Argentina: sospechosos por la muerte de Diego Maradona declaran ante la Físcalía

En Argentina, los fiscales siguen avanzando en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió el exjugador de fútbol, Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre pasado. Por el hecho, mantienen la hipótesis de presunta negligencia en el tratamiento médico que, de comprobarse, podría derivar en homicidio culposo.

El 12 de febrero, la Fiscalía de San Isidro, la cual lleva la investigación sobre la muerte de Diego Maradona, tomó declaración al psicólogo Carlos Díaz, quien trató al exjugador por un tiempo antes de su muerte, y a los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

Vale decir que el órgano judicial indaga sobre las condiciones en el tratamiento suministrado al exjugador de fútbol y el comportamiento de las personas que estuvieron en su entorno cuando se produjo la muerte.

La audiencia se presenta días después de que se filtraran audios y mensajes que intercambiaron Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, y la psiquiatra Agustina Cosachov. Ambos médicos, que estuvieron muy cerca del astro argentino desde que fue internado por un hematoma subdural en el cerebro, están siendo investigados bajo el cargo de homicidio culposo.

El llamado de estas personas consolida la hipótesis de presunta negligencia médica en el tratamiento que recibió el exjugador, por lo cual también podrían sumarse a las investigaciones por homicidio culposo.

La Fiscalía argentina no descarta que, conforme avancen las investigaciones, nuevos nombres se sumen a la lista de sospechosos.

Los sospechosos sustentan su declaración en informes médicos

La audiencia de estas tres personas se produce luego de que el 10 de febrero acudieran a declarar ante el organismo la cocinera personal de Maradona, Romina Rodríguez, el terapeuta Carlos Cotar y la psicopedagoga de Diego Fernando Maradona Ojeda, uno de los hijos del también entrenador.

"Llamamos a la cocinera Romina Rodríguez, quien dio una declaración exhaustiva que consideramos no consistente porque, entre otras cosas, dijo que Diego no consumía alcohol, que nadie compraba alcohol, que en la casa no había. Y lo que todos sabemos, lo que hay en el expediente y lo que muestran los videos, y por las declaraciones de todos, Diego estaba en tratamiento por adicción al alcohol", explicó Mario Baudry, abogado de Diego Fernando.

Por su parte, la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, una de las investigadas el 12 de febrero, desestimó los comentarios que indican la posible presencia de marihuana y alcohol en la residencia donde se encontraba el jugador de fútbol al momento de su muerte.

“En las investigaciones que se han hecho, no se encontraron rastros de drogas ilegales ni de alcohol. Entonces, los enfermeros cumplieron con las indicaciones dadas por los médicos tratantes, le suministraban los medicamentos, le tomaban la presión arterial cuando el paciente se dejaba y estaban ahí para atender una emergencia y, en el caso de Dahiana, intentó dar RCP cuando ocurrió la tragedia”, indicó Rodolfo Baue, abogado de la enfermera.

Tuve conversaciones con Daiana. Se debe acordar perfecto de mi. Yo me acuerdo perfecto de su mamá y todo lo que charlamos. El guion te queda enorme Rodolfo! 😘 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 11, 2021

En noviembre de 2020, poco tiempo después de la muerte de Maradona, medios argentinos como Infobae y Página 12 publicaron la noticia sobre la presunta presión que recibió Madrid para firmar un informe falso.

Por otro lado, el psicólogo Carlos Díaz se mostró abierto a seguir colaborando con la investigación. "Entiendo que esta es una de las pérdidas más dolorosas de Argentina y creo que es absolutamente racional que se investigue. Por eso me he puesto a disposición de la justicia, para todo lo que se necesite”, agregó el profesional.

Sigue la incertidumbre respecto a la muerte de Maradona

Diego Armando Maradona, campeón del mundo con la selección argentina en 1986 y uno de los deportistas más queridos en Argentina, murió el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento médico y se encontraba alojado en una residencia en las afueras de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros informes, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, desde que se conoció su deceso, el abogado del exjugador Matías Morla y sus hijas han pedido una investigación exhaustiva para esclarecer las condiciones de su muerte.

Desde entonces, los consultorios de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov han sido allanados por las autoridades con la finalidad de dar con elementos que sustenten la hipótesis de una posible negligencia médica en cuanto al tratamiento suministrado al exfutbolista.

