo a su país como uno de los pocos en el mundo que no cerró fronteras, su plan para frenar la crisis económica y su estrategia de seguridad, que no ha logrado reducir las altas tasas de homicidios, están entre las principales críticas de una parte de la población.

AMLO defendió sus medidas sanitarias frente a la pandemia

El “Covid-19 no nos ha rebasado”, afirmó el mandatario mexicano durante su discurso de rendición de cuentas, cuando el país suma más de 1.122.000 contagios acumulados y el virus se consolida como la segunda causa de muerte, con alrededor de 106.000 decesos.

Como parte de su defensa, el presidente aseguró que “a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con Covid-19".

Según AMLO, bajo esa estrategia, su Gobierno ha podido garantizar cuidados médicos sin sufrir saturación en la ocupación hospitalaria. "Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas”, indicó.

Sin embargo, algunos centros médicos y hasta la Organización de la Salud (OMS) han contradicho el discurso oficial del mandatario mexicano. El Hospital La Raza y el Hospital General del Parque de los Venados, en la capital mexicana, son algunos de los centros que reportan una ocupación casi total.

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista dijeron que a dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el saldo es de innegable crisis y retos por delante https://t.co/wybLvUFj6N — El Universal (@El_Universal_Mx) December 1, 2020

Además, en los últimos meses el jefe de Estado ha enfrentado la oposición de varios gobernadores en desacuerdo con las políticas del presidente que en un principio negó la gravedad de la enfermedad e instó a los ciudadanos a seguir con sus actividades sociales como frecuentar restaurantes y siguió abrazando seguidores en actos públicos. México también ha sido uno de los pocos países del mundo que no cerró fronteras, pese a la expansión de la pandemia.

A finales de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia frente a la emergencia sanitaria: Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Michoacán y Colima.

Aunque luego el Gobierno nacional cambió su enfoque e instauró el cierre de algunas actividades consideradas no esenciales. Desde el pasado 1 de junio dio paso a la denominada “nueva normalidad”, varios meses antes que otros países latinoamericanos como Argentina o Colombia.

Informe desde México: Pese a las críticas, AMLO conserva su popularidad 02:39

Enfrentar la crisis económica ha sido “menos complejo”

En medio de los estragos financieros de la pandemia, López Obrador aseveró que enfrentar la crisis económica fue menos difícil de lo esperado. “Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social, para que de ahí suban a los estratos superiores; es decir, se les da preferencia a los pobres”, resaltó.

Según AMLO, para el momento en que el nuevo coronavirus llegó a México, su Gobierno ya había avanzado en estas medidas que le ayudaron a paliar la problemática. "Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios, nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal", sostuvo.

Asimismo, el político mexicano indicó que se ha registrado un aumento del 30 % en el salario mínimo durante los dos años que lleva su Administración y que el 70% de los hogares son beneficiarios de al menos un programa social.

Aun así, el mandatario no mencionó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México tendrá una de las cinco peores contracciones de los países del G-20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al completar una caída de 9,2 %, según las previsiones.

No obstante, el descalabro económico para México en 2020 será menor al previsto para países como España (-11.6%); Reino Unido (-11.2%) y Grecia (-10%), entre otros.

La OCDE también pronostica un bajo crecimiento económico para México en 2021, con alrededor del 3,6%, y advirtió que el mayor reto será contener los brotes del Covid-19.

El aumento en el índice de homicidios es inocultable

Por otra parte, el presidente reconoció que la reducción de los asesinatos todavía está lejos de lograrse: "Aún queda un largo camino por recorrer para traer la paz al país".

Y es que las tasas de homicidio no registran avances respecto al último año en el cargo de su predecesor, Enrique Peña Nieto, pues México aún reporta alrededor de 3.000 homicidios por mes.

Ni siquiera las restricciones impuestas por la pandemia han frenado las matanzas, pero durante su discurso el mandatario dijo que cuenta con el "respaldo incondicional" de militares y marinos que han apoyado a su Gobierno en labores de seguridad pública.

AMLO atribuyó gran parte del flagelo a "al grave problema de la inseguridad y la violencia que nos dejaron los gobiernos anteriores" y aseguró que su Ejecutivo respeta los derechos humanos en medio del combate de organizaciones criminales.

Archivo-México reportó 34.582 asesinatos en 2019, la cifra anual más alta en 20 años de registro oficial. © Alfredo Estrella / AFP

Respecto a las políticas contra la inmigración irregular, justo horas antes de las declaraciones públicas del presidente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros grupos de derechos humanos advirtieron sobre la "militarización" de las oficinas del organismo de inmigración del país, al afirmar que podrían hacer más vulnerables a miles de inmigrantes que llegan a México.

Durante el último año, México ha dependido en gran medida de sus fuerzas armadas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos, desplegando miles de soldados mexicanos en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Este enfoque apoya la idea de criminalizar a los grupos de migrantes, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad", señaló la CNDH en un comunicado.

Según AMLO, más del 70% de los mexicanos quieren que siga gobernando, pero más allá de los índices de aceptación que reflejan las encuestas, los desafíos para el resto de Administración se asoman difíciles con la pandemia haciendo estragos y la violencia que no amaina.

Con Reuters, AP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo