El naufragio de Güiria marca el Día del Migrante en América Latina

Al menos 28 venezolanos perdieron la vida intentando cruzar el estrecho ubicado entre Venezuela y la isla de Trinidad y Tobago entre el 12 y el 13 de diciembre. Al menos 5,4 millones de venezolanos habían abandonado su país hasta el mes de noviembre según el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, siendo esta una de las mayores movilizaciones en la historia reciente de América Latina y el Caribe.

Ante las restricciones impuestas por muchos gobiernos sudamericanos, principal destino para millones de venezolanos, la isla de Trinidad y Tobago se ha convertido en la nueva tierra soñada para quienes buscan una mejor calidad de vida. El más reciente informe de ACNUR refiere que al menos 24.169 venezolanos ya se han instalado en esa nación.

Güiria es un territorio costero ubicado en el este de Venezuela y que está separado por aproximadamente 138 kilómetros de la localidad de Chaguaramas, en el occidente de Trinidad y Tobago.

Es por esto que este lugar se ha convertido en punto de partida para aquellos que desean dejar atrás la crisis y encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, no toman en consideración los riesgos que implica el cruce y las difíciles leyes migratorias de la isla caribeña.

De hecho, el naufragio ocurrido entre el 12 y 13 de diciembre no es el primero de gran magnitud que se presenta en el estrecho. En julio de 2019, el diario The New York Times denunció el hundimiento de una embarcación con al menos 38 personas a bordo, en esa tragedia solamente nueve personas sobrevivieron.

Adicionalmente, la situación se presenta en medio de una tensión entre las autoridades de Trinidad y Tobago y una parte de la población (especialmente asociada a la oposición de Nicolás Maduro) por el trato que reciben los migrantes al llegar a la isla.

A finales de noviembre, al menos 16 menores venezolanos y unas nueve mujeres fueron deportados por las autoridades de Trinidad, justo antes de celebrarse una audiencia en la que se solicitaría su permanencia en el país.

"Estamos profundamente preocupados por la decisión de las autoridades de la isla caribeña", declaró la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell en aquel momento.

En su legislación migratoria, Trinidad y Tobago establece que no permitirá el ingreso de “aquel migrante con escasos o pocos recursos y que puedan convertirse en una carga para el Estado”, un párrafo que, a juicio de expertos, sirve de sustento a las autoridades para su actuación.

Fiscalía venezolana investiga el caso

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la muerte de 28 venezolanos en el naufragio.

Fiscal General Tarek William Saab anunció detención de dos personas por naufragio de embarcación en Sucre https://t.co/RABKFldoNs #17Dic pic.twitter.com/4H2Xa03mEd — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 17, 2020

Adicionalmente, señaló que las autoridades venezolanas se encuentran investigando la situación bajo la presunción del delito de trata de personas. "Se trata de dos delitos de carácter transnacional, por los que la República ha firmado documentos de cooperación común y ha emprendido acciones conjuntas contra este flagelo", dijo el fiscal venezolano.

Por otro lado, señaló que la investigación ha dejado varios detenidos. Entre los arrestados se encuentran el dueño de la embarcación y el propietario de la finca donde habían partido las personas. Las autoridades están tras la búsqueda de otros implicados, entre ellos, presuntos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana.

Gobierno de Trinidad rechaza la llegada de migrantes ilegales

En Venezuela y otras partes del mundo se han llevado a cabo protestas en las afueras de las embajadas de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, el Gobierno de la nación caribeña mantiene su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal a su territorio.

"La única La forma de ingresar -a Trinidad y Tobago- es mediante una solicitud a través de una visa (…) En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron en nuestro país ilegalmente, el año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago.

Día Internacional del Migrante, una jornada para reflexionar

Los hechos ocurridos en Venezuela se presentaron justo unos días antes de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para "proteger los derechos humanos de todos los migrantes".

“Hoy, en el Día Internacional del Migrante, abogamos por mayor atención, integración y protección a los 5.4 millones de venezolanos que huyen de los crímenes de lesa humanidad y una emergencia humanitaria compleja; que cesen las deportaciones, naufragios y xenofobia", dijo David Smolansky, comisionado ante la OEA designado por Juan Guaidó, en un mensaje a través de la red social Twitter.

Hoy, en el Día Internacional del Migrante, abogamos por mayor atención, integración y protección a los 5.4 millones de venezolanos que huyen de los crímenes de lesa humanidad y una emergencia humanitaria compleja; que cesen las deportaciones, naufragios y xenofobia. pic.twitter.com/fOQ53bGtZl — David Smolansky (@dsmolansky) December 18, 2020

Con EFE

