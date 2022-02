Vidas truncadas: los estragos de la violencia contra periodistas en México

Con 29 reporteros asesinados en lo que va de 2022, en México el ejercicio del periodismo es de alto riesgo. Quienes han sido amenazados y viven para contarlo, narran el daño que representa en sus vidas, aun con medidas de protección del Gobierno. Desde vivir con miedo hasta afectar a sus familias y perder la vida laboral; los daños no solo son para los reporteros, sino para la libertad de expresión en general.

Anuncios Lee mas

Cuando recibes amenazas de muerte y han asesinado a colegas cercanos, para que tu riesgo disminuya tienes que dejar de ser periodista, eso es lo que tiene que pasar, asegura Cynthia Valdez, periodista de Sinaloa que estuvo tres años refugiada en la Ciudad de México y hoy intenta, sin éxito, retomar el ejercicio de su labor en su estado natal.

“Yo me siento frustrada porque no he podido incorporarme a trabajar al campo porque me siento insegura. Sí me da miedo, aunque yo sé que no es el mismo riesgo de hace tres años, sigo teniendo miedo y no es igual”, dice con desesperación.

Tres meses después de haber recibido amenazas de muerte de parte de un grupo criminal en Culiacán –ella y su compañero– Javier Valdez, un reconocido colega de la entidad, fue asesinado a tiros, en mayo de 2017.

Fue entonces cuando Cynthia tomó más en serio las amenazas y tuvo que salir huyendo. El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –una instancia del Gobierno federal– extrajo a Cynthia de Sinaloa junto con toda su familia y les dio refugio en Ciudad de México, además de recursos económicos para subsistir.

Lo ocurrido a Cynthia es solo un caso de tantos que refleja el peligro que implica ser periodista en México. En lo poco que va de 2022, en menos de un mes, tan solo entre el 15 de enero y el 10 de febrero, en el país han sido asesinados cinco periodistas, crímenes presuntamente relacionados con su labor informativa. Esta ola de homicidios ha despertado la ira e indignación no solo del gremio periodístico, sino de toda la sociedad mexicana, así como la condena de la comunidad internacional, incluida la ONU, la Unión Europea y distintas asociaciones de defensa de periodistas.

© France 24 33:34

La organización Article 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha documentado, desde el año 2000 a la fecha, 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman ya 29 homicidios.

Pero no solo son homicidios, en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 92 expedientes por actos cometidos en perjuicio de periodistas, como “amenazas, hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos penales en su contra como las injurias, difamación y calumnias, desapariciones y asesinatos, entre otros”, según alertó la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra.

El Gobierno de la República ha reconocido la necesidad de revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente protege a 1.506 personas, un 88 % más que al inicio del presente sexenio.

De ellos, 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y 1.011 defensores de derechos humanos (543 mujeres y 468 hombres).

Más allá del Mecanismo de Protección

“El mecanismo federal te sirve en primera instancia para salvarte la vida. Muchos dicen ‘Es que el mecanismo no sirve’. No, sí sirve, sirve para que en el momento en que sufres la amenaza, te salva la vida”, precisa Cynthia Valdez. Pero también revela las fallas de ese instrumento.

“No es lo mismo que amenacen a un periodista hombre que a una periodista mujer y sobre todo cuando eres madre de familia. ¿Por qué? Porque tú por el hecho victimizante que sufres arrastras a toda tu familia. Fue mi caso, mis hijos perdieron las escuelas, yo perdí mis trabajos, tenía cuatro empleos antes de que pasara todo esto. No hay un acompañamiento integral de parte del mecanismo, no existe”, lamenta.

Hoy en día no hay garantías para el retorno de periodistas desplazados

Desesperada por la situación, y consciente de que no es lo mismo ejercer el periodismo lejos de donde se encuentran sus fuentes y su entorno, Cynthia decidió volver a Sinaloa, para lo cual –señala– el gobierno hizo un plan piloto.

“Ya no me siento periodista porque desde que regresé a Sinaloa ya no salgo ni a eventos ni a conferencias ni a hechos policiacos. No he podido salir”, reprocha.

Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Article 19, advierte que, en efecto, “hoy en día no hay garantías para el retorno de periodistas desplazados, difícilmente. Si no se toman medidas como combate a la impunidad, investigaciones de quiénes perpetraron las primeras amenazas o la violencia o los ataques que originaron el desplazamiento, no hay medidas, de verdad, de retorno”.

Y el problema –refiere– es que después de cierto tiempo, los periodistas “vuelven a sus lugares, a su entidad, a su municipio, y como no hubo todo este proceso de combate a la impunidad, de investigaciones, de reparación del daño, pues los agresores generalmente siguen ahí”.

Y es que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, más de 60% de agresiones provienen de funcionarios públicos. El Gobierno, en tanto, reconoce que la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas es del 94 por ciento.

Una "vida prestada"

“Te puedo decir que en mi vida hay un antes y un después de agosto de 2017”, dice Omar Bello, periodista originario del estado de Guerrero.

“Me detuvieron en una plaza pública y me amenazaron. Me dijeron ‘Ya sabemos que te dan órdenes los del otro grupo (criminal) y que les obedeces –según ellos–, sigue así y te vamos a matar’. Y a los 10 días fue cuando dieron la orden de matarme y por eso tuve que salir de Zihuatanejo”.

Desde entonces, Omar se encuentra refugiado en la Ciudad de México, a instancias del Mecanismo Federal de Protección, y asegura que “vivir con medidas cautelares es vivir con una vida prestada, porque este no es mi entorno, aquí no es donde yo me desarrollé, esto es algo que es prestado, esto es algo que tal vez el Gobierno en algún momento me diga ‘Sabes qué, se terminó’”, dice con pesar.

Al momento de sufrir las amenazas de muerte y luego de que previamente había sido “levantado” y golpeado, tenía casi ocho años, de manera formal en el periódico 'ABC' de Zihuatanejo. Hoy en día no tiene una fuente de empleo en el periodismo.

“Una de las consecuencias de ser desplazado y de estar bajo el mecanismo es que pierdes, entre otras cosas, tu vida laboral. Porque finalmente esto no te resuelve la vida. Tú en alguna ocasión vas a tener que salir de esto y regresar otra vez a querer retomar tu rol, pero no se puede, no se puede porque nadie le da trabajo a alguien que llega del desplazamiento", lamenta.

Un periodista cuelga fotografías de compañeros asesinados en lo que va de año, el 15 de febrero de 2022 en la Secretaria de Interior, en Ciudad de México Pedro Pardo AFP

Hoy en día Omar creó su propia página web de noticias y trata de mantenerla al día, obteniendo lectores. Su objetivo es mantenerse vigente en lo que él sabe hacer y lo que le da sentido a su vida: el periodismo.

En la Ciudad de México se siente seguro, aunque reconoce que las medidas cautelares como el “botón de pánico” que le proporciona el mecanismo, sirven de poco.

“Esto –dice, mostrando su ‘botón de pánico’– nada más es para que sepan dónde quedaste. Realmente de aquí a que yo le apachurro aquí el botón y se dan cuenta, ya me mataron, ¿no? Una bala viaja súper rápido”.

Aclara, sin embargo, que el mecanismo, si bien no es la solución, “es lo único que hay y es lo que nos ha salvado la vida”.

No obstante, Omar no se ve regresando a las calles de su natal Zihuatanejo a hacer el periodismo “a pie de tierra”, porque –asegura– no existen las condiciones.

Omar lamenta que en México “si matas a un periodista no pasa nada, por eso es que nos están matando”. Por ello, al menos en el caso de los reporteros que han sido amenazados, “o continúas realizando labor de periodismo con autocensura –y que eso es en detrimento de tu labor– o te atienes a las consecuencias de lo que te vaya a pasar”.

En ese sentido, Paula Saucedo advierte que “pierde la sociedad mexicana porque hay mucha información que no estamos teniendo, justo por el efecto que tiene la violencia contra la prensa en la sociedad mexicana”.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo