El chavismo dominará el Parlamento venezolano con una inmensa mayoría

Yo no me voy a rendir en el objetivo que el pueblo de Venezuela me encomendó, porque han sido años de lucha y sacrificio de muchos para que millones puedan tener oportunidades.



Recuperar nuestra democracia y la libertad es nuestra garantía de futuro. #NoMeRindoYVoyALaConsulta pic.twitter.com/oAEaqgJshp