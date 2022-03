Francia Márquez, de líder social a fenómeno político en las elecciones en Colombia

elecciones colombia 2022

Sin haber ocupado cargos públicos y con una campaña de escasos tres meses, la lideresa social y ambiental se impuso como la tercera precandidata más votada en las consultas interpartidistas de este domingo 13 de marzo, incluso por encima del candidato de centro, Sergio Fajardo. Márquez entró en 2019 al listado de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en el mundo, según la cadena británica BBC.

Anuncios Lee mas

Francia Márquez es sin duda la mayor revelación política de las elecciones del domingo 13 de marzo en Colombia.

Con el 99,6% de los votos escrutados, la lideresa social consiguió 782.000 votos en la consulta para elegir un candidato a la presidencia, en su caso, quedó segunda por la coalición Pacto Histórico, por detrás de Gustavo Petro, quien consiguió más de cuatro millones de votos.

Sin embargo, Márquez se hizo incluso con más votos que el candidato de centro, Sergio Fajardo, quien obtuvo 720.000 sufragios y quedó primero de su lista, Centro Esperanza.

Aunque no fue la ganadora de su consulta, celebró la victoria arrolladora del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien se posicionó como el precandidato más votado y el ganador de la consulta izquierdista con casi 4,5 millones de votos en todo el país.

“Saludamos con alegría este gran paso. La votación que hemos obtenido ha sido súper importante para el desafío que tenemos, ganar un proyecto de cambio y transformación que ponga la vida en el centro. Saludo a los nadies, a las nadies de Colombia, esos que nos acompañaron desde las montañas, llanuras y barrios de este país”, dijo en la tarima en la que se celebró la victoria de Petro.

La líder colombiana Francia Márquez habla en la presentación de candidatos del partido Pacto Histórico a las elecciones 2022 en Bogotá (Colombia). © Carlos Ortega / EFE

¿Cómo llegó Francia Márquez a la esfera política?

Nacida en La Toma Suárez, en la región del Cauca, al oeste de Colombia, la líder ambientalista es conocida por denunciar la minería ilegal de oro que perjudica el ecosistema del río Ovejas y que afecta directamente a más de 250.000 personas de su comunidad, una de las zonas más azotadas por la violencia y el conflicto armado entre el Gobierno colombiano y la ex guerrilla de las FARC.

Márquez logró convocar a 80 mujeres de su territorio y caminar por 10 días cerca de 350 kilómetros hasta Bogotá, la capital colombiana, un acto en forma de protesta que más tarde le daría el premio Goldman Environmental 2018, conocido como el Nobel ambiental, por “hacerse escuchar” ante las autoridades de su país.

Tan solo unos días antes de que se cerrara el plazo para presentar su candidatura, Márquez admitió ante los medios locales que no lograría las 580.620 firmas necesarias para ser aprobada como candidata presidencial de forma independiente.

“Con honestidad y sin vergüenza tengo que decir que no hemos logrado recoger las firmas”, dijo públicamente Márquez ante los medios colombianos.

Tiempo después, accedió entrar a la consulta interpartidista de precandidatos presidenciales que compartió con otros políticos como Alfredo Saade, Arelis Uriana, Camilo Romero y el indiscutible ganador de la coalición por la izquierda, Gustavo Petro.

La líder afrodescendiente ha sido identificada por los colombianos por su constante discurso para acabar con la desigualdad económica de las mujeres, la despenalización del aborto, la ausencia del Estado en las zonas más olvidadas, erradicar el racismo estructural y conservar el medio ambiente y la “madre tierra”, como proclama en sus discursos.

“Yo crecí con esas visiones del colonialismo, el racismo, las violencias armadas, las violencias estructurales, pero también con la resistencia de mi mamá, de mi abuela, que no aprendió ni una letra, pero que siempre nos enseñó que lo importante es cuidar la vida, ver el territorio como una herencia ancestral”, dijo Francia Márquez.

Francia, posible candidata a la Vicepresidencia

Cantando a todo pulmón “El pueblo no se rinde, carajo”, Francia recordó este domingo las peticiones de millones de colombianos que en repetidas ocasiones han salido a las calles en un estallido social que le ha reclamado al Gobierno de Iván Duque las falencias de su Administración en materia económica, educativa y social.

Gracias Colombia por decidir emprender este camino. La tarea apenas empieza vamos de la resistencia al poder #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre pic.twitter.com/XqdW6cISRz — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 14, 2022

El caso de Francia Márquez en Colombia ha puesto a los analistas políticos a identificar los comportamientos del pueblo colombiano, que ha apoyado a una mujer que ha sido señalada de no tener experiencia en cargos públicos, no contar con maquinaria política que respalde su candidatura y, no menos importante, que buscaba una contienda presidencial en un país que jamás ha tenido una mujer como jefe de Estado.

Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia del Pacto Histórico, habla acompañado de los precandidatos derrotados de esa colectividad, Francia Márquezl y Camilo Romero, luego de ganar la consulta de su coalición tras las elecciones legislativas del país, hoy, en Bogotá (Colombia). © Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Se espera -aunque existen dudas al respeto sobre las posibles alianzas que vendrán en los próximos días- que Francia Márquez sea una de las principales opciones de Gustavo Petro para solicitarle ser su fórmula presidencial.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo