López Obrador señala logros económicos y avances en vacunación en su tercer balance de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió este 1 de septiembre su tercer informe de Gobierno. El mandatario resaltó lo que considera una mejora económica, avances en la vacunación contra el Covid-19 y la lucha contra la corrupción. El jefe de Estado reconoció un aumento del 13% en los feminicidios, sin embargo, no se refirió al aumento de la pobreza ni al trabajo pendiente en materia de seguridad.

Anuncios Lee mas

Pese a la caída sin precedentes del 8,2 % del producto interno bruto (PIB) del 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó su tercer año de Gobierno como un periodo colmado de exitosos récords en materia económica.

"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores, récord histórico en las reservas del Banco de México", resaltó el mandatario desde el Palacio de Gobierno durante la presentación del tercer informe de su gestión.

Va la primera parte de nuestra verificación del Informe (mañana compartimos la segunda).



Tercer informe: Los dichos falsos y engañosos de AMLO sobre economía, migración y acciones ante la pandemia https://t.co/hhIMiqcYCN vía @elsabuesoap — Daniel Moreno (@dmorenochavez) September 1, 2021

Asimismo, el mandatario destacó la inversión extranjera, que fue de 18.433 millones de dólares en el primer trimestre, es decir 2,6 % mayor a la reportada en el mismo periodo de 2020 y la mejor en la historia del país, según declaró.

Respecto a la deuda externa, el jefe de Estado indicó que su Administración no ha contraído obligación adicional y que el peso mexicano no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses que lleva en el Ejecutivo, algo que no había sucedido en tres décadas, apuntó.

EL jefe de Estado afirmó que los "récords históricos" se deben divulgar a los "cuatro vientos" porque están para "presumir" frente a los "tecnócratas neoliberales".

Analistas consideran que, aunque ha resuelto temas como la economía, el Presidente @lopezobrador_ aún no ha cumplido en rubros como la inseguridad y el combate a la pobreza https://t.co/DayhKzhoIA — El Universal (@El_Universal_Mx) September 1, 2021

El presidente luego fue más allá, al señalar incluso que la situación financiera de su país mejorará aún más, tras asegurar que la economía mexicana mostrará un crecimiento de alrededor del 6 % este año.

Pero López Obrador no mencionó que la tasa de pobreza de México aumentó durante su Presidencia. Pasó del 41,9% en 2018 al 43,9% en 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno.

Patricio Morelos, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, explicó que el líder político ha mantenido su apoyo entre los pobres de su país, en parte debido a los 750 dólares que cada familia recibe anualmente como apoyo por parte del Gobierno, "creando una sensación de mayor comodidad", indica.

El mandatario reconoce el aumento notorio de los feminicidios

El mandatario reconoció que durante su Gobierno los feminicidios han aumentado en un 13%. Sin embargo, aseguró que el incremento en el porcentaje de estos crímenes durante la primera mitad de su gestión se debió a que estos no estaban clasificados correctamente.

"De 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos, el feminicidio, que creció en 13 %; la extorsión, que aumentó en 28 %, y el robo en transporte público, que creció 12 %", indicó el mandatario.

Tras restar importancia al trabajo que queda por hacer en materia de seguridad y reducción de la pobreza, el presidente mexicano destacó su campaña contra la corrupción gubernamental. "El dinero que antes fue robado ahora llega a los de abajo", declaró el gobernante de 67 años.

Según el mandatario, es precisamente por medio de la batalla contra la corrupción que el Gobierno ha podido aumentar el gasto social. AMLO también aseguró que esta lucha le ha permitido "liberar más presupuesto para beneficio de la gente".

01:44

AMLO recibe críticas por presumir de las remesas

El presidente hizo las declaraciones con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales con las que pretende ser reelegido en el cargo.

"Un retroceso no sería cosa fácil, vamos bien y la gente va a votar el próximo año para que continúe en la Presidencia hasta 2024. No dejaremos ningún pendiente y cuando esté entregando la banda presidencial diré a los cuatro vientos: 'Misión cumplida, me voy a palenque, les dejo mi corazón'", aseguró el mandatario.

Sin embargo, López Obrador recibió críticas tras referirse al ingreso de remesas al país durante la pandemia como un logro histórico. El presidente dijo que el Banco de México le informó que los envíos de dinero desde el extranjero alcanzaron 4.540 millones de dólares solo en julio.

AMLO presume como logros aumento en remesas que no se debe a su gobierno sino a las políticas neoliberales de Estados Unidos y tanto el récord en la BMV como el comportamiento del dólar se deben fundamentalmente a la recuperación de Estados Unidos que impulsa también a México. https://t.co/xtNDuupJKx — Maricarmen Cortés (@mcmaricarmen) September 1, 2021

"AMLO presume como logros aumento en remesas que no se debe a su Gobierno sino a las políticas neoliberales de Estados Unidos y tanto el récord en la BMV como el comportamiento del dólar se deben fundamentalmente a la recuperación de Estados Unidos que impulsa también a México", escribió en su cuenta de Twitter la analista financiera Mari Carmen Cortés, quién se sumó a decenas de usuarios en redes sociales que reprocharon al mandatario.

López Obrador presentará una reforma al sector energético

El mandatario de izquierda también usó la presentación de su nuevo informe de gestión para anunciar que combatirá la "privatización" del sector energético. AMLO aseveró que este mismo mes presentará ante el Legislativo una reforma constitucional para revertir las "privatizaciones" en esta área.

"En cuanto a la industria eléctrica, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permita reparar el grave daño que causó la privatización al sector público", anunció.

Según AMLO, los Gobiernos que precedieron su Administración impulsaron una apertura en el mercado energético "para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas".

Criticó que en cambio las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) "fueron completamente abandonadas" y el actual Gobierno está "modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustible y carbón".

AMLO: el 65% de los mexicanos ha sido vacunado contra el Covid-19 con al menos una dosis

El líder mexicano que en un inicio recibió fuertes críticas en su país por negar la gravedad del nuevo coronavirus y tardar en imponer restricciones para mitigar el daño, incluyó la lucha contra la pandemia en su lista de presuntos logros.

Varias personas son vacunadas contra el covid-19 en Ciudad de México, el 11 de mayo de 2021 PEDRO PARDO AFP

López Obrador afirmó que el 65% de la población de su país ha recibido al menos una de las dos dosis requeridas en la mayoría de biológicos, para inmunizarse contra el virus.

"Se ha vacunado al menos con una dosis al 65 % de la población y reitero el compromiso de que, en octubre próximo, la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis", sostuvo.

México enfrenta la tercera ola de la pandemia y recientemente la orden del mandatario de regresar a las clases de manera presencial causó divisiones entre padres de familia y maestros, muchos de los cuales se han mostrado en desacuerdo por posibles riesgos de contagios en los niños.

"Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante", había adelantado el presiente el pasado 25 de julio.

Al llegar a casi la mitad de su mandato de seis años, López Obrador sigue siendo popular a pesar de los obstinadamente altos niveles de violencia y el aumento de la inflación en una economía que emerge de la recesión.

Con EFE, AP y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo