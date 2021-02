Fernández se refiere a la 'vacunación VIP'; AMLO exige acceso equitativo a los antídotos

Este martes, durante su visita a México, el presidente de Argentina Alberto Fernández pidió a la Justicia acabar con la “payasada” en torno al caso conocido como 'vacunación VIP', polémica por el presunto acceso privilegiado a la inmunización contra el Covid-19 por parte de personas allegadas al poder. Entretanto, y en una declaración conjunta, su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a la ONU para que garantice el acceso igualitario a los antídotos, ante las denuncias de acaparamiento de los fármacos por parte de los países ricos.

El presidente argentino Alberto Fernández se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador este martes 23 de febrero en Ciudad de México, un día después de llegar a este país como invitado especial para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, que estableció las bases para declarar la independencia de España.

En una rueda de prensa conjunta, los mandatarios se refirieron al desafío común de combatir la pandemia del Covid-19. Al ser cuestionado sobre el escándalo por la llamada 'vacunación VIP', por el que el exministro de Salud Ginés González García fue imputado al estar presuntamente involucrado en favorecer la inmunización irregular y adelantada de al menos 70 personas cercanas al poder en su país, Fernández señaló que hay una exageración en torno a este caso.

"Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben (…) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe este delito y no se pueden construir delitos", dijo el mandatario argentino desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Fernández recordó que él mismo pidió la renuncia del entonces ministro de Salud al considerar que se trató de un hecho “suficientemente grave”, pero también justificó lo ocurrido. Dijo que no se debe referir a la inmunización adelantada por parte de varios funcionarios públicos como una situación “irregular”; debido a que estaban incluidas personas con cargos estratégicos, por lo que era “absolutamente razonable” que se inocularan.

El jefe de Estado destacó que él se aplicó la vacuna rusa Sputnik V para dar confianza a la población sobre el fármaco, tras lo que llamó una “campaña despiadada” de la oposición para decir que se trataba de un “veneno”.

"Hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno", ironizó.

La ONU “está de adorno”: AMLO arremete por acaparamiento de vacunas

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó su intervención para arremeter contra el acaparamiento de las vacunas por parte de las naciones más desarrolladas.

Como resultado, AMLO se pronunció en contra de lo que considera inacción por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evitarlo.

El gobernante mexicano declaró que “no está funcionando” el mecanismo conocido como COVAX, que surgió para garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones contra Covid-19 en el mundo, incluidas las naciones más pobres.

López Obrador resaltó que, aunque 190 países están suscritos a ese sistema, 80 cuentan con vacunas, pero solo 10 de ellos acumulan el 80 % de los antídotos.

“Hay más de cien países que no tienen una sola vacuna. Es injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto coincidimos la mayoría de los pueblos”, afirmó.

El presidente mexicano destacó que América Latina es precisamente una de las regiones con menor acceso a las inoculaciones. “Nosotros apenas el uno por ciento, Chile es el que lleva más: 15 por ciento de su población. Argentina, igual que nosotros, uno por ciento. Han hecho un gran esfuerzo. Perú, 166.000; Costa Rica, 96.000; Panamá, 47.000; Bolivia, 10.000; y República Dominicana, 373”, sostuvo.

La semana pasada el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció el monopolio de las vacunas por parte de los países más ricos. Según el recuento de vacunación internacional elaborado por la Universidad de Oxford, en lo corrido de este año los países con más dosis acumuladas, por cada cien personas, son: Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, seguidos de la Unión Europea, que alberga a 27 naciones.

Sin embargo, y para acabar con esta tendencia, Guterres propuso un plan liderado precisamente por los países señalados como responsables de esa inequidad, por lo que es incierto si esta dinámica dará un giro para permitir mayor acceso a la inmunización a los países en vía de desarrollo.

