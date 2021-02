Muere Johnny Pacheco, uno de los grandes de la salsa y fundador de la Fania All Stars

Pacheco, nacido en República Dominicana, fue cofundador de la mítica agrupación Fania All-Stars. Su deceso se produce luego de una hospitalización por un cuadro de neumonía. El mundo de la salsa, de luto.

Juan Azarías Pacheco Kiniping, conocido popularmente como Johnny Pacheco, fue un virtuoso de la música latina. Durante gran parte de su carrera, además de músico, fue compositor, arreglista, director y productor. Era considerado como un gran conocedor de la música de República Dominicana y del Caribe en general.

Pacheco, de 85 años, había sido internado en un centro de salud de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, debido a una neumonía. No obstante, la patología se complicó y el cantautor dominicano no pudo superar la afección.

"Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón les comunico que el maestro Johnny Pacheco falleció esta tarde. Mil gracias por todas sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En estos momentos les pedimos privacidad y oraciones", anunció la esposa del artista, Cuqui Pacheco.

Nos unimos al dolor que embarga a la famila Pacheco por el fallecimiento del legendario músico y padre de la salsa, Johnny Pacheco.



Pacheco, de percusionista a fundador de un sello disquero

Nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros, al norte de la isla de República Dominicana, un 25 de marzo de 1935, Pacheco emigró a Nueva York junto a su familia. En Estados Unidos inició sus estudios y su formación musical.

En la década de 1960, gracias a la presencia de jóvenes músicos latinoamericanos que emigraron a territorio estadounidense, la salsa empieza a escucharse en los barrios de Nueva York. Y Pacheco tuvo mucha influencia en ello, según los expertos de la salsa.

El compositor dominicano, gran conocedor de la música latina y afrocaribeña, consideraba la salsa como una mezcla de una serie de ritmos caribeños: guaracha, mambo, pachanga, guajira, guaguancó y chachachá.

Además de la percusión, la composición fue otra de sus habilidades en el mundo de la música. En su carrera llegó a componer más de 150 canciones, muchas de ellas consideradas como clásicos del género en la actualidad. Entre la lista destacan ‘La dicha mía’, ‘Quítate tu pa' ponerme yo’, ‘Acuyuye’ y ‘El faisán’, entre otros.

Pero su mayor éxito musical llegaría en 1963, cuando acompañado por Jerry Masucci, crea el sello discográfico ‘Fania Récords”. Más tarde, en 1968, formaría la agrupación ‘Fania All-Stars’ donde figuras como Celia Cruz, Rubén Blades, Pete 'El Conde' Rodríguez, Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Ray Barreto, Willie Colón, Bobby Valentín, entre otros, participaron hasta consolidarse como grandes artistas del género.

Pachecho se encargó de colocarles apodos a todos, o a la mayoría, de los cantantes de la agrupación. Quien lo recuerda es Ismael Miranda, a quien el dominicano le puso el mote de ‘El niño bonito de la salsa’.

“A mí me gustaba arreglarme y ponerme bien simpático para las presentaciones. En una oportunidad me fui a la peluquería y me compré un traje para el show. Cuando llegué al hotel, Johnny Pacheco me dijo: -¡Qué bonito! Llegando tarde el niño bonito. Como siempre (…) Desde ese día me llamaron el ‘Niño Bonito de la Salsa’”, dijo Miranda durante un conversatorio en el año 2015 celebrado en Barranquilla, Colombia.

"Una tragedia para el mundo de la música"

La desaparición física de Pacheco provoca un vacío en la historia musical latinoamericana. A través de las redes sociales varias personalidades allegadas al mundo de la salsa expresaron su pesar por la noticia.

El cantante puertorriqueño Willie Colón fue uno de los tantos que se expresó por la partida del compositor dominicano. "Descanse en paz mi querido amigo y maestro. Fundador de Fania Records, Johnny Pacheco. Único", escribió el cantante de ‘Pedro Navaja’, ‘El gran varón’, entre otros temas.

Eugenio Pérez, salsero muy allegado a Pacheco, afirmó que su pérdida se trata de "una tragedia para el mundo de la música en sentido general".

El compositor dominicano también estuvo relacionado con importantes campañas benéficas, especialmente de aquellas que iban a favor de la comunidad latina en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

En noviembre de 1988 participó en el concierto benéfico contra el sida llamado "Concierto Por La Vida" y en 1998 se solidarizó con las víctimas del huracán Georges, colaborando con Hispanic Federation Relief Fund. Y en 1994, creó el Johnny Pacheco Scholarship Fund, un fondo de becas para los estudiantes en Estados Unidos.

Con EFE

