Exiliados nicaragüenses en Costa Rica: Nicaragua tendrá "votaciones" y no elecciones (1/4)

Opositores y periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denuncian que el próximo 7 de noviembre, cuando están previstas elecciones generales, el presidente Daniel Ortega se presentará para reelegirse en un proceso sin competencia política y carente de condiciones democráticas mínimas.

Kitty Monterrey, nicaragüense y dirigente política, se vio obligada a exiliarse en Costa Rica desde agosto pasado, luego de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega la despojara de su nacionalidad y eliminara de la contienda electoral en Nicaragua a su partido, Ciudadanos por la Libertad.

Fue el tercer partido despojado de su personería jurídica -de tres en total- de cara a la elección que se llevará a cabo el 7 de noviembre y en la que Ortega busca su cuarto mandato consecutivo. El gobernante del Frente Sandinista maneja todos los poderes del Estado y no tendrá competencia en las urnas, según denuncian muchos opositores.

“La realidad es que sí hay una boleta con varios partidos, pero todos los partidos que aparecen en esa boleta electoral son, simplemente, aliados del Frente Sandinista”, dice Monterrey. Asegura que lo que habrá en Nicaragua son “votaciones”. “Es simplemente un montaje más del régimen para justificar su permanencia en el poder”, agrega.

"Ortega es una persona intolerante y cree que el poder y Nicaragua le pertenecen"

Coincide con ella Eliseo Núñez, analista político que trabajaba con Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete aspirantes presidenciales opositores detenidos en Nicaragua. Núñez también se refugió en Costa Rica, antes de que su destino fuera una cárcel nicaragüense. “Ortega es una persona intolerante y cree que el poder y Nicaragua le pertenecen, entonces cualquier opinión en contra, para Ortega es un problema”, describe.

Periodistas nicaragüenses en el exilio, también desde Costa Rica, señalan que la cobertura de las elecciones será de sumo riesgo para los reporteros independientes que siguen en el país.

El reportero Gerald Chávez salió en diciembre de 2018, año en que estalló la crisis sociopolítica tras una represión estatal que dejó al menos 328 muertos, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de desplazados.

Su familia en Nicaragua recibe asedio policial y por parte de simpatizantes del Gobierno y Chávez ha recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. “Todavía existe persecución, hay más medios de comunicación que han sido cerrados, más periodistas que están saliendo al exilio. Hay un estado policial donde las personas no pueden expresarse”, explica durante un receso de su trabajo, que consiste en seguir informando, desde el exilio, a través de su plataforma ‘Nicaragua Actual’.

"Los (periodistas) que están todavía en Nicaragua lo hacen con muy bajo perfil"

La periodista Lucía Pineda estuvo, en 2018, seis meses encarcelada y en confinamiento solitario en Nicaragua, luego de que la Policía la arrestara en su canal 100% Noticias y se le acusara de “incitación al odio”. Tras su excarcelación emigró a Costa Rica para seguir ejerciendo periodismo, y aunque su canal fue censurado y las oficinas confiscadas de facto, sigue reportando a través de un sitio web y redes sociales.

Para Pineda, la situación de la prensa en el país no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. “Los (periodistas) que están todavía en Nicaragua lo hacen con muy bajo perfil, no firman sus notas informativas, no salen con libertad, con un teléfono a transmitir a un lugar en Nicaragua, porque te puede caer la Policía”, dice.

Dentro de las decenas de miles de nicaragüenses que llegaron a Costa Rica tras el estallido de la crisis nicaragüense en 2018, hay muchos que anhelan retornar, pero aseguran que no pueden hacerlo a menos que haya un cambio de Gobierno, una posibilidad que parece alejarse tras el cierre de la vía electoral.

