Una colombiana se someterá a la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal

Este 10 de octubre, Martha Liria Sepúlveda se convertirá en la primera persona de Colombia en poder optar a una muerte digna, al padecer "un intenso sufrimiento físico" debido a una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La mujer, "feliz" con su decisión, logró que la justicia nacional le autorizara el procedimiento para caso no terminal, que desde julio se ha convertido en una excepción dentro de la norma sobre la eutanasia.

A sus 51 años, la colombiana Martha Liria Sepúlveda asegura "estar feliz" de poder morir este domingo 10 de octubre a las 7:00 de la mañana.

El deseo de parar su vida y morir con dignidad se debe a los sufrimientos físicos de los que es víctima desde que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta las neuronas y que provoca un grave debilitamiento muscular.

Sepúlveda, que se considera una ferviente católica, afirma que es Dios quien "no me quiere ver sufrir". Una declaración que, en un país de profunda creencia, retumbó en los oídos de las organizaciones religiosas y de la Conferencia Episcopal de Colombia, que la instó a desistir de su decisión afirmando que "la única solución no es acabar con la vida".

"La muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos", le dijo Francisco Antonio Ceballos, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.

✅ ATENCIÓN | La Conferencia Episcopal de Colombia, anima a Martha Liria Sepúlveda, quien tiene en mente aplicarse la eutanasia, para que reflexione frente a la decisión que va a tomar.#Eutanasia #LaVidaEsSagrada #MarthaSepúlveda #IglesiaCatólicahttps://t.co/TOgpNNPs0f — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) October 6, 2021

Sin embargo, para Martha es su solución. Y su familia apoya que se someta a la eutanasia, que en Colombia fue despenalizada en 1997, en el año 2015 se convirtió en ley, y este mes de julio la Corte Constitucional la extendió a quienes sientan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" debido a una lesión o a una enfermedad incurable.

"Creo que demuestro más amor si la apoyo"

Así las cosas, el procedimiento que se realizará Martha Liria Sepúlveda es el primero autorizado en el país para una paciente que no tiene una enfermedad terminal. Según la legislación nacional, para acceder a esta práctica la expectativa de vida debe ser inferior a los seis meses.

Sepúlveda sabía que el calvario en el que vive a raíz de su enfermedad iba a durar por lo menos tres años más, por lo que luchó durante varios meses hasta lograr su objetivo.

"Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar", declaró la colombiana en entrevista con el diario 'El Tiempo'.

🔴 'Mi mamá va a morir el domingo a las 7 de la mañana, y está feliz'



Martha Sepúlveda es la primera persona en Colombia en acceder a la eutanasia sin enfermedad terminal. "Coincidimos en que vivir es decidir", dice su hijo. Le contamos, vía @bbcmundo ► https://t.co/BHI7L9UYr9 pic.twitter.com/79RG42sgYa — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2021

En un testimonio en primera persona, relatado por su hijo Federico Redondo Sepúlveda para la cadena BBC Mundo, el joven, de 22 años, cuenta lo difícil que fue escuchar decir a su madre que quería morir.

"Yo me considero una persona muy liberal, pensaba que el derecho a la eutanasia es un derecho que hay que proteger, pero nunca lo vi como algo cercano. Pero ya luego, concienciándome un poco de la condición precaria en la que ella estaba, y de su desespero, y de la indignidad en la que estaba, yo dije: 'Creo que demuestro más mi amor si la apoyo en esta decisión que ella tomó'", aseguró Federico en la entrevista.

El hijo de Martha describió algunos momentos difíciles vividos junto a su madre, como cuando empezó a perder la fuerza en sus piernas y brazos, al punto de no poder ir sola al baño o vestirse.

Luego de que Sepúlveda reciba la eutanasia este domingo 10 de octubre, se celebrará una eucaristía y su cuerpo será cremado.

Según cifras del Ministerio de Salud de Colombia, desde abril de 2015, un total de 94 personas han recibido el procedimiento en el país sudamericano.

