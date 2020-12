La oposición venezolana celebra de forma presencial su último día de consulta popular

Esta consulta popular promovida por la Asamblea Nacional, que hasta el próximo 5 de enero seguirá teniendo mayoría opositora, se hace como respuesta a las elecciones legislativas a las que gran parte de la oposición se opuso y para medir la fuerza de apoyo del bloque que rechaza al Gobierno de Nicolás Maduro.

Anuncios Lee mas

La consulta popular de la oposición venezolana celebró este sábado la jornada en la que los ciudadanos pueden participar de forma presencial, tras varios días habilitados al voto online. Esta consulta fue promovida por el líder opositor Juan Guaidó y la Asamblea Nacional como símbolo de rechazo a las elecciones legislativas en las que el chavismo obtuvo una abrumadora victoria tras el boicot de una gran parte de la oposición.

Los puntos de votación abrieron de una forma desigual a lo largo de la mañana, pero según los datos que han apuntado fuentes de la agencia EFE, en Venezuela se habilitaron unas 7.000 mesas para el voto presencial.

"¡Llegó el día! Hoy, todos a la consulta popular por Venezuela. Desde las 8:00 am podrás asistir a los centros para la consulta y ejercer tu derecho. Si ya lo hiciste por internet, puedes ir a ratificar tu voluntad con tu código", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

¡LLEGÓ EL DÍA!#HoyTodosALaConsultaPopular por Venezuela 🇻🇪



Desde las 8am podrás asistir a los Centros para la Consulta y ejercer tu derecho.



Si ya lo hiciste por internet, puedes ir a ratificar tu voluntad con tu código.



Busca tu centro aquí: https://t.co/93g8XVmaJ8 pic.twitter.com/yObnROXRna — Juan Guaidó (@jguaido) December 12, 2020

La consulta consiste en tres preguntas. En la primera de ellas se cuestiona a los ciudadanos si rechazan o no los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, en el que el chavismo se hizo con el 91% de los diputados de la Asamblea Nacional gracias a que la gran mayoría de la oposición decidió no acudir a los mismos. Además, se pregunta si los ciudadanos exigen el “final de la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia y nuevos comicios”.

Por último, la tercera cuestión hace referencia a que si los venezolanos quieren que se hagan “gestiones necesarias” con la comunidad internacional para atajar la crisis humanitaria que vive el país y reactivar la cooperación internacional.

Las votaciones comenzaron de forma virtual el lunes

Los primeros votos llegaron a principios de la semana de forma totalmente virtual, por medio de aplicaciones como Voatz y Telegram, un sistema que no ha gustado a todas las personas que tenían intención de votar, ya que es necesario enviar una fotografía de la cédula de ciudadanía o el pasaporte.

Las tres cuestiones fueron aprobadas por la Asamblea Nacional que lidera el opositor Juan Guaidó, aunque desde enero de 2020 no hacen sus sesiones de forma presencial en el Palacio Federal Legislativo, ya que ahí se desarrollan plenos paralelos a los que solamente acude el chavismo y donde ya se ha elegido a otro presidente de la Cámara.

La asistencia masiva en la #ConsultaPopular dentro y fuera del país, demuestra que los venezolanos queremos democracia y libertad.



Nadie nos quita la esperanza y deseos de porvenir



Sin miedo, seguimos alzando la voz por Venezuela#HoyTodosALaConsultaPopular https://t.co/OowhoMpYuw — Juan Guaidó (@jguaido) December 12, 2020

Guaidó celebró la participación en la consulta

El líder de la oposición venezolana y principal fomentador de esta consulta, en rechazo de las pasadas elecciones legislativas, se mostró “ilusionado” por ver “muchísima participación”.

El líder opositor reconoció que, aunque no se había comunicado con el comité organizador, sus sensaciones eran que “la consulta va a superar en participación a las elecciones del pasado 6 de diciembre”. A pesar de que en los comicios del 6 de diciembre sí que se presentaron la mayoría de los partidos opositores, lo hicieron con líderes impuestos por el Tribunal Superior de Justicia, algo que hizo que tras el boicot de la oposición la participación fuese solamente del 30,1%.

La agencia EFE aseguró que no existen controles en los puntos de votación para que alguien que haya participado de forma online en la consulta no lo vuelva a hacer ahora en una mesa habilitada. El nombre y la firma de los ciudadanos debe ser estampado en los centros de votación, pero esto no se coteja ni comparte en otros lugares de votación.

Un hombre deposita su código de votación digital durante la jornada votación presencial de la consulta popular impulsada por el opositor Juan Guaidó hoy, en Caracas (Venezuela). © Rayner Peña R. / EFE

El opositor exiliado, Leopoldo López, participó desde Bogotá

El dirigente del partido opositor Voluntad Popular llegó a la plaza de Simón Bolívar de la capital colombiana para ejercer su voto en uno de los 35 sitios habilitados para que los venezolanos residentes en Bogotá puedan votar.

López está dando una gira por Colombia desde el pasado miércoles, cuando llegó a la capital procedente de Madrid, lugar donde ha establecido su residencia después de huir de su país.

"La causa de Venezuela no es una causa ideológica, no es una causa de la derecha o de la izquierda, no es una causa de algún sector político, es la causa de todos los que crean en la libertad y en la democracia en el mundo entero", expresó el opositor.

Venezuela atraviesa por una crisis política, social y económica sin precedentes. Tras las últimas elecciones legislativas, el chavismo, que gobierna el país desde 1999, se ha hecho con la Asamblea Nacional, el último órgano legislativo que estaba fuera de su poder. A esto hay que sumar que dentro de la misma oposición hay una fractura evidente que impide articular una respuesta coordinada.

Aunque los acercamientos para realizar conversaciones entre oficialismo y oposición se han intentado, no han dado sus frutos. La mayoría de los grupos opositores no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, al igual que varios países de la comunidad internacional.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo