Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron en debate antes de las presidenciales del 6 de junio

En un debate de más de dos horas y media que, según los observadores, no contribuyó a romper el empate técnico con el que llegan a las elecciones presidenciales del 6 de junio, los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo expusieron sus propuestas en la ciudad de Arequipa.

Los periodistas César Espinoza y Doris Cornejo se encargaron de moderar el debate en el que se abordaron 6 temas principales. Fujimori dirigió constantes ataques a Castillo quien, en la mayoría de las ocasiones, no reaccionó, limitándose a exponer sus propuestas. Se notó el abismo en las ideologías de los aspirantes al sillón presidencial, una de claras posiciones de derecha y el otro en el extremo izquierdo.

Los seis temas discutidos fueron: el Perú del bicentenario (sobre el estado de la nación a 200 años de la independencia, que se cumplen el 28 de julio), la salud y el manejo de la pandemia, la economía y promoción del empleo, la educación, ciencia e innovación, la lucha contra la corrupción e integridad pública y sobre derechos humanos sobre políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Fujimori puso de entrada el tono de lo que sería su intervención a lo largo de las dos horas y media del debate, mostrando una piedra con la que, según ella, una de sus simpatizantes fue atacada el día anterior en una manifestación, diciendo: “Usted señor Castillo, por sus mensajes de odio y de luchas de clase, no solamente ha generado ataques contra periodistas, sino contra ciudadanos que expresaron su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Yo vengo a dar propuestas para sacar adelante a nuestro país en medio de esta crisis sanitaria. Sueño con un Perú que promueva la paz y donde se distribuya riqueza y no pobreza,” dijo Fujimori.

A lo que Castillo respondió: “vengo con las manos limpias. Soy un hombre de fe. Me he forjado trabajando. Yo sé lo que es rascar la olla y barrer lo que es una escuela donde no hay servicio. Nosotros, los del campo, sabemos muy bien que el abono de la tierra es el sudor del hombre. Mentira es que cerraremos tu banco, te quitaremos el pan y cerraremos tu tienda. No más pobres en un país rico”.

En el tema de salud y manejo de la pandemia, Castillo sostuvo: “Esta pandemia ha desnudado la precariedad del estado. El fujimorismo con mayorías parlamentarias nunca agendó a la salud como derecho. Ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel. El oxígeno debe ser un derecho, no un negocio.”

En respuesta, Keiko le dijo: “Parece que no sabe que el fujimorismo acabó hace 30 años. Si quiere hablar de gestión, quiero que le pregunte al señor Cerrón ¿cuántos de los hospitales de Junín se terminaron? Cero. Es inaceptable que tantos ciudadanos, de las diferentes provincias de Junín, tengan como respuesta la nada. Estamos aquí para dar propuestas, no para lanzar piedras”. Vladimir Cerrón es una figura que muchos señalan como influyente en Perú Libre, la agrupación de Castillo. Cerrón, ex gobernador de la provincia de Junín, fue condenado por malos manejos y Castillo niega que tenga alguna incidencia en su partido. Castillo no contestó a esos señalamientos.

Ninguno de los dos candidatos presentó propuestas claras sobre uno de los temas centrales en el Perú de hoy: la vacunación contra el covid-19. Pedro Castillo ha prometido inocular a toda la población antes de que acabe el año, aunque no explicó cómo hacerlo. Fujimori prometió vacunar 160.000 personas diariamente.

El líder de Perú Libre intentó responder a quienes lo señalan de imponer un régimen atentatorio contra los principios democráticos: "No vamos a quitarle sus ahorros. Respetaremos la propiedad privada. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Economía popular con mercado. No vamos a permitir que la inflación golpee la mesa del pueblo. Bienvenido el empleo. Impulsaremos créditos para micros y medianos empresarios. Vamos a conversar con las empresas para que se condone la luz".

Keiko le respondió: "Usted solo habla de que los hombres paran la olla. Un poco más de respeto para las mujeres. Me dirijo a ustedes, de mamá a mamá, somos nosotras la que vamos a definir esta elección. Ustedes son las que se encargan de sacar adelante a sus familias. Sé que están preocupadas, pero me voy a encargar de recuperar tu economía familiar. Palabra de mujer".

En el bloque sobre corrupción e integridad pública ambos candidatos se acusaron mutuamente de pertenecer a “una organización criminal” y enarbolaron propuestas generales de lucha contra este flagelo que hace estragos no solo en Perú sino en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Fujimori, por su parte, anunció que haría un juramento contra la corrupción este lunes 31 de mayo, acompañada por Mario Vargas Llosa y otras personalidades. Y a los señalamientos de Castillo de que el fujimorismo ha sido corrupto, respondió que ella no ha sido gobierno en los pasados 20 años, intentando desligarse de la polémica figura de su padre, Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a los expertos que participaron como invitados en la emisión en directo del debate en France 24, la controversia no sirvió claramente a ninguno de los dos candidatos -que están en un empate técnico en las más recientes encuestas- para inclinar la balanza a su favor. Ambos expertos, Mauricio Zavaleta y Enzo Elguera, consideraron que el debate fue una oportunidad desaprovechada para lograr una ventaja en la recta final hacia las elecciones del domingo 6 de junio.

