Boric con 55,2 % aventaja a Kast con 44,8 % en la segunda vuelta de Chile

Más de 15 millones de personas fueron llamadas a las urnas este domingo para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. El ultraderechista José Antonio Kast y el líder de izquierda Gabriel Boric se disputan el relevo del jefe de Estado, Sebastián Piñera.

Con 68.78% de los votos escrutados, Gabriel Boric, el ex líder estudiantil, aventaja en los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta al ultraconservador Jose Antonio Kast.

Con unos 800 mil votos sobre Kast, el ex líder estudiantil de izquierda rompe con la estrecha tendencia de la primera vuelta de la elección presidencial chilena.

Boric, un diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil que se define como ecologista, feminista y regionalista, ha dicho que busca ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa.

Pese a que varios expertos apuntaban a una estrecha diferencia entre ambos candidatos, eso dependería de la participación que durante la primera vuelta apenas alcanzó el 50 % del padrón.

El nuevo mandatario de Chile debe ser “el presidente de todos”, dijo este domingo 19 de diciembre el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, poco después de que abrieran las urnas en todo el país.

“Esta noche vamos a tener un nuevo presidente electo por todos ustedes y yo creo que quien sea electo nunca debe olvidar que debe ser el presidente de todos los chilenos, no solo de los que lo apoyaron”, expresó Piñera luego de emitir su voto.

En estos polarizados comicios se enfrentan dos candidatos antagónicos: el ultraconservador José Antonio Kast y el exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric.

Luego de haber votado este domingo en el sur de la ciudad de Santiago, Kast aseguró que de tener un resultado muy estrecho, con una diferencia entre ambos candidatos inferior a los 50 mil votos, los comicios presidenciales se podrían “resolver en los tribunales electorales”.

“Es una elección estrecha, tenemos que esperar el resultado. Un resultado es el que emite el Servel (Servicio Electoral), pero si ese resultado es muy estrecho, claramente los apoderados de mesa tienen un rol y esto podría llegar a resolverse en tribunales electorales”, indicó el líder del Partido Republicano.

En caso de ganar en las urnas, Boric aseguró que espera poder ser “el presidente de todos los chilenos”. “El sentido de responsabilidad histórica es tremendo, sé que la historia no parte con nosotros y que estamos parados sobre hombros de gigantes. Espero poder ser el presidente de todos”, dijo el líder de izquierda tras emitir su voto.

Por otro lado, otras voces se han hecho escuchar en este día crucial para el futuro de Chile. La expresidenta chilena, Michel Bachelet, dijo que “la esperanza tiene que ganarle al miedo” tras votar por el diputado de izquierda, a quien le mostró su apoyo públicamente.

La actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió además al ganador del balotaje que sea “presidente de todos” y “busque el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él”.

Por su parte, la senadora electa Fabiola Campillai, una reconocida víctima de la represión policial en Chile, también se pronunció, asegurando que su voto “es por todos los mutilados” que resultaron de la ola de protestas en 2019, en la que ella perdió la vista, el olfato y el gusto por el impacto de una bomba lacrimógena.

“Mi voto es por todos lo que ya no están, por todos los mutilados, los torturados, por la libertad de nuestros presos”, dijo Campillai.

Embotellamientos y falta de buses dificultan la movilización de los votantes

La jornada electoral no llega sin problemas de movilidad, como se viene registrando en varios medios locales.

El tráfico vehicular y los buses públicos rebosados marcaron las primeras horas de este domingo. Muchas personas que deben viajar lejos para poder votar han tenido que esperar hasta dos horas para subirse a un bus.

“Es el colmo que la gente mayor tenga que esperar tanto tiempo al sol, con este calor”, dijo Mariana Vargas, habitante de Santiago, citada por la agencia de noticias EFE.

Durante varias horas, la etiqueta #SueltenLasMicros fue la más compartida en las redes sociales de Chile, como un pedido colectivo al Gobierno a sacar más vehículos a la circulación.

Un encuentro que terminará siendo telefónico

El sábado 18 de diciembre en la tarde, los coordinadores de campaña de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, y de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, tuvieron su último contacto.

Según el diario La Tercera, cuando el ganador sea anunciado en la noche de este domingo, Kast y su equipo esperan que Boric los visite en su sede en el barrio Las Condes, en la capital chilena. Valenzuela aseguró que, en caso de perder, si la diferencia es de menos de 50 mil votos, esto podría resolverse en tribunales electorales. Pero, de llegar a ser una cifra superior, aseguran ir en persona a visitar a Boric.

Sin embargo, el equipo del izquierdista no ha ocultado su incomodidad y prefieren que Kast no vaya a ver personalmente a Boric, “bajo el argumento de que la campaña ha estado polarizada y que, según dijo Jackson, ‘ha sido con mentiras por delante, y eso hace difícil mantener las tradiciones’. Incluso han esgrimido que no podrían garantizar la seguridad del republicano, si es que éste llega a acudir al lugar”, aseguró el diario chileno.

