A los 66 años, murió el entrenador argentino Alejandro Sabella

A causa de una "cardiopatía dilatada secundaria", agravada por un virus intrahospitalario, falleció el destacado técnico y exfutbolista que en 2014 fue el entrenador que condujo a la selección argentina a la final del Mundial de Brasil.

Anuncios Lee mas

El fútbol argentino vuelve a estar de luto. Alejandro Sabella, técnico de la selección argentina, subcampeona del mundo en Brasil 2014, falleció este martes a los 66 años, tras permanecer 13 días internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

Durante los últimos años, la salud del entrenador había empeorado. El argentino contrajo cáncer de laringe en 2016, enfermedad que lo obligó a permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde sufrió además una complicación de un episodio coronario, que derivó en una angioplastia.

En esta foto de archivo tomada el 12 de julio de 2014, el entrenador de Argentina, Alejandro Sabella, da una conferencia de prensa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en vísperas del partido final de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2014 entre Alemania y Argentina. Sabella, entrenador del subcampeón mundial argentino en Brasil-2014, murió el 8 de diciembre de 2020 a los 66 años. © Adrian Dennis / AFP

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100'. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", dijo Sabella en 2018.

Desde el 25 de noviembre, día en el que falleció Diego Armando Maradona, el técnico ingresó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por una "cardiopatía dilatada secundaria", que empeoró a causa de un virus intrahospitalario. Según un comunicado de la entidad sanitaria, su caso se complicó a partir del sábado.

Una de las últimas veces que se le vio en público fue días antes de la reinauguración del estadio del Estudiantes y el 6 de enero de este año, cuando dio la bienvenida a Javier Mascherano en su llegada al club platense. Sobre Sabella, Mascherano dijo que era alguien a quien "quería muchísimo" y una persona que marcó su carrera.

La huella de una carrera histórica

'Pachorra', apodo con el que se conocía al exjugador por su afición a la siesta, estudió dos años de derecho y en 1974 debutó como futbolista en el River Plate. Con el número 10, Sabella jugó más de 100 partidos y ganó tres ligas locales con el Millonario como centrocampista. El equipo que lo dio a conocer al mundo y comenzó su carrera futbolística lo despidió a través de redes sociales.

¡Hasta siempre, Profesor! Usted es la estrella que elegimos y que llevaremos con orgullo en nuestro pecho. Gracias por tantas enseñanzas y por su legado



Descanse en paz, la Familia Pincha lo recordará eternamente pic.twitter.com/74D3Qpoj8V — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2020

Más tarde, en 1978, el argentino se fue a Inglaterra después de que el representante del Sheffield United en Argentina, Ubaldo Rattín, le ofreciera un puesto en el equipo, que entonces estaba en Segunda División. Su buen desempeño lo catapultó en 1980 al Leeds United, que jugaba en la máxima categoría del fútbol inglés.

Fue en 1982 cuando llegó a su querido Estudiantes, club con el que alcanzó el máximo esplendor como futbolista y, más tarde, como entrenador. El mismo año que se hizo técnico del equipo y, en 2009, ganó la Copa de Libertadores. El Estudiantes de la Plata y su afición lo recuerdan como el 'Profesor', por su pasión por enseñar técnica futbolística.

En este día de profunda tristeza, River Plate despide a un hijo de la casa. Te vamos a extrañar, Alejandro. pic.twitter.com/rsotU5x6BP — River Plate (@RiverPlate) December 8, 2020

Con Sabella en el banquillo, la selección argentina consiguió llegar a la final de Brasil 2014 contra Alemania, aunque al final un gol de Mario Götze decidió el partido y los hizo quedar subcampeones mundiales. Tras el campeonato, Sabella decidió retirarse del fútbol. "Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a Argentina en 2014", dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner en un trino de despedida al icono del fútbol, a quien la unía una gran amistad.

Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabella: gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/RxXtSs66xB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2020

Instituciones como la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) no tardaron en dar sus condolencias públicamente y despedir al técnico subcampeón con mensajes de cariño.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020

El "10" del fútbol era muy reconocido por otros entrenadores por su conocimiento y sus buenos modales y los jugadores que fueron dirigidos por él siempre hablaron maravillas del entrenador. El apodo de 'Profesor' se lo ganó explicando tácticas y jugadas futbolísticas a sus jugadores. A muchos los marcó, especialmente a Mascherano, quien dijo que Sabella había sido crucial en su carrera en el fútbol y dio "gracias a la vida" por haberlo cruzado en su camino.

Gracias a La Vida por haberte cruzado en mi camino.

Vuela Alto Maestro ❤️ pic.twitter.com/HL0Yzql4D3 — Javier Mascherano (@Mascherano) December 8, 2020

“Es un sabio. A los sabios siempre uno tiene que escucharlos y aprender de ellos. Es una persona muy preparada con la que podés hablar de cualquier tema. A mí los dos que me marcaron fueron Guardiola y él. Son dos entrenadores con los que he aprendido muchísimo, no solamente de fútbol”, dijo Mascherano sobre Sabella.

Con EFE, AFP y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo