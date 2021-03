Brasil flexibiliza la regulación para evitar que se acabe el oxígeno en plena pandemia

La autoridad sanitaria brasileña permitirá que los cilindros de gas sean llenados con gas medicinal y que se importen sedantes sin necesidad de que tengan la aprobación de los reguladores locales. En Europa, las marchas en contra de los confinamientos y la vacunación se extendieron por varias ciudades de más de cinco países; mientras que Perú superó las 50.000 muertes y se mantiene como el segundo país en América Latina con más decesos en relación con la cantidad de habitantes.

Anuncios Lee mas

Más de 400 millones de personas en todo el mundo se han vacunado contra el Covid-19, pero aun así la pandemia persiste. En algunos países como Brasil, la tercera ola del brote golpea con más fuerza que nunca y tiene al borde del colapso al sistema sanitario.

En otros lugares del mundo, como Italia y Francia, los confinamientos han regresado y con ellos se han despertado manifestaciones en contra de las restricciones para frenar la propagación del coronavirus. Cada vez son más visibles los movimientos anti-vacunas que se oponen a la limitación de las reuniones y al uso de mascarillas, tal como se evidenció con múltiples protestas en Europa durante el fin de semana.

Desde que comenzó la pandemia, 122,9 millones de personas han contraído el virus en todo el mundo. De estas, 69,6 millones ya se recuperaron y 2,7 millones fallecieron por la infección.

A continuación, las noticias más relevantes del Covid-19 este domingo 21 de marzo:

Las cuatro medidas que tomó la autoridad sanitaria de Brasil para evitar el desabastecimiento

En Brasil temen que haya un desabastecimiento del oxígeno y de los medicamentos contra el Covid-19, ahora que el país atraviesa un repunte de contagios y muertes a causa del brote. La situación llegó al punto que la máxima autoridad sanitaria brasileña anunció una serie de medidas para revertir esa situación.

El sábado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) indicó que la primera de ellas será permitir que los cilindros de gas industrial puedan ser llenados con gas medicinal. “Para ello, las empresas deben cumplir con algunos criterios de calidad como válvulas probadas y aprobadas, limpieza adecuada de cilindros industriales para eliminar la contaminación cruzada y etiquetado adecuado para gases medicinales”, indicó la institución.

Las personas hacen fila en Manaos, Brasil, a la espera de llenar las pipetas de oxígeno para sus familiares hospitalizados por Covid-19. Fotografía del 15 de enero de 2021. © Edmar Barros / AP

La segunda decisión fue permitir la importación de medicamentos que no están regulados actualmente en Brasil; pero que son indispensables, por ejemplo, para intubar a un paciente o para atender a los hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. El listado incluye sedantes como propofol y midazolam, que han escaseado en varios países del mundo a causa de la pandemia.

“Los medicamentos y dispositivos médicos que se vayan a importar deben estar precalificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o tener una regulación válida en un país que tenga una autoridad reguladora predeterminada”, explicó la agencia.

En ese mismo sentido, Anvisa acortó los procesos para otorgar más rápido el registro sanitario a los medicamentos anestésicos que se produzcan dentro del país y, ahora, muchos insumos pueden aprobarse a través de un método llamado notificación. “La notificación permite que los productos se fabriquen inmediatamente y se pongan a disposición de hospitales y clínicas en todo Brasil. La medida no se aplica a la venta de medicamentos en farmacia”, precisó la agencia.

Por último, la institución cambió el procedimiento para verificar que los medicamentos que se suministren a los pacientes fueron debidamente esterilizados, esto es que se eliminó todos los contaminantes. Ahora, los fabricantes pueden llevar los medicamentos a los distribuidores y a las instituciones de salud sin tener que pasar primero por un control de calidad. Anvisa sostiene que esto “no representa un riesgo para el paciente, ya que se utilizan otras medidas a lo largo de la producción para asegurar la esterilidad del medicamento”.

La flexibilización frente a la regulación de los medicamentos llega en un momento en el que en varias partes del país ha habido problemas con las cadenas de suministro o, incluso, han faltado los insumos. En São Paulo​, la ciudad brasileña más golpeada por la pandemia en números absolutos, una decena de pacientes fueron transferidos a otro hospital debido a un retraso en la entrega de cilindros de oxígeno por parte de la empresa responsable. En la región metropolitana de Porto Alegre, en el sur del país, por lo menos seis personas infectadas con Covid-19 murieron tras “problemas en la distribución de oxígeno”, según las autoridades locales.

La crisis sanitaria también tiene al borde del colapso a varias unidades de cuidados intensivos en el país. En la ciudad de Río de Janeiro, el 95 % de las camas de terapia intensiva ya están ocupadas. Por eso, la ciudad cerró sus icónicas playas de Copacabana e Ipanema durante este fin de semana.

Y en Recife, en el nordeste del país, muchos pacientes fueron atendidos a las afueras de los hospitales entre el viernes y el sábado. Incluso, en algunos centros clínicos, las enfermeras y los médicos esperaban a las personas en la calle con pipetas de oxígeno por falta de camas para atenderlos dentro del centro clínico.

Se intensifica la vacunación contra el Covid-19 en Cisjordania

En esos territorios comenzó la vacunación en febrero, pero con pocas dosis. Ahora, la Autoridad Palestina reforzó este domingo el plan de vacunación con las 61.400 vacunas que adquirió a través del mecanismo COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución equitativa. De esas dosis que llegaron el miércoles, 40.100 fueron destinadas a Cisjordania y 21.300 a la Franja de Gaza. Sin embargo, sigue siendo una cantidad ínfima frente a los cinco millones de personas que habitan en esos territorios.

La falta de dosis se explica por la disputa política. Israel se ha negado a suministrar las vacunas suficientes en los territorios que ocupa, como Cisjordania, a pesar de que múltiples organismos internacionales le han recordado al Gobierno israelí que debería ser, en parte, responsable de ello.

Marco Velasco, coordinador de Médicos del Mundo en Palestina, le explicó al medio RFI que desde 2009 el Consejo de Seguridad emitió una resolución en la que le pedía a las partes involucradas que aseguraran “el suministro y la distribución sin trabas de la asistencia humanitaria”, como dice el texto del máximo organismo de la ONU.

01:47

Sin embargo, esta petición no ha tenido mucha acogida y menos en pandemia. Israel donó 2.000 vacunas Moderna para Cisjordania, de las 5.000 que prometió; y además, retrasó un par de semanas el envío de las 10.000 vacunas Sputnik V que Rusia le donó a la Autoridad Palestina en febrero.

El argumento israelí era que no permitirían que las dosis atravesaran un territorio que consideran propio hasta que les devolvieran los cuerpos de los soldados Oron Shaul y Hadar Goldin, muertos durante la guerra del 2014. Todo esto contrasta con la rapidez con la que Israel ha vacunado a sus ciudadanos, al punto de ser el lugar del mundo donde más inoculaciones se han aplicado por cada 100 habitantes.

La distribución en la Franja de Gaza es todavía más compleja, pues el territorio ha estado en un bloqueo por parte de Israel y Egipto debido a que aquel es controlado por el grupo Hamas. Sin embargo, en Gaza ha habido más de 80.000 vacunas. La mayoría fueron negociadas por Mohammed Dahlan, un rival del presidente palestino Mahmud Abbas que desde Emiratos Árabes Unidos ha impulsado la vacunación en la Franja de Gaza y, de paso, con ello ha avergonzado al mandatario de Palestina antes de las elecciones de mayo.

En Europa se extienden las protestas en contra del confinamiento

La escena se repitió durante el fin de semana en varias partes del viejo continente: miles de manifestantes sin distanciamiento social y, muchas veces, sin mascarilla. Su objetivo era protestar en contra de los confinamientos que han regresado a ciertas zonas europeas.

Las fuerzas policiales están de servicio en una manifestación contra las medidas del Covid-19 bajo el lema "Ciudadanos libres de Kassel: derechos básicos y democracia" en Kassel, Alemania, el sábado 20 de marzo de 2021. © Swen Pfoertner/ DPA vía AP

En la ciudad de Kassel, en el centro de Alemania, por lo menos 20.000 personas marcharon pidiendo que la vacunación no fuera obligatoria y advirtiendo que “la democracia no tolerará la censura”, como se leía en algunas de las pancartas. Esas protestas fueron organizadas por el movimiento de conspiración ‘Querdenker’ (pensadores laterales, en alemán) y terminaron en un enfrentamiento con la policía. En contraposición, otros alemanes marcharon portando carteles que decían “vacunados”.

En Londres, las protestas en contra del confinamiento han llevado a que más de 60 legisladores británicos le escribieran a la secretaria del Interior, Priti Patel, para que permita las manifestaciones a pesar de la prohibición de grandes reuniones. Dicen que asistir a una protesta no debería ser un delito, pues en Reino Unido romper las medidas de distanciamiento social puede ser castigado con multas o con arrestos.

Sin embargo, el Ministerio del Interior ratificó que la orden de quedarse en casa permanece vigente hasta el 29 de marzo y que las protestas pueden reanudarse solo después de eso. “Mientras sigamos en una pandemia, insistiremos en que la gente debe evitar las reuniones masivas, en línea con las restricciones más amplias del coronavirus”, dijo una portavoz.

En Suiza, la comunidad de Liestal fue el escenario para que más de 5.000 manifestantes marcharan en silencio en contra de la vacuna y de las restricciones. Esto ocurrió horas después de que el gobierno suizo pospusiera el relajamiento de algunas medidas. Desde el lunes se esperaba que se permitieran eventos al aire libre, conciertos con hasta 150 personas y la reapertura de las terrazas de los restaurantes. Pero las autoridades frenaron su decisión ante el aumento de los contagios y el progreso insuficiente en el plan de vacunación.

Un grupo de personas sostiene pancartas durante una protesta contra las regulaciones del gobierno finlandés para combatir la pandemia del Covid-19. El letrero dice "libertad" en finlandés. Fotografía tomada en Helsinki, el sábado 20 de marzo de 2021. © Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva vía AP

También hubo protestas en Finlandia, con cerca de 400 personas sin mascarillas en las calles de Helsinki, según la policía. Mientras que en la capital de Rumania, Bucarest, los manifestantes ondearon banderas nacionales y corearon mensajes como “bloquear la vacunación” y “libertad”.

En muchos de esos países, las marchas en contra de las medidas impuestas por el Covid-19 han sido respaldadas por partidos de extrema derecha y nacionalistas, como ocurre con el movimiento AUR en Rumania o AfD en Alemania.

Italia se suma a los países europeos que protestan por las restricciones

Miles de estudiantes, profesores y padres de familia se plantaron en 35 plazas y centros públicos italianos en rechazo del cierre de las escuelas y los colegios. Los ciudadanos alegan que se trata de una medida innecesaria y cuestionan la afectación en la educación de la población más joven del país.

En Roma, los manifestantes usaron durante este domingo gorras de burro para indicar el detrimento en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mientras que en Milán varios alumnos pusieron mensajes en sus mochilas colocadas en el suelo.

Estas son las primeras protestas contra el Gobierno de Unidad Nacional de Mario Draghi, quien asumió el cargo de primer ministro el mes pasado, y que ha tenido que hacerle frente a la crisis de la pandemia.

Demostración de la Red Nacional de Escuelas: maestros, padres y niños en la Piazza Vittorio Veneto para protestar en Bérgamo, Italia, contra los cierres de los centros educativos, el 21 de marzo de 2021. © Reuters

Las manifestaciones en cada lugar, incluidas la plaza del Popolo en Roma, y la plaza del Duomo, en Milán, tuvieron un número limitado de personas debido a las restricciones en las reuniones.

La mayoría de las escuelas para todas las edades se encuentran cerradas en Italia desde el 15 de marzo, cuando Draghi aumentó sus esfuerzos para controlar el virus.

Perú ya cuenta más de 50.000 muertos por la enfermedad

La cifra la confirmó el Ministerio de Salud peruano. Las autoridades registraron el sábado en la tarde 188 decesos a causa del brote, lo que hizo que la estadística de todos los fallecimientos por coronavirus aumentara a 50.085.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 19 de marzo. #NoBajemosLaGuardia



Mas información: https://t.co/gFKlXVG162 pic.twitter.com/cjXUurPrDm — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 21, 2021

A mediados de 2020, Perú fue el país con las mayores tasas de mortalidad per capita de todo el mundo. Es decir, fue la nación en la que más personas morían de Covid-19 en comparación con la cantidad de habitantes. Si bien su promedio de decesos ya está por debajo de países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España, sigue siendo uno de las naciones latinoamericanas donde proporcionalmente más personas han perdido la vida a causa del brote.

