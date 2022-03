Cléo, la camionera que cumplió su sueño después de los 40 años (3/8)

DÍA DE LA MUJER

En Brasil, las mujeres camioneras representan el 0,5% del total, según datos de la Confederación Nacional del Transporte (CNT). Los hombres todavía dominan una profesión vital para la economía del gigante latinoamericano, que no posee una malla ferroviaria significativa para el transporte de mercancías. De hecho, los camioneros son responsables por el transporte de cerca del 60% de todos los productos del país.

Cléo Ribeiro Silva abrazó el volante a los 40 años, rompiendo los estereotipos de esa profesión. Su pasión por el camión empezó en su tierna infancia, durante los largos viajes en autobús hasta el pueblo de su madre, en el Estado de Bahía. “Yo siempre quería estar cerca del conductor, en cualquier vehículo en el que estuviese. Muy pronto me enamoré del tráfico”, relata esta mujer.

Sin embargo, inicialmente Cléo escogió otro camino: la peluquería. Como micro-emprendedora trabajaba de sol a sol, muchas veces con perjuicios por causa de los numerosos impagos. Un día se cansó y decidió retomar su antiguo sueño.

“Cuando se lo conté a mi marido, se opuso vehementemente. Me dijo que si escogiese la vida de camionera, nuestra relación se acabaría. Aquel mismo día acudí a una autoescuela para actualizar mi carné de conducir”, recuerda.

Madre de tres hijos adultos, Cléo es separada desde entonces. Durante unos años trabajó como conductora de un carro blindado que transportaba dinero. “Era una responsabilidad enorme”, destaca.

Gracias a su esfuerzo y a su determinación, consiguió alcanzar su verdadero objetivo. En la actualidad, cada mes viaja a varios Estados de Brasil junto a 'Vanderelei'. Es el apodo cariñoso de su camión de 15 metros, en el que suele pasar muchas noches. “Dormir en la cabina es muy agradable. Adoro todo eso. Siento mucha libertad. Por fin puedo hacer algo que me gusta, conocer otros lugares, a nuevas personas. Cuando era peluquera, me sentía muy atada”, explica.

El peso del machismo y los estereotipos en un ambiente hostel

Pero no son todas ventajas. Bajo el peso de diversos estereotipos, la profesión de camionera obliga a estas mujeres a cargar con el peso del machismo que enfrentan en sus largas jornadas de trabajo. “Yo lloré mucho por causa de los prejuicios. Me decían: ‘Búscate otro empleo. Le están quitando el trabajo a un padre de familia’. Y yo respondía: ‘¿Y yo? ¿Acaso no soy madre de familia?’. No ha sido fácil”, reconoce Cléo.

La fuerza física a veces limita su trabajo. Una mujer no puede lidiar todo tipo de carga. La burocracia es otro desafío. Requiere un dosis enorme de paciencia, con muchas horas de espera hasta que las empresas liberen las mercancías. Y hay otro obstáculo: su edad. Este año Cléo va a cumplir 57 años. “Yo estoy muy feliz en mi empresa porque me aceptó en mis condiciones actuales: una señora gordita, con una estética que no se corresponde con el padrón de belleza actual. Espero poder seguir viajando con 'Vanderlei' durante muchos años”, concluye.

