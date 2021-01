El síndrome metabólico y su relación con los casos complejos de Covid-19

Para algunos expertos, ese síndrome, que influye en trastornos cardiovasculares, se ha convertido en una pandemia que se expande por todo el mundo y disminuye la capacidad de ciertos organismos a responder ante una infección de Covid-19. ¿La forma de prevenirla? La buena alimentación.

Según varios médicos, el coronavirus ha hecho evidente otra pandemia que está presente en el mundo y a la que tal vez no se le está prestando tanta atención: el síndrome metabólico.

Una de estas profesionales es María Patricia Restrepo, química y doctora en medicina funcional graduada en Estados Unidos y residente en México, quien afirma que "lo que este virus nos mostró es que estamos cuidando muy mal nuestros cuerpos". Sustenta esta afirmación en el hecho de que el síndrome metabólico está relacionado fundamentalmente con la mala alimentación y en que las personas que lo padecen son quienes hasta el momento han mostrado tener una mayor probabilidad de sufrir síntomas graves si se enferman de Covid-19.

De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos, el síndrome metabólico "es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos". Según la misma fuente, este es cada vez más frecuente y hasta un tercio de los adultos estadounidenses lo padecen.

Una paciente de diabetes se mide el azúcar en su sangre durante el confinamiento en París, Francia, el 24 de marzo de 2020. © Frank Fife / AFP

Restrepo explica que el síndrome metabólico es una condición que se da en el cuerpo cuando empiezan las células a resistir la insulina. "Son tan altos los niveles de insulina por tanta glucosa que comemos que las células se están volviendo resistentes y esto lleva a una cascada de eventos que está deteriorando el organismo". Es como un aviso de que la salud de la persona está en riesgo y según los expertos que conocen del síndrome, está totalmente relacionado con la resistencia a la insulina o insulinorresistencia.

Un estudio muestra la relación entre el Covid-19 y síndrome metabólico

Un estudio publicado por la Asociación Americana de Diabetes mostró que de 287 pacientes contagiados de Covid-19 analizados que estuvieron hospitalizados en dos instituciones de Nueva Orleans del 30 de marzo al 15 de abril de 2020, el 80% presentó hipertensión, el 65% obesidad, el 54% diabetes y el 39% colesterol.

El 66% de los pacientes del estudio presentaron síndrome metabólico y cuando se compararon los datos de estos con los de aquellos que no lo tenían, encontraron lo siguiente: mientras el 56% de quienes tenían el síndrome necesitaron una unidad de cuidados intensivos, solo el 24% de quienes no lo presentaron necesitaron acceder a una UCI. Lo mismo sucedió al comparar el uso de un ventilador: lo requirieron el 48% de quienes tenían el síndrome y el 18% de quienes no.

Archivo-Un grupo de médicos trata a un paciente con Covid-19, en una Unidad de Cuidados Intensivos, en Houston, Estados Unidos, el 14 de diciembre de 2020. © AFP/Go Nakamura

Por último, entre los pacientes estudiados, murieron el 26% de quienes tenían el síndrome metabólico y el 10% de quienes no lo tenían. El estudio no investigó cada una de las condiciones del síndrome por separado y su relación con el desarrollo del Covid-19, pero sí encontró que la obesidad y la diabetes estaban asociadas a una mayor probabilidad de ser admitido en una UCI y necesitar un ventilador.

La resistencia a la insulina causaría casos más graves de Covid-19

Pablo Aschner, profesor de endocrinología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes, cuenta que hasta el momento han encontrado que las personas obesas están más expuestas a complicarse en caso de tener una infección por coronavirus.

La explicación es la siguiente: la grasa que se deposita en el abdomen es la mas peligrosa, es la que mas inflamación produce y la que genera una resistencia a la insulina. El virus se engancha a unos receptores de las células, hace un anclaje, y este anclaje aumenta si ese receptor está azucarado. "Se piensa que la resistencia a la insulina también favorece que ese virus se pegue más a las células y por eso las personas con mayor resistencia a la insulina tienen mayor probabilidad de que el virus cause más estragos", explica el experto.

Por otro lado, la obesidad genera una inflamación crónica y el virus, cuando se mete en el cuerpo, produce una inflamación aguda, por lo que ambas inflamaciones pueden agudizar la dolencia del Covid-19 en los pacientes con obesidad.

Al respecto, Aschner es enfático al aclarar que no porque una persona esté rotulada como diabética, hipertensa u obesa, está condenada a tener un virus más grave y morirse. "Una persona con una diabetes controlada o con una hipertensión controlada no tiene más riesgo que una persona de la misma edad sin estas condiciones si le da el virus. Además, un apersona obesa que pierde peso y tiende a normalizarlo, ya no tiene ese estado de inflamación que la predispone a que el virus le dé más fuerte".

La alimentación, clave para evitar el síndrome metabólico

Mariela Glandt es una endocrina formada en las universidades de Harvard y de Columbia quien durante 20 años ha trabajado con pacientes diabéticos o con problemas metabólicos y escribió el libro ‘Cómo comer en los tiempos del Covid- 19’, en el cual sostiene que “la dieta no puede prevenir el contagio por coronavirus, pero es indiscutible que la optimización de la salud metabólica es uno de los mejores caminos para minimizar el riesgo de enfermarse gravemente por coronavirus”.

Explica que ya se sabe que la obesidad, la diabetes y la hipertensión aumentan las probabilidades de tener complicaciones si la persona contrae el virus. Para confirmarlo cita cifras: las personas con diabetes tienen aproximadamente 3.7 veces más posibilidades de presentar un caso crítico o de morir por Covid-19. Los pacientes obesos tienen una probabilidad cinco veces más alta de requerir una UCI y una probabilidad dos veces más alta de experimentar insuficiencia respiratoria.

La autora señala que la obesidad, la hipertensión y la diabetes son todas consecuencias de un trastorno metabólico. "Es decir, el complejo sistema que convierte los alimentos en energía no funciona correctamente. Esto es producto de una mala alimentación".

Por eso, la autora propone una dieta especial baja en carbohidratos que explica en detalle en su libro, pero lo más importante es que sostiene que todos estos males tienen como punto de partida la resistencia a la insulina, epidemia actual del mundo causada, según los médicos consultados, por la mala alimentación.