Los datos de Our World in Data, un portal respaldado por la Universidad de Oxford, muestran que Perú ocupa el segundo lugar en los países de la región con más fallecimientos per capita, superado únicamente por México.

Chile recibió un nuevo lote del laboratorio chino Sinovac

Continúan las buena noticias para Chile. El país sudamericano recibió este domingo otras dos millones de vacunas contra el Covid -19 procedentes del laboratorio chino Sinovac, completando así un sexto lote que permitirá seguir avanzando en su campaña de vacunación masiva, la más rápida del mundo.

El ministro de Salud, Enrique Paris, habló sobre la llegada del cargamento que contribuye a la meta de 20 millones de dosis que se pretenden recibir este año. Según Paris, el siguiente cargamento, cuyo volumen será similar, llegará a Chile durante las primeras semanas de abril.

"Hoy hemos recibido un nuevo cargamento de dos millones de vacunas Sinovac provenientes de China y con esto completamos 12 millones de dosis Sinovac"



Ministro @DrEnriqueParis pic.twitter.com/AkjaXFhwyl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 21, 2021

Hasta el momento, más de 5,5 millones de personas han obtenido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa más de un 35% de la población de alto riesgo y sitúa al país como el tercero del mundo con mayor porcentaje de ciudadanos inoculados, según las últimas cifras de la Universidad de Oxford.

El país, que sobrepasó a Israel y Reino Unido en velocidad de vacunación, cumplió con su primer objetivo: vacunar a todos los ciudadanos de riesgo en el primer trimestre de 2021, y pretende inmunizar al resto de la población objetivo al terminar el primer semestre del año.

No obstante, el avance de la campaña de inoculación coincide con el momento más crítico de la segunda ola de la pandemia. Desde hace semanas, el número de registros nuevos diarios ha ido creciendo, por lo que el pasado sábado se contabilizaron 7.084 contagios, la cifra más alarmante de toda la crisis sanitaria. Para controlar esta propagación, las autoridades han puesto en cuarentena a grandes ciudades como Concepción, Valparaíso, La Serena y el centro de Santiago.

Cuba vacunará a 150.000 trabajadores en primera línea sanitaria

Cuba anunció durante este fin de semana que vacunará a 150.000 trabajadores de primera línea como parte de la última etapa de los ensayos clínicos de la Soberana 02, principal candidata a vacuna contra el Covid-19 producida en el país.

Durante las últimas tres semanas, Soberana 02 ha estado en fase 3, es decir en la fase final de los ensayos clínicos para su aprobación, contando con 44.000 voluntarios de la población general para sus estudios.

Las inyecciones con los candidatos iniciará este lunes 22 de marzo, y serán destinadas al personal médico y al personal de alto riesgo. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Rodrigo Malmierca, hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Aprobado por @cubacecmed ensayo de intervención con #Soberana02. 150 mil cubanos podrán ser inmunizados de inmediato contra #COVID19. El ensayo clínico fase III está demostrando que esta vacuna es muy segura. #SomosCuba #CubaViva #CubaSalva @MINCEX_CUBA pic.twitter.com/8vqTYL74cB — Rodrigo Malmierca Díaz (@R_Malmierca) March 21, 2021

Con 11 millones de habitantes, Cuba registra diariamente entre 600 y 1.000 casos nuevos de contagios, pero es uno de los pocos países de la región que no ha iniciado su campaña de vacunación al tener sus propias dosis en camino. De hecho, la autoridad reguladora de medicamentos del país aprobó el pasado jueves una segunda vacuna candidata llamada Abdala para ensayos clínicos en etapa tardía.

El Gobierno cubano se ha comprometido a inocular este año a toda la población con alguna de sus cinco vacunas experimentales en desarrollo.

Con Reuters, EFE, AP y AFP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo