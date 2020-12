El gobierno de Colombia excluirá de la vacunación a venezolanos irregulares en el país

El presidente colombiano, Iván Duque, conversó este lunes con la cadena local Blu Radio sobre la futura vacunación masiva en el país. En esa conversación el presidente admitió que los colombianos tendrán prioridad sobre todas las demás personas. Apuntó, además, que los inmigrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular no serán vacunados. Sus palabras han provocado numerosas reacciones en su contra.

El presidente Iván Duque anunció este lunes en una radio local que los venezolanos presentes en Colombia solo serán vacunados en caso de contar con la doble nacionalidad o si se encuentran en situación regular con respecto a la ley migratoria en el país. Esto supone dejar fuera del proceso a alrededor del 55 % de los 1,7 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia.

"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no" serán inmunizados, afirmó el mandatario.

Duque alega un posible efecto estampida en caso de ofrecer la vacuna a los venezolanos irregulares

Para justificar esta decisión, Iván Duque se escudó en el posible efecto llamada que podría causar la decisión de vacunar también a los inmigrantes irregulares. “Por supuesto que no (se vacunará a estas personas). O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, afirmó en la cadena colombiana Blu Radio.

Estas declaraciones han desencadenado una avalancha de críticas en redes sociales que han tildado la decisión de “racista” y “antiética”. El periódico El Espectador señala que la Federación Internacional de la Cruz Roja pidió al Gobierno que estos inmigrantes sean igualmente incluidos en las campañas de vacunación y no se queden sin posibilidad de obtener la inoculación para combatir la pandemia.

“No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”, expresó también en Twitter el exministro de Salud durante el mandato de Juan Manuel santos, Alejandro Gaviria.

Este mensaje logra que millones de colombianos aplaudan olvidando que hay millones de colombianos en Venezuela, Ecuador, EEUU y España, y que para nada nos gustaría que los excluyeran de la vacuna.



La. xenofobia es uno de los pilares del fascismo. Logra aplausos mientras mata. https://t.co/tAX5jMArkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2020

Por su parte, Gustavo Petro, líder del partido de izquierdas Colombia Humana, hizo varias declaraciones en sus redes sociales comparando la decisión de Duque con el fascismo y haciendo hincapié en que la decisión se tornará en contra de todos los colombianos. “Entre más personas logren vacunarse dentro del país, mejor será para todos”, afirmó en uno de sus tweets.

Medidas más restrictivas de cara a las festividades navideñas

Esta misma semana Duque anunció que Colombia había cerrado acuerdos con varias farmacéuticas para la compra de 40 millones de dosis de vacunas. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el plan de vacunación comenzará en febrero tras unas pruebas iniciales que se llevarán a cabo en enero.

Entretanto, este lunes, las autoridades de varias ciudades y regiones del país anunciaron nuevas restricciones de cara a las festividades navideñas debido al avance de los contagios en los últimos días. La mayoría de estas medidas afectan al comercio y a las reuniones de personas, como también se han decretado toques de queda nocturnos en el caso de la ciudad de Medellín.

Personal sanitario trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín, en Colombia, el 20 de agosto de 2020 JOAQUIN SARMIENTO AFP

"La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar pero es nuestro deber porque no tomarlas sería una irresponsabilidad", dijo hoy a periodistas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La ciudad tendrá toque de queda desde las ocho de la noche del 24 de diciembre hasta las seis de la mañana del 26, medida que se repetirá en las mismas horas desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero.

En la capital, Bogotá, este lunes entró en vigor la medida conocida como “pico y cédula", un método para controlar el acceso de personas a comercios no esenciales y oficinas, según el último dígito de su documento de identidad.

Con AFP y medios locales.

