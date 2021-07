‘Verde como el oro’, el documental que retrata los temores por un proyecto minero en Colombia

Aunque la multinacional AngloGold Ashanti promete contratar a miles de habitantes del suroeste del departamento de Antioquia para explotar cobre, oro y plata durante más de 20 años, el documental expone los temores de los campesinos locales por el impacto ambiental y social que traería el proyecto minero.

Uno de los proyectos mineros que más resistencia genera en Colombia es el llamado Quebradona, con el cual la AngloGold Ashanti aspira a explotar 4,9 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales.

La compañía afirma que la mayor producción de ese proyecto sería el cobre, pues aspiran a explotar 2,96 billones de libras de este elemento; mientras que de oro producirían 2,22 millones de onzas. Esto lo convierte en uno de los más grandes planes extractivos que ha visto Colombia en los últimos años.

Sin embargo, la población donde estaría asentado el proyecto está fracturada. Jericó es un municipio en el suroeste del departamento de Antioquia, de tan solo 12.000 habitantes, que tradicionalmente han vivido de la agricultura. AngloGold afirmó que por lo menos el 80% del personal de la mano de obra sería del lugar, una promesa que ha ilusionado a muchos teniendo en cuenta que tan solo en los cuatro años de la construcción del proyecto se generarán cerca de 3.000 empleos directos, según la compañía.

Pero más allá de la economía, muchos habitantes piensan en los impactos ambientales que traería este megaproyecto. Quebradona es un plan de minería subterránea que pretende taladrar y dinamitar para cavar 400 metros en la profundidad de las montañas de esta región de los Andes tropicales. Algunos campesinos temen que cuando AngloGold comience a dinamitar las tierras y a perforarlas, los ríos que pasan cerca se hundirán y por ende ya no podrán utilizarlos ni para la agricultura ni para vivir.

De hecho, la misma minera asegura que en la parte alta de la montaña las explotaciones por dentro de la tierra producirán un cráter sobre la superficie, que tendrá 365 metros de profundidad y un kilómetro de longitud. A escasos metros pasan dos quebradas que nutren a los campesinos. Y es justamente ese tipo de preocupaciones las que recoge el documental ‘Verde como el oro’, dirigido por la colombiana Isabella Bernal, y producido por Felipe Macía y ella.

'Verde como el oro' es un documental que muestra la oposición a los proyectos de mega minería en el suroeste del departamento de Antioquia, en Colombia. © Captura de imagen del documental 'Verde como el Oro'

“Van a hacer minería en la parte alta de nuestro municipio, en el segundo piso de la montaña, y nos dicen que en el primer piso no nos va a pasar nada. Pero el tema es muy grave porque tenemos en la cuenca de los ríos Conde y Cartama tenemos una comunidad indígena”, afirma uno de los campesinos en el documental, quien agrega que la empresa no hizo una consulta previa con esa población étnica como lo indica la Constitución colombiana.

Por discusiones como esta es que en 2017 el Concejo de Jericó prohibió la minería, pero dos años después se cayó el proyecto con el que los legisladores locales buscaban actualizar el plan de ordenamiento territorial en el que aspiraban consolidar dicha prohibición. Algunos concejales denunciaron presión por parte de AngloGold Ashanti y en 2020, la Procuraduría -el ente de vigilancia disciplinaria en Colombia- abrió una investigación porque varios concejales recibieron computadores por parte de la minera. Aunque la multinacional dice que fue una donación a la corporación.

Otra de las grandes preocupaciones de parte de los habitantes de Jericó y del vecino municipio de Támesis es qué pasará con la biodiversidad del lugar. Aunque la compañía minera afirma que mejorarán los ecosistemas de la región y que dedicarán 13 años entre el cierre de la mina y el post cierre para mejorar el impacto ambiental, muchos creen lo contrario.

El documental, por ejemplo, sostiene que se perdería el 74% de las especies mamíferas de la región, el 40% de sus aves y que desaparecerán alrededor de 65.000 árboles, interrumpiendo la regeneración del bosque nativo.

Y una de las preguntas más recurrentes de los habitantes es qué pasará con el oso de anteojos. Esta es una de las ocho especies de mamíferos omnívoros de gran tamaño que habitan el mundo y la única presente en seis países de América del Sur.

En Colombia, además, es el único tipo de oso que existe. Pero aunque los campesinos temen que este ejemplar desaparezca si sus corredores naturales son destruidos, AngloGold Ashanti no incluyó la presencia de este animal en su Plan de Manejo Ambiental, que es uno de los requisitos para obtener el permiso de explotación por parte de las autoridades colombianas.

“El oso no aparece (en el Plan de Manejo Ambiental de AngloGold Ashanti) porque seguramente no lo vieron. No conocen el territorio, nunca entrevistaron a nadie, nunca pusieron una cámara trampa. Como complicado hablar de lo que no quieren hablar”, sostiene uno de los personajes del documental.

Estos son algunos de los tres campesinos de Jericó y Támesis, en Colombia, que aparecen en el documental 'Verde como el oro'. Ellos solían ser cazadores y ahora protegen al oso andino. © Captura del documental 'Verde como el oro'

Actualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está estudiando la posibilidad de darle la licencia ambiental a Quebradona, con la que AngloGold podría comenzar el proceso. Pero mientras eso ocurre, un grupo de líderes de la región promueven la oposición al proyecto.

“Nosotros no estamos diciendo nada nuevo en ‘Verde como el oro’ pues los grupos de resistencia civil en el suroeste antioqueño llevan 10 años oponiéndose a la megaminería. Nuestro objetivo es amplificar esas voces de protesta que protegen el territorio, y abrir una conversación ciudadana que en la inmediatez le pida a la ANLA que le niegue la licencia a Quebradona y en el mediano plazo que detone un debate sobre la importancia de hablar sobre la democracia ambiental en Colombia”, concluyó la directora del documental, Isabella Bernal.

