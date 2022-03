La minería chilena, tradicionalmente masculina, recibe cada vez más fuerza laboral femenina (2/8)

Día de la mujer

Cynthia Medina lo tuvo claro desde la infancia. Creció en un pueblo y en un entorno minero y le fascinan los cerros (como llaman a las montañas de bajo tamaño en Chile) ¿Qué otra cosa podía ser sino minera? Aquí les contamos su historia, que refleja también la de muchas mujeres en Chile, un país históricamente dedicado a la minería, sector en el que la mujer se está adentrando a toda velocidad.

La minería ha sido internacionalmente un trabajo exclusivo para los hombres. En Chile hace tan solo 25 años aún existía una ley en el código de trabajo que impedía a las mujeres entrar en los yacimientos subterráneos. Además de esta barrera legal, durante muchas décadas existieron muchas otras.

Según estimaciones, aproximadamente más de 25.000 mujeres trabajan en la actualidad en el sector, clave en la economía chilena, el mayor exportador de cobre del mundo.

“Siempre me gustó la minería, de chiquitita siempre me ha atraído. Vengo de un pueblo minero y agricultor y siempre la minería estuvo como ligada a mi familia. Hay gente que no le gusta y piensa que esto es feo, pero hay que tenerle cariño”, explica a France 24 Cynthia Medina en el sector de hundimiento de la mina de Teniente de Codelco, en la región chilena central de O’Higgins.

Cynthia es la primera mujer en Latinoamérica en obtener licencia de jumbos telecomandados, una de las complejas maquinarias en el proceso de extracción de cobre, que se operan en esta mina. “Me gustan los equipos grandes, el trabajo en sí”, explica Medina, que lleva 5 años trabajando en la minería pero solo uno en el sector de operaciones y que se ve a sí misma en el futuro manejando máquinas con más brazos y más complejas que este jumbo radial.

“En todos los sectores de la minería se encuentran mujeres, entonces los hombres están más acostumbrados. De hecho, nos agradecen el aporte que hacemos a los procesos”, explica Medina sobre la acogida de sus compañeros, que dice ha sido maravillosa, como ganar muchos hermanos. Tan solo en esta mina trabajan más de 300 mujeres, en 2021 alcanzó la meta de que un 10% de su plantilla sea femenina.

Las mujeres “somos mucho más cuidadosas” en general, “más delicadas con los equipos, los cuidamos mucho más y se va generando esa cultura en los compañeros”, explica sobre uno de los aportes que la paridad ha traído al sector.

Sobre la complejidad de operar un jumbo radial afirma que hay que “saber de perforación”, pero sobre todo, “entender el cerro y escucharlo para saber en qué estado está la roca, en qué proceso va, si en la roca podemos estar pasando por una grieta, para eso hay que estar escuchando y estar atento, siempre”, señala, apuntando a que el área donde nos encontramos, el nivel de hundimiento denominado UCL, es peligroso “es un lugar que se está hundiendo, entonces muchas personas” le tienen miedo, señala.

“Donde estamos parados es una zona de transición tenemos que estar atentos y escuchando si el cerro cruje o cualquier cosa y salir de acá, porque si ustedes vienen aquí en unos meses más esto no va a existir, nosotros perforamos acá y esto se va hacia abajo”, apunta.

Perforación y tronadura

Sin duda, a pesar de sus complejidades, el área de perforación y tronadura es “la que más me gusta”, dice con un entusiasmo que atraviesa incluso las gafas, la mascarilla de plástico y la oscuridad que nos separa de ella.

Dice que su hijo está muy orgulloso de su trabajo, que para ella es maravilloso demostrar a otras mujeres “que si una pudo todas podemos” y servir de inspiración a otras niñas.

“La industria minera en el mundo en general ha tendido a ser una industria fuertemente masculinizada y Chile no era la excepción”, explica a France24 Carmen Duarte, directora de Diversidad e Inclusión de la minera estatal Codelco, la mayor exportadora de cobre del mundo que contribuye de forma significativa al presupuesto del país. La empresa ha duplicado desde el año 2000 su porcentaje de mujeres, que ahora se encuentra en un 12%, señala Duarte, que apunta a barreras no solo legales, sino también a fuertes prejuicios culturales, como supersticiones, y a la falta de mujeres que estudiaban carreras afines al sector.

“Chile es un país minero, tenemos una tradición de minería que se remonta desde la colonia. La industria minera tradicional en el siglo XIX y XX fue una industria casi 100% masculina, había mujeres, pero más bien ejerciendo funciones de apoyo en campamento y ahí se genera todo este folclor que la mina “se ponía celosa” si entraba una mujer o que se causaban accidentes o estas funciones muy separadas por género. Hombre= operación/extracción, mujer= servicio de apoyo y familia, pero esto ha ido cambiando muchísimo en los últimos diez años principalmente”, señala.

De hecho, en la última década, el porcentaje de mujeres se incrementó en un 50% en todo el sector de la minería en Chile.

Liderazgos femeninos

“Hay que enfrentar estos estereotipos y ver cómo estos estereotipos ya no nos sirven y cómo la industria necesita otros relatos”, señala enfática Duarte, para quien una de las mejores contribuciones de las mujeres al sector ha sido “fomentar un nuevo tipo de liderazgos”, de apertura y confianza, escuchar e involucrar a los equipos que ha resultado muy positivo y un aporte tremendo para la minería del futuro.

El avance de la mujer en Codelco “ha sido un avance sostenido pero lento y queremos desafiarnos a más, a llegar al benchmark de la industria internacional. Las potencias en el tema de la representación femenina en el mundo en minería son Canadá y Australia, que se encuentran en el rango del 20% y en algunos casos de éxito un 30%. Nuestro foco es seguir cerrando esa brecha”.

El ejemplo de Cynthia en su entorno, inspirando a otras mujeres a seguirla, colabora a llegar hasta ahí.

