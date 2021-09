Entre festejos y crisis, Nicaragua conmemora su bicentenario (4/5)

El Gobierno de Nicaragua ordenó celebrar con varias actividades alrededor del país los 200 años de Independencia de España, aunque para los opositores la iniciativa oficial pretende dar una imagen de normalidad cuando el país atraviesa una grave crisis política, económica y sanitaria.

Anuncios Lee mas

Un festejo patriótico a lo grande. El Gobierno de Nicaragua decidió celebrar con diversas fiestas los 200 años de la firma de independencia de la Corona de España pese una agravada crisis política y sanitaria.

El anuncio de los festivos patrios estuvo a cargo de Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta del país. "En conmemoración de las fiestas patrias bicentenarias 2021, vamos de vacaciones, decretando asueto con goce de salario a partir del día 10 de septiembre, es decir el viernes al finalizar la jornada de trabajo, y cerramos el periodo el domingo 19, para todos los trabajadores del Estado", dijo Murillo.

El bicentenario de la independencia de Nicaragua es una celebración compartida con El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

El Gobierno ordenó a los colegios públicos realizar desfiles musicales en la mayoría de barrios y ciudades del país, algo que es costumbre para estas fechas pero que resulta inquietante para los médicos independientes que han denunciado un repunte de contagios de Covid-19.

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 hizo un llamado de urgencia a la población a realizar una cuarentena voluntaria ante un eventual "colapso del sistema de salud".

Nicaragua fue uno de los pocos países del mundo que no realizó ningún tipo de cuarentena o restricciones desde el inicio de la pandemia.

“Encerrarse es como enterrar la cabeza como el avestruz y morir”, declaró el presidente Daniel Ortega la semana pasada. “La solución y está demostrado en los países que quisieron obligar a la gente, incluso encarcelando a quien no acataba el encierro; esa no fue la solución. Más bien provocó más muertes y problemas intrafamiliares (…) Hay que saber salir a la calle, haciéndolo con cuidado, hay que saber ir al trabajo, haciéndolo con cuidado. Todos los días, aun sin epidemia, si no se transita con cuidado ahí está la muerte por accidente”, justificó el mandatario.

Trabajadores de Intur rindieron homenaje esta mañana a nuestros héroes nacionales en la histórica Hacienda San Jacinto 🇳🇮🥰💐💪🏾💚#Nicaragua #Bicentenario #InturNicaragua pic.twitter.com/X4pguAMAzp — Instituto Nicaragüense de Turismo (@InturNicaragua) September 13, 2021

Recientemente la embajada de Alemania en Nicaragua aseguró que han avisado a los viajeros sobre el "alto riesgo" del país centroamericano para contraer Covid-19. "Nicaragua ha sido clasificada como país de alto riesgo, esto significa que, tras la entrada sin vacunación completa, es obligatoria una cuarentena de diez días que puede interrumpirse como muy pronto después de cinco días mediante una prueba PCR negativa", declaró una fuente diplomática a EFE.

Oposición: "Lo que pretenden es distraer la atención"

En el contexto de la Independencia, la Curia Arzobispal de Managua señaló que "la situación política y social en Nicaragua no debe continuar igual" tras "décadas de confrontaciones".

"Tenemos décadas de confrontaciones que han generado desempleo, pobreza generalizada, inseguridad ciudadana, exilio forzado, desatención eficiente a la educación y a la salud", dijo la jerarquía católica, enfrentada con el Gobierno tras apoyar a las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales de 2018.

Daniel Ortega y su esposa pretenden continuar en el poder por un cuarto periodo consecutivo desde 2007. El país atraviesa una serie de arrestos y juicios a puertas cerradas contra al menos 35 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que pensaban competir contra Ortega en noviembre de este año.

Respecto al proceso electoral, la Curia dijo que anhela un país "donde no exista temor a elecciones libres, transparentes y competitivas, ni existan presos políticos ni medios de comunicación clausurados o impedidos de informar".

En Costa Rica, donde se han refugiado la mayoría de opositores nicaragüenses, el político Enrique Sáenz aseguró que festejar el bicentenario en medio de un panorama tan complejo obedece a una estrategia política.

“Las dictaduras no tienen imaginación y repiten lo que otros dictadores han hecho en otros tiempos, no solo en la época contemporánea (...) esto de pan y circo viene desde los romanos. Lo que pretenden es distraer la atención sobre todo de la juventud”, aseguró Sáenz.

En 1821, la región era llamada “Capitanía General de Guatemala” y la mayoría de países vivían en una relativa convivencia. A inicios de septiembre de 1821 se dio a conocer la noticia de la independencia de México, lo que motivó que la Diputación Provincial de entonces se reuniera el 15 de septiembre en Guatemala para declarar también su independencia de la corona española.

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo