Sebastián Piñera, nuevamente entre las cuerdas tras los señalamientos en los 'Papeles de Pandora'

La Fiscalía chilena anunció el viernes que abrirá una investigación de oficio por presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios, en relación a las revelaciones de los 'Papeles de Pandora', en la que la familia del presidente vendía su participación en un negocio minero al mejor amigo del mandatario con un pago sujeto a condiciones que dependían de decisiones del Ejecutivo. Piñera insiste en su inocencia, argumenta que no hay hechos nuevos y que ya fue absuelto de este caso en 2017.

Los escándalos financieros de las empresas del mandatario chileno Sebastián Piñera marcaron su primer mandato (2010-2014). Y tampoco estuvieron ajenos en el segundo.

El escándalo de los 'Papeles de Pandora' que reveló el domingo las operaciones de figuras mundiales en paraísos fiscales han apuntado con la fuerza del dedo acusador a Piñera, portada de periódicos en todo el mundo. Y sus constantes comunicados reafirmando que no se desvelaron hechos nuevos y que todo fue "profundamente investigado" por los tribunales chilenos no terminan de convencer, ni a la oposición, ni a la ciudadanía, ni a la opinión pública.

"Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno", elevó el tono el viernes en la tarde Piñera desde La Moneda, poniendo el acento en lo personal.

Horas antes, un comunicado de Presidencia señalaba que la decisión de la Fiscalía era "difícil de comprender".

"Discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía, por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del presidente Piñera", afirmaba el comunicado. La defensa de Piñera se mantiene firme y contradice a la Fiscalía al señalar que no hay nuevos antecedentes en un caso que fue juzgado en 2017 y cuyo fallo fue ratificado de forma unánime por un Tribunal de Apelaciones y por la Corte Suprema.

"Tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la Justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del presidente Piñera”" continuaba.

Sin embargo, la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Marta Herrera fue clara en señalar el viernes que la arista de la compraventa de Dominga “no fue investigada” en el juicio de 2017.

Piñera y Presidencia mantienen que el mandatario desconoce la gestión de sus negocios porque desde hace 12 años se encuentran en fideicomisos ciegos. Pero en Chile muchos resaltan como difícil de creer que el presidente de Chile desconociera los negocios que realizaban en 2010, cuando ya era presidente; sus hijos y su mejor amigo, el empresario Carlos Délano, ya condenado por delitos tributarios en otra causa.

Alrededor de 300 personas se manifestaron en el centro de la capital chilena, Santiago, para pedir la renuncia del presidente del país, por las presuntas irregularidades que divulgaron los 'Papeles de Pandora' y por las que va ser investigado por la Fiscalía. © EFE/ESTEBAN GARAY

Un acuerdo polémico por comprometer decisiones del Gobierno

Los hechos se refieren a un contrato de venta de un proyecto minero por 152 millones de dólares que fue sellado en su mayor parte en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, en un pago a tres cuotas. La última de esas cuotas, de 10 millones de dólares, estaba condicionada al hecho de que la zona donde se iba a instalar el proyecto minero Dominga, no fuera declarada de protección ambiental. Algo sobre lo que tiene potestad el Gobierno y el presidente.

La zona de Punta Choros no fue declarada de protección ambiental ni durante el primer mandato ni durante este segundo mandato de Piñera, a pesar de que decenas de ambientalistas y científicos aseguran que es un lugar de biodiversidad única y un santuario de aves marinas, donde se encuentra la Reserva Nacional de pingüinos de Humboldt, delfines australes, ballenas y otros.

En la calle afloran las dudas sobre la inocencia de Piñera

"No le creo eso que de que no sabía lo que su fideicomiso ciego negociaba, menos teniendo en cuenta que le cerró la puerta a Barrancones pero se las abrió a Dominga", afirma a France 24 en la calle Felipe Rengifo, un abogado de 42 años, en referencia a un proyecto de termoeléctrica a carbón, Barrancones, al que Piñera se opuso poco después de asumir su primer mandato alegando razones medioambientales en la misma zona donde se instalaría Dominga. En ese momento se desconocía la participación de la familia Piñera en las acciones de Dominga.

