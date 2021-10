En El Salvador, una campeona de automovilismo lucha por la prevención del cáncer de mama

Elizabeth Martínez, una profesional del automovilismo en El Salvador, además de desafiar las curvas del autódromo ha enfrentado un reto superior: acompañar a su hermana en su lucha contra el cáncer de mama. Esta es su historia.

Para ello, 'Eli' -como le llaman sus amistades cercanas- decidió portar el símbolo rosa, ícono de la lucha contra el cáncer de mama en sus competencias.

“Yo digo: 'alguien que vea esto, le tiene que mover'. Aunque sea a una minoría que pueda cambiarle su pensamiento, que tiene que estar pendientes de su cuerpo y de su vida”, expresó la pilota.

'Eli' dice a France 24 que, pese a las dificultades del tratamiento, su hermana le ganó la batalla al cáncer, algo que le ha hecho comprometerse aún más con la causa y, gane o no un lugar en las competencias, siempre aprovecha la ocasión para dar un mensaje sobre la prevención de la enfermedad.

“Cuando me bajo del podio y empiezo a caminar para ir a mi pits, todos me dicen 'gracias Elizabeth, gracias por el mensaje', porque no se lo esperan”, relata.

Entre múltiples trofeos, 'Eli' se siente orgullosa de sus más de ocho años de carrera, muchos de los cuales fue la única mujer en el deporte motor nacional. Sin embargo, para ella este mérito no se compara con la valía de las mujeres que luchan diariamente contra el cáncer de mama.

Fuera de las pistas, su activismo también es reconocido. Como destacada deportista, es invitada a programas radiales y televisivos donde no desaprovecha la oportunidad para recomendar el autoexamen como primera medida para detectar alguna anormalidad. “Tal vez a través de mí, muchas personas van a vivir, van a prevenir y le van a ganar la batalla al cáncer”, añadió la activista.

De igual forma, Elizabeth Martínez decidió donar su cabello para que sea usado en pelucas para las mujeres que están recibiendo quimioterapia. Este gesto, que realiza por tercera vez, lo compartió en vivo en sus redes sociales como una manera de animar a que otras personas hagan lo mismo.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, el cáncer de mama es el de mayor incidencia en el país con el 16,4% del total de cánceres y una tasa de 40,5 casos por 100.000 mujeres en el último año.

