Sonia Quispe, la constructora que empodera a otras mujeres (5/8)

La motivación permanente por aprender el oficio de la construcción ha llevado a la boliviana Sonia Quispe, de 39 años, a escalar de aprendiz a contratista individual y hace poco a asociarse con otras mujeres albañiles para fundar una empresa que se adjudique obras más grandes del Estado y del sector privado.

Quispe es dirigente de la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia y un referente en La Paz del avance femenino en un sector dominado por los hombres y en el que las mujeres generalmente son contratadas para barrer, cargar piedras o mover tierra y en el que difícilmente son aceptadas en la obra gruesa y fina.

Hace una década dejó la enfermería para capacitarse en pintura y ha avanzado hasta especializarse en áreas como la instalación de cielo falso y cerámica, logrando contratos con reconocidas empresas privadas paceñas, en particular restaurantes.

No ha sido fácil para ella debido al esfuerzo físico que requiere el trabajo y a que ha sufrido accidentes.

“Me ha costado, me sigue costando. Hay cosas pesadas que se alzan. A veces trabajo con mi esposo para que me ayude. Lastimosamente estoy un poco mal de los riñones, tuve caídas de unas escaleras y me he lastimé los hombros”, lamenta.

Su esposo, Frank Méndez, con el que tiene una pareja de hijos adolescentes, es su orgulloso ayudante y bromea con que los contratantes le buscan como si fuera el maestro de las obras y él los deriva a su esposa, de la que ha aprendido mucho, según dice.

Solidaridad femenina en el agreste mundo de la construcción

Sonia vive en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en un humilde y distante barrio que no cuenta con transporte público, lo que causa que para llegar hasta su lugar de trabajo destine hasta dos horas y media, y otro tanto para regresar a su hogar en las noches.

La arquitecta que supervisa su trabajo en un restaurante, Ángela Guerra, valora que Sonia es el mejor ejemplo que conoce del empoderamiento de una mujer en la construcción en La Paz.

“Las mujeres no desempeñaban estos roles y ahora podemos verlas cotidianamente haciendo este tipo de trabajo, incluso con un toque especial como el de Sonia”, afirma Guerra.

Cuando consigue una obra, Sonia forma equipos contratando a sus compañeras según sus especialidades y es muy solidaria para compartir sus conocimientos y formarlas.

Pero no solo eso. Hace poco concretó una sociedad con varias de ellas para crear la empresa Uma Thaya (agua y viento en aymara) con el propósito de conseguir mejores contratos.

“Si vamos a estar dejadas, esto se va a alargar; si vamos a ser constantes, esto puede surgir ya nomás”, dice Sonia reunida con sus socias para celebrar el paso adelante para seguir creciendo.