"Parece una defensa preparada con antelación, además que el Gobierno no debiera defender a Piñera por temas personales en los que él solito se metió", agrega.

"No le creo nada a nuestro presidente. Es un ladrón de cuello y corbata que fue descubierto a nivel mundial, todo el negocio que hace de espaldas, para llevarse su capital a paraísos fiscales y evadir impuestos. Una vez más nos demuestra que es el peor tipo que ha gobernado el país", declara a France 24 Nelson Cortés, de 45 años y trabajador de la construcción.

'Por primera vez en democracia un presidente (chileno) va a ser investigado por la Fiscalía'

Si la calle no es favorable a la defensa del presidente, los diputados de oposición –e incluso algunos oficialistas– no se quedaron atrás. "Por primera vez desde que estamos en democracia un presidente de la República va a ser investigado por la Fiscalía por eventuales delitos que dicen relación con la opinión pública", afirmó el diputado opositor Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, en declaraciones a CNN Chile.

"Esto es francamente vergonzoso, escandaloso, hay que decirlo con toda claridad", señaló. Chile tiene una tradición de jefes de Estado que han actuado siempre con probidad y con vocación de servicio al país “lamentablemente son muchas las sospechas y la falta de credibilidad del presidente Sebastián Piñera", añadió, en un negocio que envuelve a sus familiares y su mejor amigo “cuesta creer esta explicación, cuando sabemos que ha estado lleno de conflictos de esta naturaleza durante prácticamente toda su carrera política”, continuó. "Esperamos que la Justicia haga su trabajo, que esto se investigue acuciosamente, que no haya presiones de ningún tipo y que finalmente se esclarezcan los hechos", dijo Elizalde.

"El presidente tiene una larga historia de haber optado por el interés personal frente al público" en distintas ocasiones, señaló Marcelo Díaz, diputado opositor independiente y ex vocero del gobierno de Michelle Bachelet en declaraciones a la misma cadena.

Estallan las protestas en contra de Piñera

En la tarde una manifestación de estudiantes se presentaba frente a La Moneda contra la aprobación de un proyecto minero-portuario Dominga, que siempre ha generado mucho rechazo popular, y en contra del presidente Sebastián Piñera.

Cientos de Personas comienzan a llegar a la Alameda por la Renuncia de Piñera entre ellos mucho Universitario y Secundarios #PiñeraLlegoTuHora pic.twitter.com/aus0oe5KcL — FPVR Prensa 2 (@2Fpvr) October 8, 2021

El anuncio de la Fiscalía "me parece oportuno, correcto y a tiempo, debe de quedar en evidencia que todos los chilenos somos iguales y nadie está sobre la ley", señaló el diputado de la coalición oficialista Tomás Fuentes, del partido Renovación Nacional. La investigación determinará si lo que hizo el mandatario es correcto o no, aunque "una cosa es lo legal y lo otra es lo ético y respecto de esto último sin duda no es la mejor carta de presentación".

Mientras la oposición ya se prepara para juntar los votos necesarios, 78, para presentar y sacar adelante una "acusación Constitucional", un juicio político realizado desde el Congreso, que de salir adelante (lo que es complejo por las mayorías necesarias), podría destituir al presidente. Muchos congresistas oficialistas ven esta iniciativa como un intento de sacar ventaja política.

Mientras, Dominga, 11 años después, sigue su curso. En agosto de este año, una Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, donde se ubicaría la minera que incluye un puerto –y por el cual se dieron las manifestaciones este viernes ante el palacio presidencial– dio luz verde al proyecto por mayoría, tras haber sido rechazado en ocasiones anteriores durante el gobierno de Michelle Bachelet .

Está pendiente del pronunciamiento de un comité de ministros de Piñera.

