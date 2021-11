El presidente peruano, Pedro Castillo, defiende su gestión en sus primeros 100 días en el cargo

En un discurso televisado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, defendió sus logros en sus primeros 100 días en el poder. Castillo hizo varios anuncios, dentro de los cuales un aumento del salario mínimo a partir de diciembre y la puesta en venta del avión presidencial. Mientras tanto, la oposición de ultraderecha organizó una marcha en Lima y eleva sus amenazas de destituirlo.

Anuncios Lee mas

Desde la plaza mayor de Huamanga, la capital de la sureña región de Ayacucho, Pedro Castillo hizo alarde de su gestión en sus 100 primeros días como presidente de Perú, un mandato, que aunque corto, ha estado rodeado de múltiples presiones políticas y controversias.

Frente a los ataques de sectores de ultraderecha, que este miércoles convocaron una manifestación en Lima para exigir su destitución, el mandatario recriminó su actitud.

"Con poca vergüenza, un sector me dice que no he hecho nada, cuando ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país y no hicieron nada por la patria. Hoy quieren que un campesino resuelva en 100 días los problemas del país", dijo Castillo.

"A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo", agregó el gobernante tras enfatizar que su Gobierno tiene "un rumbo claro".

Archivo: el presidente de Perú, Pedro Castillo, sale de la sede del Congreso tras su ceremonia de Investidura, el 28 de julio de 2021. © EFE

Aumento del salario mínimo a unos 250 dólares mensuales

Para apoyar esta idea, Pedro Castillo hizo varios anuncios. El mas destacado es el aumento en diciembre en un 7,53 % del salario mínimo vital, hasta alcanzar los 1.000 soles (unos 250 dólares).

El salario mínimo estaba fijado hasta ahora en 930 soles (unos 231,5 dólares) desde abril de 2018, cuando el Gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó una subida del 9,41 %.

Si se concreta este incremento, los trabajadores formales recibirán 70 soles (unos 17,50 dólares) más cada mes en su remuneración bruta.

Sin embargo, la subida generaría beneficios solamente a un pequeño número de trabajadores, ya que el país presenta una alta informalidad laboral, calculada cerca a un 70 %.

Como AMLO, Castillo quiere poner en venta el avión presidencial

Durante su discurso, el mandatario anunció también la puesta en venta del avión presidencial, en una acción similar a la -hasta ahora- ineficaz iniciativa de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aún no ha conseguido vender el suyo.

Pero las cosas son diferentes para Castillo, ya que a diferencia de la moderna nave del mandatario mexicano, el avión del presidente del país andino es un Boeing 737-528, adquirido por el expresidente Alberto Fujimori en 1994.

Imagen del avión presidencial de Perú en la pista de la Base 8 de la Fuerza Aérea peruana, adyacente al aeropuerto internacional de Lima, en Callao, Perú, el 9 de mayo de 2020 Ernesto ARIAS AFP

Antes de eso, el mandatario había anunciado un proyecto de ley para prohibir que los funcionarios viajen al extranjero en primera clase.

Otro anuncio que sorprendió a la nación es un proyecto de ley para prohibir a cualquier persona acusada formalmente por la Fiscalía por cargos de corrupción participar en elecciones a cargos públicos. Actualmente esto se limita solamente a las condenas vigentes.

Castillo se felicita por el plan de vacunación y la recuperación económica

A propósito de la situación sanitaria, Castillo hizo alarde del proceso de vacunación, que ya había puesto en funcionamiento la anterior Administración, a cargo del expresidente interino Francisco Sagasti. Sin embargo, durante el corto mandato de Castillo esta ha avanzado rápidamente.

"Cuando empezó el Gobierno del pueblo, solo habían vacunado al 15 % de la población. En 100 días, hemos vacunado casi al 60 % de la población objetivo. Estamos protegiendo la salud de los peruanos. Sin ello no será posible reactivar la economía y reencauzar la marcha del país", manifestó Castillo.

Trabajadores de la salud recorren el distrito de Buenos Aires en Piura, al norte de Perú, para inyectar la vacuna anticovid a la población Ernesto BENAVIDES AFP/Archivos

El gobernante también destacó la recuperación de la economía del país, que cuenta con una proyección para el año en curso de un crecimiento en torno al 10,5 % y que compensaría la recesión del año anterior. Sin embargo, este elevado índice forma parte de lo conocido como "efecto rebote" que se da después de una fuerte contracción económica, algo que Castillo no mencionó.

Sectores de la oposición piden la destitución de Castillo

Entre tanto, en Lima la oposición exigió durante la jornada la salida de la cartera de Defensa del ministro Walter Ayala, envuelto en una polémica y acusado de haber presionado a comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea para que realizaran ascensos a militares cercanos a Castillo.

El Gobierno de Castillo, aunque corto, ha estado lleno de turbulencias y controversias, como su decisión de nombrar asesor al exalcalde de Lima Ricardo Belmont, quien ha sido ampliamente criticado por lanzar en redes sociales mensajes machistas y homófobos, entre otros.

Un dato que da dimensión su mandato es el hecho de que en tan solo 100 días el presidente haya tenido que cambiar a nueve ministros y que su gabinete haya sido reformado dos veces. Estos cambios se han producido entre fracturas con el ala más radical de su partido, Perú Libre, con el que ganó las elecciones.

La polarización ha aumentado en torno a la figura de Castillo entre un creciente protagonismo de movimientos de ultraderecha que piden su destitución y los seguidores del mandatario, que acusan al Congreso, dominado por la oposición, de no representar al pueblo.

00:57

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo