Venezuela: el chavismo retoma el control del Parlamento

Este martes 5 de enero se posesiona la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista. Se trata de la única institución que controlaba la oposición en el país hasta los comicios del 6 de diciembre, que son considerados ilegítimos por gran parte de la comunidad internacional.

El chavismo retoma el control de la Asamblea Nacional, luego de cinco años en manos de la oposición.

El oficialismo logró una amplia mayoría en los comicios legislativos del 6 de diciembre y se queda con 256 sillas, que además amplió a 277 las disponibles, en unas elecciones en las que no participaron los principales líderes opositores, que han declarado que extenderán sus funciones en el Parlamento durante un año.

La posesión de los diputados, que estarán en la Asamblea hasta 2026, se produce en medio de la cuarentena parcial que ordenó el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con lo declarado por los chavistas, el periodo legislativo tendrá como principal objetivo investigar a los legisladores opositores y actuar penalmente en su contra, pues los acusan de robar recursos del Estado.

Para los chavistas, los opositores sustrajeron recursos de filiales de la estatal PDVSA luego de que Juan Guaidó, actual jefe del Parlamento, se declarara presidente interino del país en 2019.

La nueva Asamblea, considerada ilegítima internacionalmente

Las fuerzas opositoras, lideradas por Guaidó, consideran las elecciones legislativas de diciembre como un "fraude", es por ello que decidieron extender sus funciones.

La medida fue tomada en una sesión extraordinaria del Parlamento que Guaidó convocó el pasado 26 de diciembre. En ella se promulgó un texto que indica que "la continuidad constitucional será ejercida (...) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021".

Numerosos países y organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea, han señalado que se trata de una asamblea que fue elegida de forma ilegítima porque los comicios se produjeron sin garantías de transparencia.

Es lo mismo que ocurre con las elecciones en las que el presidente Maduro fue reelegido, en las que no pudieron participar los candidatos fuertes de la oposición porque habían sido inhabilitados para cargos públicos.

Cuando Guaidó se declaró presidente interino prometió sacar a Maduro del poder y convocar nuevas elecciones generales, en ese entonces recibió el reconocimiento de más de 50 naciones alrededor del mundo.

No obstante, el opositor no logró su objetivo y las elecciones se celebraron por mandato constitucional en medio de varias medidas consideradas irregulares; entre ellas, que el Consejo Nacional Electoral fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia, en manos del oficialismo, y no por la Asamblea, como lo determina la Constitución.

Oficialismo propondrá al exvicepresidente Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea

Entretanto, el Gran Polo Patriótico, la coalición oficialista, indicó que propondrá al exministro de Comunicación y exvicepresidente Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, puntualizó que "tenemos una propuesta basada en una revisión que hemos hecho (...) y una propuesta que estoy seguro que va a contar con el apoyo de todo el país".

De igual forma, indicó que Iris Varela, exministra para el Servicio Penitenciario, será propuesta como vicepresidenta y Didalco Bolívar, líder del partido Podemos, como segundo vicepresidente.

