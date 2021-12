Chile se prepara para las elecciones presidenciales más trascendentales en tres décadas

Cerca de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente de la nación. En la contienda electoral, dos candidatos de polos opuestos se disputan la llegada a la Moneda: el ultraderechista José Antonio Kast y el líder de izquierda, Gabriel Boric. El ganador pondrá fin a 30 años de alternancia política entre los dos bloques de centro que se repartieron el poder tras el fin de la dictadura militar en 1990.

En los hogares, en los cafés y en las calles de Chile parece que no hay otra cosa de qué hablar. José Antonio Kast y Gabriel Boric son el tema de conversación de los chilenos que, en pocas horas empezarán el proceso de votación para elegir al sucesor del presidente Sebastián Piñera.

En total, 2.500 centros de votación abrirán sus puertas en todo el país este domingo 19 de diciembre, a las ocho de la mañana hora local y cerrarán a las seis de la tarde. Se espera que los resultados lleguen con bastante rapidez el domingo por la noche.

Ambos candidatos a la presidencia de Chile han surgido fuera de los principales partidos políticos chilenos. Mientras que Kast, del partido Republicano, es visto como un defensor de las políticas impuestas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Boric, del partido Frente Amplio, es un exlíder estudiantil que amenaza con enterrar el modelo económico neoliberal del país.

Los chilenos siguen indecisos para la votación de este domingo

Kast y Boric son dos candidatos antagónicos que se disputan la presidencia de Chile este domingo en una elección “muy reñida” en cuanto al resultado, como aseguró el ministro del Interior y Seguridad Pública chileno, Rodrigo Delgado.

En las más recientes encuestas, Boric ganaría el balotaje con entre 5 y 14 puntos de ventaja, sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, pues, el izquierdista quedó segundo en primera vuelta con el 25,8% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 27,9%.

La campaña se terminó y es tiempo que candidatos y sus comandos guarden silencio, para que la ciudadanía tome su decisión libremente. pic.twitter.com/TnGHX3Qrhk — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 17, 2021

Pero, según una encuesta realizada por el grupo de consultoría AtlasIntel a 2.218 votantes potenciales, Kast tiene el 48,5% de la intención de voto, por delante de Boric con el 48,4%.

En la primera vuelta, el pasado 21 de noviembre, la votación fue tan solo del 47% de la población apta para participar y, según los últimos pronósticos, hay un gran porcentaje de indecisos en esta segunda vuelta.

“Yo no voy a ir, a mí me gusta Chile tal y como es ahora, y esos dos candidatos no van a conseguir nada. Son muy extremos”, dijo Melany Cavieres, una estudiante chilena, quien fue interrogada por la agencia EFE.

“Ninguno representa mis ideas. Voy a ir a votar, pero solo para evitar que salga el que no quiero", afirmó Luis Felipe, habitante de Santiago.

¿Bastión económico o Estado de bienestar?

A José Antonio Kast, de 55 años, lo comparan con el político brasileño Jair Bolsonaro, dicen que es fan de Donald Trump e incluso que está alineado al pinochetismo por los vínculos que miembros de su familia tuvieron con el exdictador militar, Augusto Pinochet.

La polarización entre los chilenos es evidente, cuando, del otro banco, los seguidores de Gabriel Boric, de 35 años, lo defienden por sus propuestas inclusivas con varios sectores de la sociedad, y con la idea de poner fin al modelo neoliberal que data de la época de la dictadura.

😱🇨🇱Faltan pocas horas para que comience la elección. Este 19 de diciembre será un día histórico, donde nadie se puede restar. Seamos democracia, futuro, respeto, inclusión, verdad y unión. Chile nos necesita a todos y todas, para vivir mejor. pic.twitter.com/iFh154socz — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 18, 2021

De discursos agresivos y nacionalistas, ambos candidatos han pasado a ser más moderados a medida que la carrera electoral se ha vuelto más ajustada.

“Ambos candidatos han estado haciendo ajustes importantes a sus programas, han introducido conceptos de prudencia y realismo”, dijo esta semana el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel.

Este domingo, Chile elegirá entre dos visiones muy diferentes del futuro. El mundo verá si el país suramericano le apuesta más a seguir siendo un bastión de estabilidad económica o si, al contrario, se deja seducir por una serie de “cambios profundos” para transformar al país en un soñado Estado de bienestar.

Con Reuters, EFE y medios locales

