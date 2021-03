Frida, una guerrera contra el feminicidio en México

Frida Guerrera ha recibido amenazas por su labor de darle visibilidad a las víctimas de los constantes feminicidios en México. "No me voy a callar nunca" dijo a este medio la activista.

A través de un blog y su canal de YouTube, Frida Guerrera se ha dedicado por años a dar voz a las víctimas de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Por su labor ha recibido numerosas amenazas, pero se muestra decidida a seguir visibilizando la violencia contra las mujeres.

Ciudad de México. Afuera del Palacio Nacional, el 14 de febrero de 2020, un grupo de mujeres realizó una encendida protesta por los feminicidios en el país. Adentro, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, una mujer, periodista y activista, también alzaba la voz.

“Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va de 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe –así como existe una fiscalía antisecuestro, especializada para ese tema– una fiscalía especializada para el tema del feminicidio?”, cuestionó al micrófono.

Su nombre es Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, y ese día cobró mayor notoriedad en su labor de difusión de casos de feminicidios, por haber cuestionado al mandatario federal.

“Perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine, justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación".

“Son más de 250, señor presidente. Son miles, miles de familias buscando Justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotras no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el feminicidio desde 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años, y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos”, reprochó.

A raíz de sus denuncias, el hostigamiento hacia Frida aumentó.

“En el 2017 yo empiezo a recibir amenazas de todo tipo. Estaba yo haciendo mi transmisión de ‘Feminicidio, emergencia nacional’ y en eso me cae una oleada de Legión Hulk. Y empiezan a decir una serie de cosas desde que me iban a matar hasta todo tipo de ofensas”, recuerda, en entrevista con France 24.

Revela que apenas hace año y medio le asignaron un esquema de protección más fuerte “porque las amenazas son todo el tiempo, todos los días.

Frida es psicóloga de formación, por lo que está acostumbrada a tratar con las víctimas.

"Primero, cuando yo me paro frente a una familia, tengo que entrevistar al dolor, darle contención, que lloren, que se enojen (...) y cuando ellos ya lloraron y ya se enojaron, entonces yo siempre hago esa pregunta. Ahora preséntamela y dime cómo era, porque yo no la voy a conocer", dice a este medio.

"Se ha encargado de visibilizar todos esos casos que han estado en el olvido"

En México, según cifras oficiales, hay más de dos feminicidios cada día. En 2020 ocurrieron 969.

Siempre que hay un feminicidio, Frida busca estar ahí. Un ejemplo es el caso de Victoria Pamela Salas Martínez, una joven cruelmente asesinada por su pareja.

Consuelo Martínez, madre de la víctima, reconoce la labor de Frida y se dice profundamente agradecida.

“Frida es una mujer como pocas hay. Ella se ha encargado de visibilizar todos esos casos que han estado en el olvido, porque así nos dejan, enterrados”, comenta en entrevista doña Consuelo, quien considera a Frida como una segunda madre, “porque a mi madre en vida no le pude decir el dolor que yo estaba cargando, lo que le habían hecho realmente a mi hija, y Frida sabe lo que nos hicieron, lo que a mí me causó el feminicidio de mi hija”.

Sin embargo, hay quienes acusan a Frida de lucrar con las víctimas, de usar sus testimonios para cobrar relevancia y condicionar su apoyo a cambio de reflectores.

Doña Consuelo desestima y desacredita esas afirmaciones. La propia Frida asegura que tiene “todas las pruebas de que todo eso es mentira. Que me sacrifiquen, que hagan lo que quieran”, sostiene.

A pesar de las amenazas, Frida está decidida a continuar su labor, a través de su blog y su canal de YouTube y su movimiento Voces de la Ausencia. “Yo no me voy a callar nunca, nunca", promete la activista.

