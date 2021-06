El abecé de las elecciones más grandes de la historia de México

El país celebrará este domingo 6 de junio unos comicios de dimensiones inéditas. Más de 93 millones de mexicanos están habilitados para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados, lo que se ve como un referendo de cara a lo que resta de mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se escogerán también otros casi 20 mil cargos a nivel local. El proceso está enmarcado en una ola de violencia que deja 89 políticos asesinados, 35 de ellos candidatos.

México se alista para celebrar los comicios más grandes en la historia del país. Es la primera vez que la elección de más de 20 mil cargos a nivel federal y local coinciden en un mismo día, esto como producto de la reforma electoral de 2014.

Las elecciones federales -también conocidas como elecciones intermedias- tendrán lugar el próximo 6 de junio. Y su relevancia radica en que, aunque no se escoge un nuevo presidente, los resultados de esta pueden decidir el rumbo de la segunda mitad del periodo restante del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué se vota el próximo 6 de junio en México?

Una de las tareas más relevantes será la renovación total de la Cámara de Diputados, que hace parte del Congreso de México. Se elegirá a un total de 500 legisladores, 300 que serán votados directamente por los ciudadanos y otros 200 por representación proporcional, es decir, por medio de listas que buscan dar representación democrática a las minorías políticas.

Una trabajadora electoral muestra material de votación en Ciudad Juárez, México, el 1 de junio de 2021. © José Luis González / Reuters

México se divide en 32 entidades federativas o estados, que incluyen la Ciudad de México. Cada uno cuenta con un gobernador o jefe de Gobierno y su Congreso. Este domingo los mexicanos están llamados a escoger a 15 de esos gobernadores, y a renovar a 30 de esas asambleas, en las que elegirán a unos 1.063 diputados, según cifras del Instituto Nacional Electoral de México (INE).

También se votarán unos 1.923 ayuntamientos o alcaldías, junto a otros cargos locales como concejalías y regidurías, que suman más de 20.000 puestos de elección popular.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

La gobernabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema más relevante de estos comicios. En 2018 el mandatario llegó al poder al tiempo que, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consolidaba una mayoría con 256 de los 500 diputados de la Cámara. Un resultado que le ha permitido no tener que negociar con la oposición para sacar adelante proyectos.

Perder la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de junio complicaría los planes de AMLO durante los más de tres años que restan de su mandato. La más reciente encuesta de la firma Buendía & Márquez para el periódico mexicano El Universal indica que Morena obtendría un estimado de 228 diputados, un número inferior al actual.

Pero el panorama para sus aliados, con los que integra la coalición Juntos Hacemos Historia luce favorable para él. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con 11 escaños, y se estima que obtendría 49. Por su parte el Partido del Trabajo (PT) posee 46 y, según estimaciones, se quedaría con 45.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 31 de mayo de 2021. © Edgard Garrido / Reuters

En total, la alianza contaría con unos 322 escaños, que le permitirían a López Obrador avanzar con la llamada “Cuarta Transformación” o “4T”, una serie de cambios que el presidente cree que modificarán al país como lo hicieron la independencia del dominio español, la reforma del siglo XIX que dio origen a la separación de la Iglesia y el Estado, y la Revolución Mexicana (1910-1924).

Para Alfredo Fernández de Lara, maestro en Políticas Públicas de FLACSO México, la jornada será una especie de “referendo sobre si continúan apoyando al presidente López Obrador a través de su partido”. Con esta opinión coincide Anna Laura Montiel, experta en marketing político y estrategias digitales, quien dice que será “una manera de preguntarle a la ciudadanía cómo está viendo la actuación del mandatario y, de alguna manera, verificarlo a través del proceso electoral”.

Agrega que la atención sobre estos comicios radica en ver si “se le refrenda el apoyo al Gobierno actual, o se decide cambiar el respaldo votando por otros partidos de tal manera que se puedan hacer contrapesos”.

¿Quiénes representan a la oposición?

La otra gran coalición del Congreso es la llamada “Va por México”. Está integrada por partidos que fueron rivales durante años y ahora solo tienen un enemigo en común: el actual presidente.

La alianza la integran el centro-derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó la política mexicana por setenta años consecutivos, desde 1930 hasta el año 2000; el derechista Partido de Acción Nacional (PAN), que tuvo el control de 2000 a 2012; y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de ideología de izquierda

El grupo critica lo que considera como “una anulación en los hechos de la división y equilibrio entre poderes” y la “descalificación a los órganos autónomos” por parte del Gobierno. Se presenta como “la única alternativa” frente a Morena y se compromete a lograr una “gobernabilidad democrática” y configurar una Cámara de Diputados que “no avale reformas constitucionales a caprichos del Ejecutivo”.

Las autoridades continúan distribuyendo materiales de votación de cara a las elecciones del 6 de junio, en México, el 31 de mayo de 2021. © Jorge Luis Plata / Reuters

“Una de las cosas que la gente cuestiona es que más que una alianza en términos de creencia ideológica, son alianzas muy pragmáticas (…) están más enfocadas en ser un frente de oposición a Andrés Manuel (López Obrador)”, puntualiza Fernández de Lara.

Según la misma encuesta de Buendía & Márquez se estima que el PAN, que cuenta con 77 escaños, obtendría 79; el PRI, que tiene 48, ganaría unos 62; y el PRD, que actualmente tiene 12, se quedaría con 20. En total se estima que sumarían unos 160 diputados.

¿Qué temas han polarizado la elección?

El proceso electoral en México se enmarca en una situación difícil para el país, tanto en materia sanitaria, como económica y de seguridad.

La emergencia provocada por el Covid-19 podría actuar como un medidor. Al principio de la pandemia, el presidente mexicano se presentó como un escéptico del virus, pero cuando México se perfilaba como uno de los países más golpeados empezó a cambiar su discurso. Hoy es el segundo país de América Latina con más muertes, registrando más de 223.000.

“Hay que señalar que, en el caso de México, el tratamiento ha sido cuestionado por muchos, pero no se puede ocultar que está entre los países que más vacunas ha aplicado en la región", indicó Fernández de Lara, refiriéndose a la cifra de inoculados en América Latina. Según el portal Our World in Data, casi 22 millones de personas tienen al menos una dosis del fármaco contra el coronavirus en México.

Por el lado de la seguridad, desde que inició el proceso electoral en 2020, la consultora Etellekt ha presentado cinco informes de violencia política en México. Desde entonces ha documentado el homicidio de 89 políticos producto de atentados, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos a puestos de elección.

“En ocasiones la ambición política y económica de acceder al poder hace que diversos grupos se puedan organizar para cometer estos crímenes. Y por otro lado hay carteles que en ocasiones se dice que, cuando un candidato no pacta con ellos, automáticamente se convierte en una condena de muerte”, señala Montiel, refiriéndose a la ola de violencia hacia los candidatos.

De acuerdo con la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, México es el país con el mayor número de ciudades violentas del mundo: 18 de 50, según su ranking de 2020. En su informe destaca que en los dos últimos años “se ha aplicado la peor política de control del crimen” por parte del actual Gobierno.

¿Quiénes eligen?

De acuerdo con el INE, más de 93 millones de personas están habilitadas para votar, cuatro millones más que en 2018 cuando resultó electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la última vez que se renovaron los 128 escaños del Senado y los 500 legisladores de la Cámara de Diputados.

En cuanto al voto desde el extranjero, las cifras son bastante bajas. Según reportes del Gobierno, hasta 2017, 11.848.537 mexicanos vivían fuera del país y, aunque cuentan con mecanismos como el voto por correo o el voto electrónico por internet, solo unas 32.000 personas están registradas para votar.

Las autoridades instalarán más de 162.000 centros de votación y se espera que los resultados se conozcan hasta dos días después de las elecciones.

