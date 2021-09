Jair Bolsonaro amenazó al Supremo Tribunal Federal en una masiva manifestación en Brasil

Los partidarios del presidente Jair Bolsonaro se movilizaron este martes en las principales ciudades del país, para respaldar al líder de extrema derecha en la guerra abierta que mantiene desde hace semanas con el máximo órgano de justicia. Bolsonaro, cuyo índice de popularidad cayó al 24% –su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019–, atacó de nuevo a los jueces que abrieron investigaciones contra él por la propagación de informaciones falsas.

"A partir de hoy se empieza a escribir una nueva historia en Brasil". Con motivo del Día de la Independencia, el presidente Jair Bolsonaro convocó este martes a una movilización de sus seguidores.

Pero su llamado no tenía como única intención celebrar la fecha, sino que la marcha también fue organizada para que los partidarios del líder ultraderechista pudieran expresarle su apoyo en su disputa con el Supremo Tribunal Federal (STF).

Guerra abierta entre Bolsonaro y el Supremo

El mandatario afirmó que, con estas manifestaciones, solo buscaba ser el "portavoz del pueblo". Sin embargo, su discurso fue especialmente notable por el número de ataques dirigidos contra algunos miembros del máximo órgano de justicia del país.

Y es que el STF abrió una investigación contra el líder brasileño por la difusión de noticias falsas, así como por amenazas a la democracia.

Por eso, es probable que Bolsonaro haya instado este martes a sus partidarios a acudir en un número récord con la esperanza de que un despliegue abrumador le genere un contrapeso en su enfrentamiento con el poder judicial.

De esta manera, antes de acudir en un Rolls Royce a un acto militar para celebrar el Día de la Independencia, el líder ultraderechista multiplicó sus ataques contra la corte. "Quiero decir a los canallas que yo nunca seré preso", lanzó este martes por la mañana.

El presidente de Brasil reunió este martes en la capital Brasilia a decenas de miles de sus partidarios y aseguró que el país empieza a escribir una "nueva historia" con esta jornada de manifestaciones masivas. © Adriano Machado / Reuters

Reafirmó también que, frente a las investigaciones en su contra, solo tiene tres opciones: "Prisión, muerte o victoria".

No dudó tampoco en afirmar que "solo Dios" lo apartará de la Presidencia. "Quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasilia: solo Dios me saca de allá".

"No queremos pelearnos con ningún poder. Pero no podemos permitir que una persona coloque en riesgo nuestra libertad", concluyó, refiriéndose al ministro del STF, Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso por la difusión de 'fake news'.

Una "limpieza" militar del Supremo Tribunal Federal, el temible pedido de algunos manifestantes pro-Bolsonaro

La hostilidad hacia el poder judicial y el Congreso también se observó entre los manifestantes. "Los militares tienen que destituir a los que no dejan gobernar a nuestro presidente", declaró la jubilada de 70 años Maria Aparecida, en la avenida Paulista de Sao Paulo.

"Lo que queremos es una verdadera limpieza del Supremo Tribunal Federal y la única manera de hacerlo es a través de las Fuerzas Armadas", completó el manifestante Eri dos Santos.

En medio de una atmósfera nostálgica de la dictadura, los manifestantes, la gran mayoría sin usar mascarillas, clamaron a lo largo del día que Bolsonaro estaba conduciendo el país a "una nueva independencia". © Pilar Olivares / Reuters

Los ataques al Supremo y otras instituciones fueron una de las principales banderas levantadas por los grupos ultraderechistas que participaban en los actos de este martes, lo que ha prendido las alertas de las fuerzas democráticas. Muchos líderes de la izquierda instaron a sus seguidores a evitar los enfrentamientos, absteniéndose de participar en las contramanifestaciones convocadas para este mismo día.

Ataques físicos contra el poder público

Desde el pasado fin de semana, miles de personas empezaron a llegar a la capital federal Brasilia y se concentraron este martes en las cercanías del Congreso Nacional.

En la noche del lunes, unos simpatizantes de Bolsonaro llegaron hasta a romper una barrera policial e irrumpir en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público.

Sin embargo, Bolsonaro aseguró que los actos de este martes defienden "la libertad", mientras que la oposición advierte que se acercan en realidad más a un "golpe" contra las instituciones democráticas.

Con Reuters, AFP y EFE

