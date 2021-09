Primera en la región: Cuba inicia la vacunación contra el Covid-19 a niños de dos años

La nación caribeña, que ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, empezó una campaña de inmunización para los menores de dos a diez años de edad para atajar los brotes y casos graves en este grupo etario. La isla se convierte así en uno de los primeros países en vacunar a personas de tan corta edad.

Anuncios Lee mas

Soberana 02 y Soberana Plus son las vacunas desarrolladas por médicos y científicos cubanos y que ahora están siendo utilizadas para inmunizar a partir de este jueves 17 de septiembre a la población entre los dos y diez años de edad.

En las semanas anteriores comenzó la vacunación de jóvenes entre 11 y 18 años. El esquema contempla dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, tal como se ha hecho con los adultos.

Las dos vacunas de Soberana fueron producidas por el Instituto Finlay. Sin embargo, Cuba desarrolló otra vacuna llamada Abdala, creada por el Centro de Inmunología Genética y Biotecnología. Ambos fármacos tienen la autorización de emergencia de las autoridades nacionales, pero aún no están avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo (con menores) si no fuera una vacuna segura que estuviera comprobado que tiene gran eficacia”, dijo Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado, donde realizan actualmente jornadas de vacunación.

Según algunos expertos, los menores de este grupo poblacional pueden transmitir el virus a otros y eventualmente sufrir consecuencias negativas hasta graves.

“En Cuba se ha visto un incremento (de los contagios) en edades pediátricas. Esa es la razón por la que nuestra comunidad científica decidió primero llevar las vacunas a un ensayo clínico con Soberana y Abdala y después, cuando se autorizó su uso como vacuna, se decidió usarla en edades pediátricas”, agregó Otaño.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Soberana 02 durante sus ensayos clínicos en un hospital en medio de preocupaciones sobre la propagación de la enfermedad del coronavirus COVID-19 en La Habana, Cuba. 29 de junio de 2021. © Alexandre Meneghini / Reuters

En la isla, algunos médicos señalan que los menores de dos a diez años deberían estar incluidos en la vacunación contra el coronavirus con el fin de lograr la inmunidad colectiva a través de la aplicación masiva de antígenos.

Durante la vacunación este viernes en el Policlínico Universitario Vedado, algunos padres se sintieron preocupados, no obstante, decidieron inmunizar a sus pequeños.

“A mí me saltó mucho la duda y me dio preocupación al comienzo, realmente, pero me informé”, dijo Denisse González, madre de una niña menor de diez años. “Hasta ahora la medicina cubana ha dado resultado y confío en que esta vacuna va a ser buena”, agregó la cubana.

La nación caribeña está vacunando a su población en medio de una ola de contagios impulsada por la variante Delta, que ha puesto en tensión al sistema de salud. Hasta ahora, más del 65% de los cubanos ha recibido al menos una dosis y el 37% ha sido completamente vacunado con tres inyecciones, según el Ministerio de Salud.

Actualmente, las cifras de este organismo confirman 784.416 casos positivos por Covid-19 y 6.676 fallecimientos debido a la enfermedad.

Vacunas cubanas, en la carrera por la aprobación de la OMS

Desde hace unos días Cuba intenta conseguir la aprobación de la OMS para sus tres vacunas contra el coronavirus, mientras empieza a administrar inyecciones en masa a los más pequeños.

Según Rolando Pérez Rodríguez, director de investigación y desarrollo de BioCubaFarma, "ya ha habido algunos intercambios en La Habana y en la oficina de Ginebra. Ahora comienza un trámite e intercambio para evaluar la documentación entregada”.

Pérez Rodríguez agregó que la campaña de vacunación en la isla tiene como objetivo inmunizar a más del 90% de la población para noviembre de 2020.

Se confirmaron 8 291 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 784 416.

39 075 casos activos

38 611 evolución clínica estable

145 pacientes en estado crítico

319 pacientes en estado grave

6 676 fallecidos

738 608 pacientes recuperados

2 evacuados



👉https://t.co/nvbsxrAxnn pic.twitter.com/DOgrvi9hE3 — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) September 17, 2021

Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó el informe ‘Covid-19 y vacunación en América Latina y el Caribe: desafíos, necesidad y oportunidades’, en el que reconoce el liderazgo de Cuba en la producción de preparados contra el virus en Latinoamérica.

Según el diario cubano 'Granma', la Unesco dijo que la industria biotecnológica de la isla, "compuesta por más de 30 institutos de investigación y empresas manufactureras del conglomerado estatal BioCubaFarma, tiene 2.438 patentes registradas fuera de Cuba, y sus productos, que incluyen vacunas, medicamentos y equipos médicos, que se encuentran registrados y se venden en más de 50 países".

El organismo señaló igualmente que Cuba se convirtió en agosto de 2020 en el primer país de Latinoamérica y el Caribe en recibir la autorización para ensayos clínicos de una vacuna candidata (Soberana 01) contra el Covid-19, y posteriormente logró el desarrollo de otras cuatro: Soberana 02, Abdala, Mambisa y Soberana Plus.

Con Reuters, AP y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo