Inundaciones y deslizamientos dejan al menos 38 muertos en Río de Janeiro

Las intensas lluvias que cayeron en la región montañosa de Petrópolis, cercana a Río de Janeiro, dejaron amplias zonas desbordadas de agua y otras con implacables deslizamientos del suelo que, por el momento, dejan un saldo de 38 víctimas mortales. El presidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en un viaje diplomático por Rusia, aseguró que el Estado dará apoyo inmediato a esta situación.

Las precipitaciones abundantes que cayeron el martes 15 de febrero generaron una tragedia en Brasil luego de que este miércoles se confirmara el deceso de 38 personas, víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona montañosa de Petrópolis, ciudad cercana a Río de Janeiro.

La región fue golpeada por un diluvio intenso de pocas horas, donde cayó el agua equivalente a todo enero. El alcalde Rubens Bomtempo aseguró que es muy probable que la cantidad de bajas aumente en proporción a que los buscadores remuevan los escombros y excaven.

En diálogo con The Associated Press, uno de los vecinos describió que “el agua salía a borbotones, el barro salía a borbotones, no pudimos hacer nada. Nuestra ciudad lamentablemente está acabada”, afirmó.

El dueño de un bar admitió que “nunca había visto algo así”. “Fue como una avalancha, cayó todo a la vez”, aseguró.

Por su parte, el gobernador Claudio Castro avisó que reunirá toda la maquinaria pesada del gobierno estatal para ayudar a despejar el área enterrada. Además, informó que ya había personal militar trabajando en la región dañada.

El departamento de bomberos explicó que semejante desastre tuvo raíz porque, durante tres horas de la noche del martes, el área recibió 25,6 centímetros de lluvia, lo que es igual a lo que cayó durante los 30 días anteriores.

A través de las redes sociales, los habitantes mostraban cómo los autos y las casas eran desplazados por el feroz deslizamiento. La cadena 'Globo' hizo eco de casas completamente sepultadas bajo el lodo en secciones donde los bomberos aún no se adentraron. También hay calles inaccesibles por estar bloqueadas por autos y otros elementos que fueron arrastrados durante el temporal y no permiten el paso a partes más altas de la ciudad.

El ayuntamiento de Petrópolis anunció que habrá tres días de luto en memoria a los fallecidos.

Bolsonaro promete ayudas y apoyo inmediato del Estado

Entretanto, el presidente Jair Bolsonaro –se encuentra en Rusia por motivos diplomáticos- envió a través de Twitter su pesar. “Que Dios consuele a los familiares de las víctimas”, escribió. También comprometió a sus ministros a brindar su apoyo inmediato a los damnificados.

- De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ.



- Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022

El sureste brasileño fue golpeado con fuertes lluvias también a principio de año, donde hubo más de 40 muertes registradas entre los incidentes ocurridos en el estado de Minas Gerais en los primeros días de enero y el estado de Sao Paulo a fin de mes.

Petrópolis es una ciudad ubicada en las montañas, considerada tradicionalmente como un lugar turístico y una alternativa por sus templadas temperaturas, que cuenta con estructuras de casi dos siglos atrás. Sin embargo, sus antiguas edificaciones la hacen propensa a sufrir lluvias intensas. Por caso, en enero de 2011, esta región padeció la muerte de 900 personas por fuertes precipitaciones.

