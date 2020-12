Aumenta a 20 el número de venezolanos fallecidos en naufragio rumbo a Trinidad y Tobago

La insostenible situación económica de Venezuela ha vuelto a generar otra tragedia para sus ciudadanos. Una embarcación que partió de Güiria, una ciudad ubicada en el estado de Sucre y que es conocida por ser un punto de partida para aquellos que deciden huir de la crisis y emprender una nueva vida en Trinidad y Tobago, naufragó. El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el dueño dell barco fue detenido.

Anuncios Lee mas

La embarcación habría partido el seis de diciembre hacia Trinidad y Tobago, donde se estima que vivan alrededor de 40.000 venezolanos. Esta no es la primera vez que ocurre una tragedia: dos botes desaparecieron el pasado año en esta misma ruta. En muchas ocasiones, los barcos son de mala calidad y los recursos muy limitados.

1) #AHORA el @MinPublicoVE informa la aprehensión para ser #imputado de Luis Alí MARTÍNEZ (V-9.937.374) quien sería el dueño de la embarcación “Mis Recuerdos” que naufragó dejando al menos 20 personas fallecidas este 12 de Diciembre en las costas de Güiria (Sucre) pic.twitter.com/BJDa7YkbLC — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 14, 2020

Según el Gobierno de Nicolás Maduro, seis personas están siendo investigadas, además de haber hecho llegar una alerta a la Interpol para la detención de otro implicado, Alberto Del Valle.

“Hay más de ciento y tantos venezolanos que están desaparecidos y el régimen no dice nada, no les importa”, ha lamentado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano reconocido internacionalmente. Ha criticado también al Gobierno de Maduro por pedir que no se politice la situación.

Otro diputado opositor, del estado Sucre, Robert Alcalá, hizo referencia a la corrupción de los funcionarios policiales, a quienes ha atribuido parte de la culpa de los naufragios.

#NuevoNaufragio Una nueva tragedia en alta mar enluta a Venezuela. Ayer llegó a #Guiria una Patrullera con los cuerpos de 11 Venezolanos fallecidos. Que impotencia que continúen muriendo adultos y niños que tratan de huir a #Trinidad por la crisis generada por Maduro.@mbachelet pic.twitter.com/Bz0iIFwtEg — Robert Alcalá (@robertalcalasu) December 13, 2020

Trinidad y Tobago niega responsabilidad

Desde el ministerio de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young ha expresado sus condolencias por “la pérdida de vidas de esta trágica manera”. No obstante, el ministro Young ha aseverado que “no son ciertas” las especulaciones relacionadas con la participación de la autoridad costera del país en la trama.

Las primeras pesquisas de la Guardia Costera de la isla han indicado que, presumiblemente, la embarcación partió de tierras venezolanas el 6 de diciembre, pero que no volvieron a tener ninguna información de la misma.

Migrantes venezolanos llegando a Trinidad y Tobago. © Lincoln Holder/ Reuters

Andreína Briceño, directora del Centro Hispano Ariza (HCC) ha querido mostrar su dolor por lo sucedido y ha pedido la cooperación de las autoridades: “Necesitamos sentarnos y discutir alguna forma de salir de esa crisis migratoria. Tenemos que proteger los derechos de los emigrantes y pido a las autoridades que también cooperen”.

La galopante hiperinflación de la nación venezolana ya ha obligado a escapar del país a más de cinco millones de personas, según la Organización de Naciones Unidas.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo